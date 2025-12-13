GoldWise

GoldWise – Professioneller Expert Advisor für fortgeschrittenen Goldhandel

Gold gilt historisch als einer der sichersten Vermögenswerte der Welt und hat über lange Zeiträume hinweg ein kontinuierliches Wachstum gezeigt. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Goldpreis deutliche Anstiege, und mit dem Anstieg der globalen Goldpreise hat auch die Volatilität dieses Assets erheblich zugenommen.

Basierend auf dem jüngsten Verhalten des Goldmarktes und der aktuellen Marktvolatilität wurde dieser EA mit zwei völlig unterschiedlichen Strategien entwickelt. Jede Strategie kann mit verschiedenen Einstellungen und Handelsstilen individuell angepasst werden, sodass Trader von einem einzigen EA mit einem umfassenden Toolset profitieren und Marktchancen unter unterschiedlichen Bedingungen optimal nutzen können.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor (EA) für den Goldhandel in der heutigen hochvolatilen Marktumgebung sind, ist GoldWise ein einzigartiger EA, der eine Trendfolgestrategie mit einer echten Scalping-Strategie kombiniert.

Nur noch 10 Exemplare verfügbar zum Preis von  239$   → Nächster Preis:   699$   → Endpreis:   1299$

Scalping-Strategie 

Diese Strategie nutzt tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Zeitrahmen H1, H4 und Daily, reagiert effizient auf die Volatilität des Goldmarktes und führt Trades an den optimalsten Einstiegspunkten aus.

Das Risikomanagement erfolgt über vordefinierte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels in Kombination mit einem dynamischen Trailing-Stop, der darauf ausgelegt ist, die Performance zu maximieren und das Kapital zu schützen.

Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, Marktbewegungen in beide Richtungen zu nutzen und sowohl bullische als auch bärische Kursbewegungen in potenzielle Handelschancen zu verwandeln. Die Scalping-Strategie legt großen Wert auf Transparenz und realistische Ergebnisse und wurde speziell auf die aktuellen Marktbedingungen abgestimmt und optimiert.

Empfohlene Einstellungen:
  • Instrument: Gold (XAUUSD).
  • Zeitrahmen: H4 oder Daily.
  • Einzahlung: mindestens 500$ (empfohlen ab 1000$).

Hinweis: Es wird empfohlen, mit der kleinsten Lotgröße zu beginnen. Wenn Sie sich sicher fühlen, können Sie das Risiko erhöhen. Für Konten mit geringem Guthaben (unter 500$) wird empfohlen, den Parameter „Mode“ in den Einstellungen auf „Low Risk“ zu setzen, da dieser Modus den geringsten Drawdown bietet. Außerdem wird die Nutzung eines guten ECN-Brokers empfohlen.



Trend-Strategie (Trend oder Buy & Sell)

Diese Strategie wurde entwickelt, um die Preisschwankungen von Gold auf niedrigeren Zeitrahmen optimal zu nutzen. Mithilfe des integrierten Trend-Erkennungssystems eröffnet und verwaltet die Strategie Positionen präzise in Richtung des vorherrschenden Trends.

Mit aktivierter Buy-&-Sell-Option können Sie gleichzeitig in beide Richtungen handeln oder – je nach persönlicher Präferenz und Markteinschätzung – nur eine Richtung traden.

Zur Risikokontrolle können Sie einen globalen Stop-Loss auf Basis eines Prozentsatzes Ihres Kontostands festlegen. Darüber hinaus bietet die Strategie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten. Zu den wichtigsten erweiterten Parametern gehören Trailing Stop, automatische Lotberechnung, Equity Stop, Zeitfilter für den Handel sowie Dynamic Step.

Eine der effektivsten Phasen für den Einsatz dieser Strategie sind Seitwärtsmärkte (Range-Märkte), in denen sie potenziell zu einem deutlichen Kontowachstum in kurzer Zeit führen kann.

Wenn Ihr Kontostand niedrig ist oder Sie ein Anfänger sind, wird diese Strategie nicht für den initialen Einsatz empfohlen, da sie für unerfahrene Nutzer riskant sein kann. Mit zunehmender Erfahrung und besserem Verständnis der Strategie wird ihre Effektivität und ihr Nutzen für Ihre Handelsperformance deutlich steigen.

Empfohlene Einstellungen:
  • Instrument: Gold (XAUUSD).
  • Zeitrahmen: M1, M5 oder (M15 und H1).
  • Einzahlung: mindestens 1000$ (empfohlen ab 3000$).


Hinweis: An den Finanzmärkten gibt es keine Garantien. Bedenken Sie, dass die Volatilität von Gold äußerst risikoreich sein kann. Wenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement an, um sicherzustellen, dass Ihr Handelskonto keinem übermäßigen Risiko ausgesetzt ist.


SetFiles: Wenn Sie individuell angepasste Set-Dateien basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrem Kontostand erhalten möchten, senden Sie mir bitte eine private Nachricht. Ich werde die passenden SetFiles für Sie konfigurieren.


Support: Wir beantworten alle Fragen und Ideen unserer Kunden kontinuierlich und so schnell wie möglich und stehen in aktivem Austausch mit ihnen. Neben exklusiven SetFiles bieten wir Unterstützung bei der VPS-Einrichtung, der MT5-Konfiguration, dem Download, der Installation und dem Betrieb des EAs. Für Einsteiger ist zudem Support über TeamViewer, AnyDesk oder Remote-Desktop-Zugriff verfügbar. Wenn Sie Unterstützung benötigen, senden Sie mir bitte eine private Nachricht.

