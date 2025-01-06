BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro ビットコイントレーディングの信頼できるパートナー。
BTC Master Pro は、不安定な暗号通貨市場を自信を持ってナビゲートするための究極のソリューションです。この高度な自動売買システムは、安全で信頼できる戦略に基づいており、すべての取引が正確かつ慎重に実行されます。
ご購入前またはご購入後にご質問やサポートが必要な場合は、お気軽にプライベートメッセージをお送りください。私のチームと私は、いつでもお手伝いします。

現在の価格: 499$ -> 次の価格: 699$ -> 最終価格: 999$
  

BTC Master Proの戦略は、ビットコイン取引専用に設計されており、市場の変動を捉え、正確なポイントで取引を実行し、一貫した信頼できる結果を得ることを目的としています。


特徴: 

  • 包括的な保護: すべてのポジションは、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ機能で保護され、安全性と収益性を最大化します。
  • 高速取引: 取引は通常数分から数時間以内に完了し、長期的なポジションを持つことなく迅速な結果を得ることができます。
  • 専門家による開発: 経験豊富なプログラマーと数学者によって設計・テストされたこのシステムは、信頼できる戦略を用いて一貫したパフォーマンスを提供します。
  • BTCUSDに最適化: BTCUSDペア専用に設計されており、グリッド、マーチンゲール、ヘッジは使用しません。ポジションは常に1つのみ開くため、リスクを最小限に抑えます。
  • ユーザーフレンドリー: 事前設定されたデフォルトの設定で、簡単かつ迅速にインストールできます。
  • 柔軟な取引スケジュール: 週7日取引可能、または希望に応じて特定の曜日と時間をカスタマイズ可能です。
  • 透明で現実的なパフォーマンス: バックテストとEAのレビューが可能。利益と損失は透明で操作されておらず、リアルな状況を提示します。

推奨設定:
  • 通貨ペア: BTCUSD
  • 時間枠: H1
  • 最低入金額: 300$（推奨は1000$以上）
  • 注意: このシステムはスプレッドやスリッページの影響を受けにくいですが、高品質なECNブローカーの使用を推奨します。

暗号通貨市場、特にビットコイン市場は非常に変動が激しいです。感情に流されると、焦点を失い、誤った判断を下すことがよくあります。この市場で信頼できるツールと明確な戦略を持つことで、冷静さを保ち、集中し、コントロールを維持することができます。
初心者でもプロフェッショナルでも、 BTC Master Pro はあなたのニーズに応えるよう設計されています。今日から、よりスマートで安全なビットコイン取引を始めましょう！

ご自身のニーズや口座残高に応じたカスタム設定ファイルをご希望の場合は、プライベートメッセージをお送りください。適切な設定ファイルをご提供いたします。 （アグレッシブまたは超低リスクの設定ファイルも利用可能です。）

サポート: すべてのお客様の質問やアイデアに迅速に対応します。専用の設定ファイルを提供するだけでなく、VPSのセットアップ、MT5の設定、EAのダウンロードとセットアップ、実行方法についてのガイドも提供します。初心者向けに、TeamViewer、AnyDesk、リモートデスクトップを使用したサポートも可能です。必要な場合は、プライベートメッセージをお送りください。

MQL5サイトでのみ販売。


レビュー 10
Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

