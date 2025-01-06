BTC Master Pro
- エキスパート
- Farzad Saadatinia
- バージョン: 2.30
- アップデート済み: 23 8月 2025
- アクティベーション: 12
BTC Master Pro は、不安定な暗号通貨市場を自信を持ってナビゲートするための究極のソリューションです。この高度な自動売買システムは、安全で信頼できる戦略に基づいており、すべての取引が正確かつ慎重に実行されます。
現在の価格: 499$ -> 次の価格: 699$ -> 最終価格: 999$
- 包括的な保護: すべてのポジションは、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ機能で保護され、安全性と収益性を最大化します。
- 高速取引: 取引は通常数分から数時間以内に完了し、長期的なポジションを持つことなく迅速な結果を得ることができます。
- 専門家による開発: 経験豊富なプログラマーと数学者によって設計・テストされたこのシステムは、信頼できる戦略を用いて一貫したパフォーマンスを提供します。
- BTCUSDに最適化: BTCUSDペア専用に設計されており、グリッド、マーチンゲール、ヘッジは使用しません。ポジションは常に1つのみ開くため、リスクを最小限に抑えます。
- ユーザーフレンドリー: 事前設定されたデフォルトの設定で、簡単かつ迅速にインストールできます。
- 柔軟な取引スケジュール: 週7日取引可能、または希望に応じて特定の曜日と時間をカスタマイズ可能です。
- 透明で現実的なパフォーマンス: バックテストとEAのレビューが可能。利益と損失は透明で操作されておらず、リアルな状況を提示します。
- 通貨ペア: BTCUSD
- 時間枠: H1
- 最低入金額: 300$（推奨は1000$以上）
- 注意: このシステムはスプレッドやスリッページの影響を受けにくいですが、高品質なECNブローカーの使用を推奨します。
暗号通貨市場、特にビットコイン市場は非常に変動が激しいです。感情に流されると、焦点を失い、誤った判断を下すことがよくあります。この市場で信頼できるツールと明確な戦略を持つことで、冷静さを保ち、集中し、コントロールを維持することができます。
初心者でもプロフェッショナルでも、 BTC Master Pro はあなたのニーズに応えるよう設計されています。今日から、よりスマートで安全なビットコイン取引を始めましょう！
ご自身のニーズや口座残高に応じたカスタム設定ファイルをご希望の場合は、プライベートメッセージをお送りください。適切な設定ファイルをご提供いたします。 （アグレッシブまたは超低リスクの設定ファイルも利用可能です。）
サポート: すべてのお客様の質問やアイデアに迅速に対応します。専用の設定ファイルを提供するだけでなく、VPSのセットアップ、MT5の設定、EAのダウンロードとセットアップ、実行方法についてのガイドも提供します。初心者向けに、TeamViewer、AnyDesk、リモートデスクトップを使用したサポートも可能です。必要な場合は、プライベートメッセージをお送りください。
MQL5サイトでのみ販売。
Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!
This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!
Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.
Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.