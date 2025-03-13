Golden Nights

4.71

Golden Nights EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Handel mit XAUUSD während der Nachtstunden entwickelt wurde, wenn der Markt ruhiger und stabiler ist.

Signal

Erholungsmodus

Merkmale

  • ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit
  • Breakeven- und Trailing-Mechanismen
  • Virtueller SL/TP mit optionalem sichtbaren Notfall-SL
  • Einstiegsfilter mit gleitendem Durchschnitt, RSI und ATR
  • Spread-Filter
  • Drawdown-Schutz
  • Optionaler Erholungsmodus mit Risikokontrolle
  • Handelstag-Filter

Diese Funktionen können angepasst werden.

Die ausführliche Setup-Anleitung und die empfohlenen Set-Dateien finden Sie hier:

Benutzerhandbuch

Empfehlun g

  • Symbol: XAUUSD
  • Zeitrahmen: Beliebig
  • Mindestkapital: 200 USD
  • Makler: Geringe Streuung, stabile Ausführung über Nacht; swapfrei bevorzugt

Hinweis: Bei Brokern, die nicht GMT+2 mit Sommerzeit verwenden, überprüfen Sie bitte die Goldhandelszeiten bei Ihrem Broker. Stellen Sie die Handelszeit des EA so ein, dass sie mit der letzten Handelsstunde vor Börsenschluss übereinstimmt.

Sie finden die Handelszeiten Ihres Brokers, indem Sie im Market Watch-Fenster mit der rechten Maustaste auf XAUUSD klicken, Spezifikation auswählen und das Feld Handelszeiten überprüfen, wie in den hochgeladenen Bildern gezeigt.

Ein Indikator hilft Ihnen, die richtigen Handelszeiten sowohl im Strategy Tester als auch bei der manuellen Konfiguration einzustellen.

Indikator BrokerTimeOffset

Betrieb

So verwenden Sie den EA:

  • Einstellen der Handelszeit
  • Feste Losgröße oder risikobasiertes Sizing wählen
  • SL/TP einstellen oder Trailing-Funktionen aktivieren
  • Aktivieren Sie optionale Filter
  • Aktivieren oder Deaktivieren des Erholungsmodus

Einmal konfiguriert, läuft das System automatisch mit minimaler Überwachung.

Kompatibilität mit Eigenhandelssystemen

Golden Nights EA enthält Funktionen, die für die Erfüllung der Anforderungen von Eigenhandelsunternehmen nützlich sind:

  • Feste tägliche Risikolimits
  • Anpassbarer Drawdown-Schutz
  • Vollständig anpassbare Risiko- und Handelseinstellungen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung wünschen, können Sie mich gerne über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren.

Bewertungen 9
Sr2109
271
Sr2109 2025.04.09 10:08 
 

A great EA - all profits so far after 3 weeks, on demo and live

johnnyx87
116
johnnyx87 2025.04.06 18:03 
 

Disclaimer: This is not a sponsored review, and I am in no way affiliated with the developer or seller of Golden Nights EA. Everything shared here is based solely on my personal experience using the EA in a live trading environment.

🎯My Honest Experience After 2 Weeks of Live Trading

I’ll be honest—when I first came across Golden Nights, I was skeptical. Like many traders, I’ve seen my fair share of flashy EAs promising overnight riches, only to blow accounts within days. But something about this one felt different. Maybe it was the clear focus on low-risk, nighttime scalping, or the fact that it doesn’t rely on martingale or grid strategies. Still, I decided to take the plunge and test it on a live account with a small deposit (€500). Two weeks in, and I have to say—I’m pleasantly surprised.

✅ Results

So Far I’ve been running Golden Nights EA on XAUUSD, exactly as recommended, during the late-night sessions. Over the last 14 trading days, the EA has taken consistent trades—all of them in profit. What impressed me most wasn’t just the win rate, but how calm and stable the trading felt. No aggressive lot sizes, no massive drawdowns, and no wild recovery tactics. Just quiet, precise entries with proper stop losses and take profits. I used the low-risk mode (lot size = 0.05) with recovery turned off to keep things conservative while I got comfortable.

🌙 Why It’s Working for Me

Nighttime Edge: Trading during quieter sessions really makes a difference. There’s less slippage, smoother price action, and no news-driven chaos. (I’m using an ICMarkets MT5 account.)

Set & Forget Simplicity: I just check the trades in the morning. No need to babysit it.

Risk Management: Every trade is controlled. No doubling down or chasing losses. That’s exactly what I was looking for—steady, responsible trading.

🔧 Setup Notes

Initial setup was smooth, and the developer provides clear instructions. The time zone adjustment tool is especially handy—just match it to your broker’s session close time, and you’re good to go.

🎯 Final Thoughts

Golden Nights EA isn’t a magic money button—but that’s exactly what makes it appealing. It’s not trying to double your account in a week. Instead, it’s built for steady, sustainable growth, and so far, that’s exactly what it’s delivering. I’m definitely going to keep it running and may consider increasing my risk slightly as I build more confidence. For now, I’m just glad I gave it a shot.

✅Would I recommend it?

Yes—especially if you’re done chasing get-rich-quick EAs and want something reliable, calm, and smart.

smuthee777
22
smuthee777 2025.03.29 09:21 
 

The EA so far is positive with no negative.Thanks Mr Adam for the great job.

farkas09
98
farkas09 2025.07.23 03:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.07.23 23:16
Thank you for the review, I’ve sent you a private message.
Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.04.24 11:15 
 

I’ve been using this EA since its public release, and the strategy suits me well — the daily trades have confirmed its consistency nicely.

It’s very important to monitor your own risk tolerance, and stop-loss trades are always a normal part of any EA.

Since I’ve used it for less than 3 months, I’m giving it 4 stars for now. After three full months, I’ll add the final star if I don’t notice any drop in reliability. The developer is also helpful and very professional — thank you! 😎

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.04.24 20:17
Thank you so much for your thoughtful review and kind words! I really appreciate your balanced feedback and I’m glad the strategy suits you well. Fingers crossed for that 5th star!
Jayadevan Kunnath Puthenpura
210
Jayadevan Kunnath Puthenpura 2025.04.19 19:47 
 

I’ve been using this EA for a month, and I really like it. It’s calm and quiet, taking trades during low-volatility times. It doesn’t use big lot sizes, and it’s been very steady. So far, I haven’t had any losing trades. I recommend it to anyone who takes trading seriously. The stop loss is a bit big, but if you manage it properly, the results are good.

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.04.20 19:23
Thank you for the great feedback! Glad to hear it's working well for you, wishing you continued success in your trading!
Sr2109
271
Sr2109 2025.04.09 10:08 
 

A great EA - all profits so far after 3 weeks, on demo and live

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.04.09 19:00
Thank you so much for your kind feedback! I'm really glad to hear that it's been performing well for you both on demo and live. Wishing you continued success and many more winning trades ahead!
johnnyx87
116
johnnyx87 2025.04.06 18:03 
 

Disclaimer: This is not a sponsored review, and I am in no way affiliated with the developer or seller of Golden Nights EA. Everything shared here is based solely on my personal experience using the EA in a live trading environment.

🎯My Honest Experience After 2 Weeks of Live Trading

I’ll be honest—when I first came across Golden Nights, I was skeptical. Like many traders, I’ve seen my fair share of flashy EAs promising overnight riches, only to blow accounts within days. But something about this one felt different. Maybe it was the clear focus on low-risk, nighttime scalping, or the fact that it doesn’t rely on martingale or grid strategies. Still, I decided to take the plunge and test it on a live account with a small deposit (€500). Two weeks in, and I have to say—I’m pleasantly surprised.

✅ Results

So Far I’ve been running Golden Nights EA on XAUUSD, exactly as recommended, during the late-night sessions. Over the last 14 trading days, the EA has taken consistent trades—all of them in profit. What impressed me most wasn’t just the win rate, but how calm and stable the trading felt. No aggressive lot sizes, no massive drawdowns, and no wild recovery tactics. Just quiet, precise entries with proper stop losses and take profits. I used the low-risk mode (lot size = 0.05) with recovery turned off to keep things conservative while I got comfortable.

🌙 Why It’s Working for Me

Nighttime Edge: Trading during quieter sessions really makes a difference. There’s less slippage, smoother price action, and no news-driven chaos. (I’m using an ICMarkets MT5 account.)

Set & Forget Simplicity: I just check the trades in the morning. No need to babysit it.

Risk Management: Every trade is controlled. No doubling down or chasing losses. That’s exactly what I was looking for—steady, responsible trading.

🔧 Setup Notes

Initial setup was smooth, and the developer provides clear instructions. The time zone adjustment tool is especially handy—just match it to your broker’s session close time, and you’re good to go.

🎯 Final Thoughts

Golden Nights EA isn’t a magic money button—but that’s exactly what makes it appealing. It’s not trying to double your account in a week. Instead, it’s built for steady, sustainable growth, and so far, that’s exactly what it’s delivering. I’m definitely going to keep it running and may consider increasing my risk slightly as I build more confidence. For now, I’m just glad I gave it a shot.

✅Would I recommend it?

Yes—especially if you’re done chasing get-rich-quick EAs and want something reliable, calm, and smart.

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.04.06 18:18
Wow, thank you for such a thoughtful and detailed review! I'm really glad to hear it's working well for you — wishing you continued success and steady growth!
smuthee777
22
smuthee777 2025.03.29 09:21 
 

The EA so far is positive with no negative.Thanks Mr Adam for the great job.

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.03.29 10:03
Thank you for your kind words! I'm glad to hear it's working well for you. Wishing you continued success with the EA!
Simone Castoro
157
Simone Castoro 2025.03.26 18:26 
 

Not a great EA...big SL and small TP. I was hoping for a better system

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.03.26 20:18
Thank you for your feedback. I'm sorry to hear that the EA did not meet your expectations. However, I believe your assessment might be a bit premature. The risk-reward ratio is well compensated by the high win rate. The EA is currently performing excellently on the live signal, with a 290% profit, a 100% win rate, and 5% drawdown over 26 consecutive winning trades.
Anika Svensson
41
Anika Svensson 2025.03.19 22:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.03.24 22:08
Hi Anika,
Thank you for your kind words and positive review! I’m glad you see the potential in the EA. If you have any questions or need assistance with settings, feel free to reach out. Happy trading!
Mr Christopher Michael Tonks
810
Mr Christopher Michael Tonks 2025.03.14 20:50 
 

Great customer support and EA has made its 1st win for me. Thanks Adam

Adam Zolei
109871
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.03.14 21:05
Thank you so much for your kind words! I’m thrilled to hear that the EA has already made its first win for you – that’s fantastic news! If you ever have questions or need support, don’t hesitate to reach out. Wishing you many more successful trades ahead!
