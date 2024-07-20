Golden Thunder EA

Wir stellen vor: Golden Thunder: Der ultimative Scalping Expert Advisor für den Goldhandel

Erschließen Sie das Potenzial des Goldhandels mit Golden Thunder, einem hochmodernen Expert Advisor, der für Scalping-Strategien entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool konzentriert sich auf Intraday-Ausbruchspunkte, um Ihre Gewinne effizient und effektiv zu maximieren.

Hauptmerkmale:

  • Intraday-Scalping-Strategie: Optimiert für den M30-Zeitrahmen, identifiziert Golden Thunder fachmännisch Intraday-Ausbruchspunkte und nutzt diese aus.
  • Erweiterte Filter: Enthält Zeitfilter, Break-even-Levels, virtuelle Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Spread-Filter, um eine optimale Performance zu gewährleisten.
  • Handelsmanagement: Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen und enthält einen Losgrößenrechner auf der Grundlage des Eigenkapitalanteils.
  • Sichere Strategie: Kein Grid oder Martingal; nur eine stabile, stetige Wachstumsstrategie, die für beständige Erträge optimiert ist.
  • Technische Spezifikationen: Speziell für Gold (XAUUSD) mit einer Mindesteinlage von 100 $ entwickelt. Garantiert die besten Ergebnisse mit einem schnellen VPS, einem niedrigen Spread und einem Broker mit schneller Ausführung.
Meine persönliche Empfehlung ist IC Markets oder IC Trading gepaart mit dem MQL5 VPS Service. Diese Kombination bietet einen blitzschnellen Ping von nur 0,6 ms und gewährleistet eine extrem niedrige Latenz und eine präzise Handelsausführung. Meiner Erfahrung nach gibt es keine Verzögerungen bei der Auftragsausführung, und die Ergebnisse spiegeln die Backtesting-Leistung genau wider, was für Zuverlässigkeit und Konsistenz beim Handel sorgt.
    Einstellungen der in den Bildern gezeigten Ergebnisse: IC Markets-Broker, Raw Account, $10.000 Einzahlung, mit echten Tick-Daten vom 3. Juli 2023, auf der MT5-Plattform: Einstellung

        Eingabe-Einstellungen:

        1. Risikomanagement:
          • Fixed_Lot: Feste Losgröße pro Handel. Voreinstellung: 0,01.
          • Auto_Lot: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Risiko. Voreinstellung: false.
          • Risiko_pro_Handel: Risikoprozentsatz pro Handel. Voreinstellung: 3.0.
        2. Handelseinstellungen:
          • Kauf_Aufträge: Kaufaufträge aktivieren. Voreinstellung: true.
          • Verkaufen_Aufträge: Aktiviert Verkaufsaufträge. Voreinstellung: true.
          • Virtual_Stop_Loss: Virtueller Stop-Loss in Pips. Standardwert: 20,0.
          • Security_Stop: Maximaler Stop-Loss in Pips. Voreinstellung: 150,0.
          • Mitnahme_Gewinn: Gewinnmitnahme in Pips. Voreinstellung: 100,0.
          • Breakeven: Aktiviert die Breakeven-Funktionalität. Voreinstellung: true.
          • Breakeven_Point: Breakeven-Aktivierungspunkt in Pips. Voreinstellung: 1.0.
          • Breakeven_Offset: Pips, um den Stop Loss über den Breakeven-Punkt hinaus zu verschieben, um mögliche Kosten zu decken. Voreinstellung: 0,1.
          • Trailing_Stop: Aktiviert den Trailing-Stop. Voreinstellung: true.
          • Trailing_Start: Pips zum Starten des Trailing-Stops. Voreinstellung: 4,0.
          • Trailing_Abstand: Abstand in Pips für den Trailing-Stop. Voreinstellung: 3,0.
          • Trailing_Schritt: Schritt in Pips für den Trailing-Stop. Voreinstellung: 0,1.
          • Kommission_hinzufügen: Kommission zu den Berechnungen hinzufügen. Voreinstellung: false.
          • Commission_USD_Per_Lot: Geben Sie die Kommission pro Lot pro Seite ein. Der EA wird diesen Wert automatisch mit zwei multiplizieren, um sowohl Eröffnungs- als auch Abschlussgeschäfte zu berücksichtigen. Voreinstellung: 3,5.
          • Zeitrahmen: Empfohlener Zeitrahmen. Vorgabe: PERIOD_M30.
          • Streuung_Filter: Aktiviert den Spread-Filter. Voreinstellung: true.
          • Max_Spread: Maximal erlaubter Spread in Pips. Voreinstellung: 2,0.
        3. Zeitfilter:
          • Aktivieren_Tag: Aktiviert den Handel am angegebenen Tag. Voreinstellung: true.
          • Start_Time: Handelsstartzeit für den Tag.
          • End_Time: Handelsendzeit für den Tag.

        Wichtiger Hinweis: Der Zeitfilter ist auf GMT+3 während der Sommerzeit (Sommer) und GMT+2 während der Standardzeit (Winter) eingestellt. Wenn die Serverzeit Ihres Brokers davon abweicht, müssen Sie sie manuell in den Einstellungen anpassen.

        Als Scalping-Experte ist die Wahl des richtigen Brokers entscheidend. Stellen Sie sicher, dass Sie echte Tick-Daten für Backtests verwenden, um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen.

        Warum Golden Thunder wählen? Golden Thunder ist nicht nur ein Expert Advisor, sondern Ihr strategischer Partner bei der Navigation auf dem volatilen Goldmarkt. Mit seinen ausgefeilten Funktionen und seiner Präzision verhilft er Ihnen zu beständigem Scalping-Erfolg.

        Fangen Sie noch heute an: Laden Sie Golden Thunder jetzt herunter und verbessern Sie Ihr Goldhandelsspiel. Vergessen Sie nicht, eine Bewertung zu hinterlassen, um die weitere Entwicklung zu unterstützen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne über eine private Nachricht kontaktieren: Kontakt

        Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel!

        Bewertungen 2
        Thadeus0412
        34
        Thadeus0412 2024.08.14 14:22 
         

        Made the purchase for this EA MT4 version, however, I was intending to buy the MT5 version, which I have back tested extensively with always positive results. I reached out to support to rectify my purchase from MT4 to MT5, however, it is taking time for them to reply. In lieu, I reached to Adam and he accommodated my request to help me out on getting the MT5 version. Superb support from his end including the setting up of the EA. Thanks Adam.

        voda007
        892
        voda007 2025.05.22 11:02 
         

        does not trade alot but when it has its had losses very disapointed!

        voda007
        892
        voda007 2025.05.22 11:02 
         

        does not trade alot but when it has its had losses very disapointed!

        Adam Zolei
        109871
        Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.05.22 18:56
        Thank you for your feedback. The EA is designed to trade selectively, not frequently. Losses can happen, especially during unfavorable conditions, this is part of trading. Wishing you successful trading ahead, and feel free to reach out if you ever need assistance.
        Thadeus0412
        34
        Thadeus0412 2024.08.14 14:22 
         

        Made the purchase for this EA MT4 version, however, I was intending to buy the MT5 version, which I have back tested extensively with always positive results. I reached out to support to rectify my purchase from MT4 to MT5, however, it is taking time for them to reply. In lieu, I reached to Adam and he accommodated my request to help me out on getting the MT5 version. Superb support from his end including the setting up of the EA. Thanks Adam.

        Adam Zolei
        109871
        Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.08.14 21:38
        Thank you so much for the kind words, Thadeus! I’m glad I could help and that you’re satisfied with the support. Wishing you continued success with the EA!
