RSI GridMaster MT4

5

RSI GridMaster - Fortgeschrittener Grid Trading Expert Advisor

Wir stellen Ihnen den RSI GridMaster Expert Advisor vor, das Ergebnis umfangreicher Entwicklung und strenger Tests.

Dieses leistungsstarke Handelssystem nutzt den RSI-Indikator, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu identifizieren und Verkaufspositionen zu eröffnen, wenn der Markt überkauft ist, und Kaufpositionen zu eröffnen, wenn er überverkauft ist - mit dem Ziel, durch einen intelligenten Mechanismus zur Durchschnittsbildung von Positionen beständige Gewinne zu erzielen.

Mit einer breiten Palette von anpassbaren Parametern passt sich RSI GridMaster Ihrem persönlichen Handelsstil und den unterschiedlichen Marktbedingungen an und ist damit sowohl für konservative als auch für erfahrene Trader geeignet.


Live-Ergebnisse


Aktuelles Update: Mehr Leistung, Flexibilität und Compliance

Die neueste Version enthält mehrere wichtige Upgrades, die die Leistung, Flexibilität und Kompatibilität verbessern:

  • FIFO-Konformität: Jetzt vollständig kompatibel mit den U.S. FIFO-Handelsregeln.
  • Info-Panel und Echtzeit-Warnungen: Ein brandneues On-Chart-Interface zeigt Live-Handelsdaten, Systemstatus und wichtige Warnmeldungen sofort an.
  • Take-Profit-Funktion und visuelle TP-Linie: Take-Profit-Levels werden jetzt unterstützt und deutlich im Chart angezeigt.
  • Flexible Risikoberechnung: Wählen Sie, ob Ihr Risiko auf Basis des Saldos oder des Eigenkapitals berechnet wird.
  • Erweiterte Optionen zur Verlustbegrenzung: Drei neue anpassbare Modi zur Verlustbegrenzung - nach Pips, nach Saldo-Prozentsatz oder nach Kontowährungsbetrag.
  • Wochenendhandel für Kryptowährungen: Option zur Aktivierung des Wochenendhandels, ideal für Kryptowährungsmärkte.
  • Allgemeine Verbesserungen: Optimierte Leistung, verbesserte Stabilität und mehrere kleinere Fehlerbehebungen.


Hauptmerkmale:

  • Automatische Losgrößenanpassung - Passt die Losgrößen dynamisch an die von Ihnen gewählten Einstellungen an.
  • Auftragsrichtungssteuerung - Option zur individuellen Deaktivierung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
  • Handelszeitfilter - Passen Sie die Handelszeiten und Sitzungen an.
  • Maximale offene Positionen - Definieren Sie ein Limit für gleichzeitig offene Trades.
  • Verlustbegrenzung - Verwalten Sie das Risiko mit vordefinierten Verlustschwellen.
  • Trailing Stop - Sichern Sie Gewinne mit automatischen Trailing Stops.
  • Martingale-Option - Für fortgeschrittene Benutzer, die risikoreichere Strategien bevorzugen.


Empfehlungen:

  • Paare: GBPUSD, EURUSD, AUDCAD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindesteinlage: $500 pro Paar (Risiko = 1)
  • VPS: Dringend empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
  • Makler: Verwenden Sie einen Broker mit geringer Streuung und schneller Ausführung
Detaillierte Anweisungen zur Verwendung des EA finden Sie im Benutzerhandbuch, das hierverfügbar ist .

    Rüsten Sie Ihre Handelsstrategie noch heute mit dem RSI GridMaster EA auf - jetzt noch fortschrittlicher, flexibler und leistungsfähiger als je zuvor.

    Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, zögern Sie nicht, mir eine private Nachricht zu schicken.

    Erfolgreiches Trading!



    Bewertungen 1
    zjd_77
    42
    zjd_77 2025.02.15 15:33 
     

    非常好，非常强大

    Auswahl:
    zjd_77
    42
    zjd_77 2025.02.15 15:33 
     

    非常好，非常强大

    Adam Zolei
    111091
    Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.02.16 12:33
    谢谢你的反馈！祝你交易顺利，利润丰厚！
