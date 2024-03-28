RSI Grid Master Mini

Dies ist der RSI GridMaster Mini - die frei verfügbare, kompakte Version des beliebten RSI GridMaster-Systems.

Der EA arbeitet auf der Basis des Relative Strength Index (RSI) Indikators in Kombination mit einer Grid-Strategie, die einen kontinuierlichen Handel bei Marktbewegungen ermöglicht.

Die Mini-Version verwendet eine feste Losgröße von 0,01 und handelt ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen .

Alle Einstellungen wurden vereinfacht, um das System benutzerfreundlich, zuverlässig und anfängerfreundlich zu machen.

Sie suchen nach mehr Leistung und Flexibilität?

Schauen Sie sich den RSI GridMaster Premium an, die erweiterte Version mit professionellen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.

Die Premium Version beinhaltet :

Vollständig anpassbare Parameter für jeden Aspekt der Strategie

Wochenend-Handelsmodus für Kryptowährungen

Kryptowährungen Martingale- und Auto-Lot-Funktionen

FIFO-Konformität für U.S.-Broker

U.S.-Broker Erweiterte Verlustbegrenzungsoptionen und Trailing Stop

Stop Info-Panel und Echtzeit-Warnungen: Eine brandneue On-Chart-Schnittstelle zeigt Live-Handelsdaten, Systemstatus und wichtige Warnungen sofort an.

Take-Profit-Funktion und visuelle TP-Linie: Take-Profit-Levels werden jetzt unterstützt und deutlich im Chart angezeigt.

Kontinuierliche Verbesserungen und Updates

RSI GridMaster Premium

Live-Ergebnisse

Empfehlungen

Währungspaare: GBPUSD , EURUSD, AUDCAD

, EURUSD, AUDCAD Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $500 pro Paar

pro Paar Kontotyp: Hedging-Konto erforderlich

erforderlich VPS: Dringend empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

empfohlen für kontinuierlichen Betrieb Broker: Verwenden Sie einen Broker mit geringer Streuung und schneller Ausführung

Der RSI GridMaster Mini ist perfekt für diejenigen, die gerade erst mit dem Handel beginnen oder einen vereinfachten Ansatz bevorzugen.

Obwohl er weniger Anpassungsmöglichkeiten bietet, zeigt er effektiv, wie RSI-basierte Grid-Strategien konsistente Handelsmöglichkeiten generieren können.

Laden Sie es jetzt herunter und erleben Sie seine Leistung unter realen Marktbedingungen - und vergessen Sie nicht, eine Bewertung zu hinterlassen, um die zukünftige Entwicklung zu unterstützen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine private Nachricht schicken.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel!