RSI Grid Master Mini

Dies ist der RSI GridMaster Mini - die frei verfügbare, kompakte Version des beliebten RSI GridMaster-Systems.

Der EA arbeitet auf der Basis des Relative Strength Index (RSI) Indikators in Kombination mit einer Grid-Strategie, die einen kontinuierlichen Handel bei Marktbewegungen ermöglicht.

Die Mini-Version verwendet eine feste Losgröße von 0,01 und handelt ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen .
Alle Einstellungen wurden vereinfacht, um das System benutzerfreundlich, zuverlässig und anfängerfreundlich zu machen.

Sie suchen nach mehr Leistung und Flexibilität?

Schauen Sie sich den RSI GridMaster Premium an, die erweiterte Version mit professionellen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.

Die Premium Version beinhaltet :

  • Vollständig anpassbare Parameter für jeden Aspekt der Strategie
  • Wochenend-Handelsmodus für Kryptowährungen
  • Martingale- und Auto-Lot-Funktionen
  • FIFO-Konformität für U.S.-Broker
  • Erweiterte Verlustbegrenzungsoptionen und Trailing Stop
  • Info-Panel und Echtzeit-Warnungen: Eine brandneue On-Chart-Schnittstelle zeigt Live-Handelsdaten, Systemstatus und wichtige Warnungen sofort an.
  • Take-Profit-Funktion und visuelle TP-Linie: Take-Profit-Levels werden jetzt unterstützt und deutlich im Chart angezeigt.
  • Kontinuierliche Verbesserungen und Updates

RSI GridMaster Premium

Live-Ergebnisse

Empfohlener Broker

Empfehlungen

  • Währungspaare: GBPUSD , EURUSD, AUDCAD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindesteinlage: $500 pro Paar
  • Kontotyp: Hedging-Konto erforderlich
  • VPS: Dringend empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
  • Broker: Verwenden Sie einen Broker mit geringer Streuung und schneller Ausführung

Der RSI GridMaster Mini ist perfekt für diejenigen, die gerade erst mit dem Handel beginnen oder einen vereinfachten Ansatz bevorzugen.
Obwohl er weniger Anpassungsmöglichkeiten bietet, zeigt er effektiv, wie RSI-basierte Grid-Strategien konsistente Handelsmöglichkeiten generieren können.

Laden Sie es jetzt herunter und erleben Sie seine Leistung unter realen Marktbedingungen - und vergessen Sie nicht, eine Bewertung zu hinterlassen, um die zukünftige Entwicklung zu unterstützen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine private Nachricht schicken.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel!

Auswahl:
[Gelöscht] 2025.07.24 02:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
111636
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.07.24 20:04
Thank you for the great feedback! I'm glad to hear the RSI EA is working well for you.
Antwort auf eine Rezension