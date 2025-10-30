Golden Nights MT4

Golden Nights EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Handel mit XAUUSD während der Nachtstunden entwickelt wurde, wenn der Markt ruhiger und stabiler ist.

Signal

Erholungsmodus

Merkmale

ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit

Breakeven- und Trailing-Mechanismen

Virtueller SL/TP mit optionalem sichtbaren Notfall-SL

Einstiegsfilter mit gleitendem Durchschnitt, RSI und ATR

Spread-Filter

Drawdown-Schutz

Automatische Anpassung der Handelszeit

Optionaler Erholungsmodus mit Risikokontrolle

Filter für den Handelstag

Diese Funktionen können angepasst werden.

Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung und die empfohlenen Set-Dateien finden Sie hier:



Benutzerhandbuch

Empfehlun g

Symbol : XAUUSD

Zeitrahmen : Beliebig

Mindestkapital : 200 USD

Makler : Geringe Streuung, stabile Ausführung über Nacht; swapfrei bevorzugt

Hinweis: Bei Brokern, die nicht GMT+2 mit Sommerzeit verwenden, überprüfen Sie bitte die Goldhandelszeiten bei Ihrem Broker. Stellen Sie die Handelszeit des EA so ein, dass sie mit der letzten Handelsstunde vor Börsenschluss übereinstimmt.

Sie finden die Handelszeiten Ihres Brokers, indem Sie im Market Watch-Fenster mit der rechten Maustaste auf XAUUSD klicken, Spezifikation auswählen und das Feld Handelszeiten überprüfen, wie in den hochgeladenen Bildern gezeigt.

Ein Indikator hilft Ihnen, die richtigen Handelszeiten sowohl im Strategy Tester als auch bei der manuellen Konfiguration einzustellen.



Indikator BrokerTimeOffset

Betrieb

So verwenden Sie den EA:

Einstellen der Handelszeit

Feste Losgröße oder risikobasiertes Sizing wählen

SL/TP einstellen oder Trailing-Funktionen aktivieren

Aktivieren Sie optionale Filter

Aktivieren oder Deaktivieren des Erholungsmodus

Einmal konfiguriert, läuft das System automatisch mit minimaler Überwachung.

Kompatibilität mit Eigenhandelssystemen

Golden Nights EA enthält Funktionen, die für die Erfüllung der Anforderungen von Eigenhandelsunternehmen nützlich sind:

Feste tägliche Risikolimits

Anpassbarer Drawdown-Schutz

Vollständig anpassbare Risiko- und Handelseinstellungen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung wünschen, können Sie mich gerne über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren.