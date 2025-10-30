Golden Nights MT4
- Experten
- Adam Zolei
- Version: 2.21
- Aktualisiert: 30 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Golden Nights EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Handel mit XAUUSD während der Nachtstunden entwickelt wurde, wenn der Markt ruhiger und stabiler ist.
Merkmale
- ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit
- Breakeven- und Trailing-Mechanismen
- Virtueller SL/TP mit optionalem sichtbaren Notfall-SL
- Einstiegsfilter mit gleitendem Durchschnitt, RSI und ATR
- Spread-Filter
- Drawdown-Schutz
- Automatische Anpassung der Handelszeit
- Optionaler Erholungsmodus mit Risikokontrolle
- Filter für den Handelstag
Diese Funktionen können angepasst werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung und die empfohlenen Set-Dateien finden Sie hier:
Empfehlun g
- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: Beliebig
- Mindestkapital: 200 USD
- Makler: Geringe Streuung, stabile Ausführung über Nacht; swapfrei bevorzugt
Hinweis: Bei Brokern, die nicht GMT+2 mit Sommerzeit verwenden, überprüfen Sie bitte die Goldhandelszeiten bei Ihrem Broker. Stellen Sie die Handelszeit des EA so ein, dass sie mit der letzten Handelsstunde vor Börsenschluss übereinstimmt.
Sie finden die Handelszeiten Ihres Brokers, indem Sie im Market Watch-Fenster mit der rechten Maustaste auf XAUUSD klicken, Spezifikation auswählen und das Feld Handelszeiten überprüfen, wie in den hochgeladenen Bildern gezeigt.
Ein Indikator hilft Ihnen, die richtigen Handelszeiten sowohl im Strategy Tester als auch bei der manuellen Konfiguration einzustellen.
Betrieb
So verwenden Sie den EA:
- Einstellen der Handelszeit
- Feste Losgröße oder risikobasiertes Sizing wählen
- SL/TP einstellen oder Trailing-Funktionen aktivieren
- Aktivieren Sie optionale Filter
- Aktivieren oder Deaktivieren des Erholungsmodus
Einmal konfiguriert, läuft das System automatisch mit minimaler Überwachung.
Kompatibilität mit Eigenhandelssystemen
Golden Nights EA enthält Funktionen, die für die Erfüllung der Anforderungen von Eigenhandelsunternehmen nützlich sind:
- Feste tägliche Risikolimits
- Anpassbarer Drawdown-Schutz
- Vollständig anpassbare Risiko- und Handelseinstellungen
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung wünschen, können Sie mich gerne über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren.