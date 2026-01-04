Fx Trade Monitor - Professioneller Strategie-Tracker & Risikomanager

Ein leistungsstarkes, kostenloses Dienstprogramm zur Überwachung offener/geschlossener Trades, zur Visualisierung der Historie und zum Risikomanagement mit erweiterten Drawdown-Warnungen. Inklusive Excel-fertigem CSV-Export.

Fx Trade Monitor ist ein unverzichtbares Dashboard-Tool, das sowohl für manuelle Trader als auch für EA-Benutzer entwickelt wurde. Es bietet einen kristallklaren Überblick über Ihre Trading-Performance direkt im Chart, gefiltert nach Magic Number oder Kommentar. Im Gegensatz zu einfachen Info-Panels konzentriert sich dieses Tool stark auf das Risikomanagement und die Performance-Analyse.

Die Nutzung ist völlig KOSTENLOS.

Hauptmerkmale:

1. Professionelles On-Chart Dashboard

Echtzeit-Statistiken über offene Trades (Anzahl, Lots, aktuelle PnL, feste PnL).

Detaillierte Aufschlüsselung der geschlossenen Trades (Longs, Shorts, Gewinner, Verlierer).

Verfolgen Sie den Nettogewinn und die Gesamtzahl der Trades sofort **Nettogewinnberechnung: ** Der angezeigte PnL spiegelt immer Ihr Nettoergebnis wider , da er alle Provisionen und alle Swaps ( Overnight/Rollover-Gebühren) abzieht/einschließt .

2. Fortschrittliches Risikomanagement (Drawdown Alerts)

Schützen Sie Ihr Kapital mit professioneller Drawdown-Überwachung. Das Tool berechnet Ihren Drawdown in Echtzeit auf Basis des geschlossenen Eigenkapitals.

Zwei Berechnungsmodi: Wählen Sie zwischen Währung (fester Betrag) oder Prozentsatz (%) des Saldos.

Initial Drawdown Limit: Legt eine harte Untergrenze für Ihre Strategie fest.

Nachlaufende Drawdown-Grenze: Verfolgt Ihren höchsten Aktienwert (High-Water-Mark). Wenn die Strategie zu viel Gewinn vom Höchststand zurückgibt, werden Sie gewarnt.

Intelligente Warnungen : Sie erhalten sofort Popup- und Ton-Warnungen, wenn ein Limit überschritten wird. Das Panel ändert seine Farbe (Grün/Orange/Rot), um Ihren Sicherheitsstatus anzuzeigen.

3. Visueller Handelsverlauf

Zeichnet automatisch Einstiegs-/Ausstiegspfeile und verbindende Trendlinien für historische Trades auf dem Chart.

Unterscheidet klar zwischen gewinnbringenden (grün) und verlustreichen (rot) Geschäften.

4. Erweiterter CSV-Export (Excel-kompatibel)

Exportieren Sie Ihre Handelshistorie mit einem einzigen Klick.

Exklusives Feature: Die CSV-Datei enthält eine vorberechnete "Balance Curve" -Spalte. Öffnen Sie die Datei einfach in Excel, wählen Sie diese Spalte aus und fügen Sie ein Liniendiagramm ein, um die Wachstumskurve Ihrer Strategie sofort zu visualisieren.

Intelligente Dateiverarbeitung: Erstellt automatisch neue Dateien oder überschreibt bestehende auf intelligente Weise.

Für wen ist das geeignet?

Algo-Trader: Verwenden Sie den Magic Number-Filter , um bestimmte EAs individuell zu überwachen.

Manuelle Trader: Verwenden Sie den Kommentar-Filter, um Trades mit verschiedenen Strategien zu kennzeichnen (z.B. "Price Action", "Scalp EURUSD", "News Trade"). Behalten Sie Ihre tägliche/wöchentliche Performance für jede Methode im Auge und halten Sie sich an Ihre Risikolimits.

Eingabeparameter:

Filtereinstellungen: Filtern Sie nach magischer Zahl oder Kommentar.

Panel-Einstellungen: Passen Sie Eckposition, Schriftgröße und Verlaufstiefe an.

Risikoeinstellungen: Wählen Sie die Risikoeinheit (Währung/Prozent), legen Sie die Grenzen für Initial und Trailing DD fest.

Warneinstellungen: Aktivieren/Deaktivieren von Popup- oder Tonwarnungen.

Export-Einstellungen: Dezimalformat-Optionen für CSV-Kompatibilität.

