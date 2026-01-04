Fx Trade Monitor
- Utilitys
- Adam Zolei
- Version: 3.11
Fx Trade Monitor - Professioneller Strategie-Tracker & Risikomanager
Ein leistungsstarkes, kostenloses Dienstprogramm zur Überwachung offener/geschlossener Trades, zur Visualisierung der Historie und zum Risikomanagement mit erweiterten Drawdown-Warnungen. Inklusive Excel-fertigem CSV-Export.
Fx Trade Monitor ist ein unverzichtbares Dashboard-Tool, das sowohl für manuelle Trader als auch für EA-Benutzer entwickelt wurde. Es bietet einen kristallklaren Überblick über Ihre Trading-Performance direkt im Chart, gefiltert nach Magic Number oder Kommentar. Im Gegensatz zu einfachen Info-Panels konzentriert sich dieses Tool stark auf das Risikomanagement und die Performance-Analyse.
Die Nutzung ist völlig KOSTENLOS.
Hauptmerkmale:
1. Professionelles On-Chart Dashboard
- Echtzeit-Statistiken über offene Trades (Anzahl, Lots, aktuelle PnL, feste PnL).
- Detaillierte Aufschlüsselung der geschlossenen Trades (Longs, Shorts, Gewinner, Verlierer).
- Verfolgen Sie den Nettogewinn und die Gesamtzahl der Trades sofort**Nettogewinnberechnung:** Der angezeigte PnL spiegelt immer Ihr Nettoergebnis wider , da er alle Provisionen undalle Swaps (Overnight/Rollover-Gebühren)abzieht/einschließt .
2. Fortschrittliches Risikomanagement (Drawdown Alerts)
Schützen Sie Ihr Kapital mit professioneller Drawdown-Überwachung. Das Tool berechnet Ihren Drawdown in Echtzeit auf Basis des geschlossenen Eigenkapitals.
- Zwei Berechnungsmodi: Wählen Sie zwischen Währung (fester Betrag) oder Prozentsatz (%) des Saldos.
- Initial Drawdown Limit: Legt eine harte Untergrenze für Ihre Strategie fest.
- Nachlaufende Drawdown-Grenze: Verfolgt Ihren höchsten Aktienwert (High-Water-Mark). Wenn die Strategie zu viel Gewinn vom Höchststand zurückgibt, werden Sie gewarnt.
- Intelligente Warnungen: Sie erhalten sofort Popup- und Ton-Warnungen, wenn ein Limit überschritten wird. Das Panel ändert seine Farbe (Grün/Orange/Rot), um Ihren Sicherheitsstatus anzuzeigen.
3. Visueller Handelsverlauf
- Zeichnet automatisch Einstiegs-/Ausstiegspfeile und verbindende Trendlinien für historische Trades auf dem Chart.
- Unterscheidet klar zwischen gewinnbringenden (grün) und verlustreichen (rot) Geschäften.
4. Erweiterter CSV-Export (Excel-kompatibel)
- Exportieren Sie Ihre Handelshistorie mit einem einzigen Klick.
- Exklusives Feature: Die CSV-Datei enthält eine vorberechnete "Balance Curve" -Spalte. Öffnen Sie die Datei einfach in Excel, wählen Sie diese Spalte aus und fügen Sie ein Liniendiagramm ein, um die Wachstumskurve Ihrer Strategie sofort zu visualisieren.
- Intelligente Dateiverarbeitung: Erstellt automatisch neue Dateien oder überschreibt bestehende auf intelligente Weise.
Für wen ist das geeignet?
- Algo-Trader: Verwenden Sie den Magic Number-Filter, um bestimmte EAs individuell zu überwachen.
- Manuelle Trader: Verwenden Sie den Kommentar-Filter, um Trades mit verschiedenen Strategien zu kennzeichnen (z.B. "Price Action", "Scalp EURUSD", "News Trade"). Behalten Sie Ihre tägliche/wöchentliche Performance für jede Methode im Auge und halten Sie sich an Ihre Risikolimits.
- Prop Firm Traders: Verwenden Sie die Trailing Drawdown-Funktion, um das Einhalten strenger Drawdown-Regeln zu üben.
Eingabeparameter:
- Filtereinstellungen: Filtern Sie nach magischer Zahl oder Kommentar.
- Panel-Einstellungen: Passen Sie Eckposition, Schriftgröße und Verlaufstiefe an.
- Risikoeinstellungen: Wählen Sie die Risikoeinheit (Währung/Prozent), legen Sie die Grenzen für Initial und Trailing DD fest.
- Warneinstellungen: Aktivieren/Deaktivieren von Popup- oder Tonwarnungen.
- Export-Einstellungen: Dezimalformat-Optionen für CSV-Kompatibilität.
**MAXIMIERENSIE IHRE HANDELSLEISTUNG**
Der Fx Trade Monitor ist Ihr unverzichtbarer Begleiter für diszipliniertes Handeln. Wenn Sie auf der Suche nach Strategien zur Analyse sind, schauen Sie sich mein bewährtes Expert Advisor Portfolio an:
**GoldenNights EA: Der 900%+ Performer!**
Dies ist die Strategie, die ihre Stärke bewiesen hat, indem sie eine verifizierte Performance von über 900% Wachstum erreicht hat. Analysieren Sie die Live-Statistiken mit dem Fx Trade Monitor noch heute! Sehen Sie sich die Performance an:[LINK ZU GOLDEN NIGHTS EA]
Sehen Sie sich alle meine leistungsstarken Handelswerkzeuge an:[PRODUKTSEITE]