Fx Trade Monitor

Fx Trade Monitor - Professioneller Strategie-Tracker & Risikomanager

Ein leistungsstarkes, kostenloses Dienstprogramm zur Überwachung offener/geschlossener Trades, zur Visualisierung der Historie und zum Risikomanagement mit erweiterten Drawdown-Warnungen. Inklusive Excel-fertigem CSV-Export.

Fx Trade Monitor ist ein unverzichtbares Dashboard-Tool, das sowohl für manuelle Trader als auch für EA-Benutzer entwickelt wurde. Es bietet einen kristallklaren Überblick über Ihre Trading-Performance direkt im Chart, gefiltert nach Magic Number oder Kommentar. Im Gegensatz zu einfachen Info-Panels konzentriert sich dieses Tool stark auf das Risikomanagement und die Performance-Analyse.

Die Nutzung ist völlig KOSTENLOS.

Hauptmerkmale:

1. Professionelles On-Chart Dashboard

  • Echtzeit-Statistiken über offene Trades (Anzahl, Lots, aktuelle PnL, feste PnL).
  • Detaillierte Aufschlüsselung der geschlossenen Trades (Longs, Shorts, Gewinner, Verlierer).
  • Verfolgen Sie den Nettogewinn und die Gesamtzahl der Trades sofort**Nettogewinnberechnung:** Der angezeigte PnL spiegelt immer Ihr Nettoergebnis wider , da er alle Provisionen undalle Swaps (Overnight/Rollover-Gebühren)abzieht/einschließt .

2. Fortschrittliches Risikomanagement (Drawdown Alerts)

Schützen Sie Ihr Kapital mit professioneller Drawdown-Überwachung. Das Tool berechnet Ihren Drawdown in Echtzeit auf Basis des geschlossenen Eigenkapitals.

  • Zwei Berechnungsmodi: Wählen Sie zwischen Währung (fester Betrag) oder Prozentsatz (%) des Saldos.
  • Initial Drawdown Limit: Legt eine harte Untergrenze für Ihre Strategie fest.
  • Nachlaufende Drawdown-Grenze: Verfolgt Ihren höchsten Aktienwert (High-Water-Mark). Wenn die Strategie zu viel Gewinn vom Höchststand zurückgibt, werden Sie gewarnt.
  • Intelligente Warnungen: Sie erhalten sofort Popup- und Ton-Warnungen, wenn ein Limit überschritten wird. Das Panel ändert seine Farbe (Grün/Orange/Rot), um Ihren Sicherheitsstatus anzuzeigen.

3. Visueller Handelsverlauf

  • Zeichnet automatisch Einstiegs-/Ausstiegspfeile und verbindende Trendlinien für historische Trades auf dem Chart.
  • Unterscheidet klar zwischen gewinnbringenden (grün) und verlustreichen (rot) Geschäften.

4. Erweiterter CSV-Export (Excel-kompatibel)

  • Exportieren Sie Ihre Handelshistorie mit einem einzigen Klick.
  • Exklusives Feature: Die CSV-Datei enthält eine vorberechnete "Balance Curve" -Spalte. Öffnen Sie die Datei einfach in Excel, wählen Sie diese Spalte aus und fügen Sie ein Liniendiagramm ein, um die Wachstumskurve Ihrer Strategie sofort zu visualisieren.
  • Intelligente Dateiverarbeitung: Erstellt automatisch neue Dateien oder überschreibt bestehende auf intelligente Weise.

Für wen ist das geeignet?

  • Algo-Trader: Verwenden Sie den Magic Number-Filter, um bestimmte EAs individuell zu überwachen.
  • Manuelle Trader: Verwenden Sie den Kommentar-Filter, um Trades mit verschiedenen Strategien zu kennzeichnen (z.B. "Price Action", "Scalp EURUSD", "News Trade"). Behalten Sie Ihre tägliche/wöchentliche Performance für jede Methode im Auge und halten Sie sich an Ihre Risikolimits.
  • Prop Firm Traders: Verwenden Sie die Trailing Drawdown-Funktion, um das Einhalten strenger Drawdown-Regeln zu üben.

Eingabeparameter:

  • Filtereinstellungen: Filtern Sie nach magischer Zahl oder Kommentar.
  • Panel-Einstellungen: Passen Sie Eckposition, Schriftgröße und Verlaufstiefe an.
  • Risikoeinstellungen: Wählen Sie die Risikoeinheit (Währung/Prozent), legen Sie die Grenzen für Initial und Trailing DD fest.
  • Warneinstellungen: Aktivieren/Deaktivieren von Popup- oder Tonwarnungen.
  • Export-Einstellungen: Dezimalformat-Optionen für CSV-Kompatibilität.

**MAXIMIERENSIE IHRE HANDELSLEISTUNG**

Der Fx Trade Monitor ist Ihr unverzichtbarer Begleiter für diszipliniertes Handeln. Wenn Sie auf der Suche nach Strategien zur Analyse sind, schauen Sie sich mein bewährtes Expert Advisor Portfolio an:

**GoldenNights EA: Der 900%+ Performer!**

Dies ist die Strategie, die ihre Stärke bewiesen hat, indem sie eine verifizierte Performance von über 900% Wachstum erreicht hat. Analysieren Sie die Live-Statistiken mit dem Fx Trade Monitor noch heute! Sehen Sie sich die Performance an:[LINK ZU GOLDEN NIGHTS EA]

Sehen Sie sich alle meine leistungsstarken Handelswerkzeuge an:[PRODUKTSEITE]


