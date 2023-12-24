MACD Signal indicator

Dies ist ein Trendfolgeindikator basierend auf MACD, der Kaufsignale liefert, wenn über dem 200 MA und Verkaufssignale, wenn darunter.

Das Signal wird generiert, wenn der MACD die Nulllinie kreuzt. Der Indikator zeigt auch ein Support- und Resistance-Level an, das als Stop-Loss verwendet werden kann. Einstellbare Parameter umfassen MA-Periode, MACD Fast EMA, Slow EMA und das Support-Resistance-Intervall. Es wird auf den niedrigsten und höchsten Punkten der aktuellen Kerzen dargestellt.

Standardmäßige Einstellungen:

SR-Intervall: 10

MA-Periode: 200

Fast EMA: 24

Slow EMA: 26

Es enthält auch eine Alarmfunktion.

Die Änderung dieser Werte kann zu häufigeren oder selteneren Signalen führen; es wird empfohlen, Tests durchzuführen, um die effektivste Konfiguration zu bestimmen.

Empfohlene Zeiträume sind 1 oder 4 Stunden, es kann jedoch auf jedem Zeitrahmen funktionieren. Dieser Indikator funktioniert auf allen Handelsinstrumenten, einschließlich Forex, Aktien, Rohstoffe usw.