MACD Signal indicator

4.75

Dies ist ein Trendfolgeindikator basierend auf MACD, der Kaufsignale liefert, wenn über dem 200 MA und Verkaufssignale, wenn darunter.

Das Signal wird generiert, wenn der MACD die Nulllinie kreuzt. Der Indikator zeigt auch ein Support- und Resistance-Level an, das als Stop-Loss verwendet werden kann. Einstellbare Parameter umfassen MA-Periode, MACD Fast EMA, Slow EMA und das Support-Resistance-Intervall. Es wird auf den niedrigsten und höchsten Punkten der aktuellen Kerzen dargestellt.

Standardmäßige Einstellungen:

SR-Intervall: 10

MA-Periode: 200

Fast EMA: 24

Slow EMA: 26

Es enthält auch eine Alarmfunktion.

Die Änderung dieser Werte kann zu häufigeren oder selteneren Signalen führen; es wird empfohlen, Tests durchzuführen, um die effektivste Konfiguration zu bestimmen.

Empfohlene Zeiträume sind 1 oder 4 Stunden, es kann jedoch auf jedem Zeitrahmen funktionieren. Dieser Indikator funktioniert auf allen Handelsinstrumenten, einschließlich Forex, Aktien, Rohstoffe usw.

Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111157
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111157
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111157
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
[Gelöscht] 2024.11.11 17:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 17:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 17:00 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 15:50 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 15:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.02 19:52 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.02 19:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.02 19:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.02 18:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111157
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
