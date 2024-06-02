Engulfing Candle Signal Alert

4.8

Engulfing Candle Signal Alert: Erhöhen Sie Ihre Handelsstrategie

Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit dem Engulfing Candle Signal Alert, dem ultimativen Werkzeug zur Erkennung von Marktumkehrungen und zur Verbesserung Ihrer Handelspräzision. Dieser leistungsstarke Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf Genauigkeit und rechtzeitige Warnungen legen. Er erkennt engulfing Candle-Muster, ein Schlüsselsignal in der technischen Analyse, das häufig eine potenzielle Änderung der Marktrichtung anzeigt.

Was ist eine Engulfing-Kerze?

Ein "Engulfing Candle"-Muster tritt auf, wenn eine größere Kerze den Körper der vorherigen Kerze vollständig verschlingt, was ein starkes Potenzial für eine Marktumkehr signalisiert. Ein bullisches Engulfing-Muster erscheint am Ende eines Abwärtstrends und deutet auf eine mögliche Umkehrung nach oben hin, während ein bearisches Engulfing-Muster am Höhepunkt eines Aufwärtstrends entsteht und auf eine mögliche Umkehrung nach unten hindeutet.

Warum der Engulfing Candle Signal Alert?

Präzise Alarme: Verpassen Sie keine Handelsgelegenheit mit präzisen Alarmen auf der Grundlage von Engulfing Candle-Mustern. Dieser Indikator scannt den Markt in Echtzeit und liefert zeitnahe Benachrichtigungen, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können.

Anpassbare Einstellungen: Passen Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategie an. Passen Sie die Anzahl der Pips für die Engulfing-Kerzengröße an, um die Empfindlichkeit Ihrer Alarme fein abzustimmen.

Mehrere Benachrichtigungsoptionen: Bleiben Sie mit vielseitigen Benachrichtigungsoptionen auf dem Laufenden. Richten Sie Pop-up-Benachrichtigungen auf Ihrer Handelsplattform ein, erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen oder Sofortbenachrichtigungen auf Ihrem Telefon, damit Sie immer auf dem Laufenden sind, egal wo Sie sich befinden.

Nahtlose Integration: Kombinieren Sie den Engulfing Candle Signal Alert mit anderen leistungsstarken Indikatoren wie dem RSI Alert, MACD Signal oder Moving Average Crossover Signal für eine umfassende Handelsstrategie. Verbessern Sie Ihre Analyse und erhöhen Sie Ihre Handelsgenauigkeit, indem Sie mehrere Indikatoren im Tandem nutzen.

Empfohlener Broker


Vorteile des Engulfing Candle Signal Alert:

Vielseitige Anwendung: Geeignet für alle Marktbedingungen und Handelsstile, egal ob Sie Daytrader, Swingtrader oder langfristiger Investor sind.

Probieren Sie es noch heute aus und sehen Sie den Unterschied, den es für Ihre Handelsperformance machen kann!

Wenn Sie an einem automatisierten Handelssystem interessiert sind, das in diesem Jahr auf einem Live-Konto einen verifizierten Gewinn von über 700% erzielt hat, klicken Sie hier, um es zu testen.

[Link zur Produktseite]


Vergessen Sie nicht, Ihre Bewertung zu hinterlassen, um weitere Entwicklungen zu unterstützen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine private Nachricht schicken.


Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel!

Bewertungen 5
seniorbro2
304
seniorbro2 2025.08.18 17:14 
 

A very nice indicator which can enhance any trading set up. Thanks for making it available.

tully.36
144
tully.36 2024.12.31 05:50 
 

good Bot for me it works better on a larger timeframe

Tim Marco Talarowski
505
Tim Marco Talarowski 2024.11.07 20:32 
 

no arrows apears...

Edit: arrows appeared,i just checked M1 timeframe first which is not that often but still arrows appears.-.so i changed review

Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Das System ist ein kostenloses Open-Source-Kiefer-Skript, das ursprünglich auf TradingView von everget veröffentlicht wurde . Es wurde von Forex Robot Makers auf Mt4 konvertiert. Dieses System ist ein beliebter Trendindikator, der auf ATR (Average True Range), Moving Averages und dem Donchian Channel basiert. System Hintergr
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Ber
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
ET1 for MT4
Hui Qiu
4 (8)
Experten
ET1 für MT4 ist neu und völlig kostenlos！！ ET1 für MT4 v4.20 Aktualisiert!!! Jetzt auf XAUUSD(Gold) verwenden!! Die Erfolgsquote ist mehr als 75% !!! wichtiges Update: ET9 's Breakout-Strategie zusammenführen Achtung!!! Sie können ET1 völlig kostenlos verwenden, aber wir garantieren nicht ET1 Stabilität, Es wird empfohlen, dass die leistungsfähigere ET9 für MT4 Version enthält die ET1 Strategie und garantiert vollständige und stabile Erträge. Der beste Expert Advisor für den XAUUSD in allen Z
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.....................................hi....................... ................für die Anzeige von Hochs und Tiefs sowie von Unterstützungen und Widerständen .....................wir haben eine Menge Möglichkeiten............................... es kann hilfreich sein, um Trends zu finden, höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs .......................heute schreibe ich über eines davon.......................... ........................Sie können die Anzahl der letzten Unt
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
1 (1)
Indikatoren
Sentinel Arrow Hauptmerkmale: ⊗Exklusiver Algorithmus zur schnellen und präzisen Erkennung von Trends, Trendumkehrungen und Momentumwechseln. ⊗Entwickelt für den professionellen Einsatz, mit robuster Signallogik, die Verzögerungen und Fehlalarme verhindert. ⊗Geeignet für verschiedene Zeitrahmen. ⊗Zeichnet, löscht oder verändert keine vergangenen Signale. ⊗Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben unverändert. ⊗Im realen Handel werden die Signale nic
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Indikatoren
MQLTA Support Resistance Lines ist ein Indikator, der die historischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus berechnet und sie als Linien im Chart anzeigt. Er warnt Sie auch, wenn sich der Preis in einer sicheren oder gefährlichen Handelszone befindet und zeigt Ihnen den Abstand zum nächsten Level an. Der Indikator ist ideal, um in anderen Expert Advisor durch die iCustom-Funktion verwendet werden. Diese DEMO funktioniert nur mit AUDNZD, das vollständige Produkt finden Sie unter https://www.mql
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die letzten unberührten Unterstützungen und Widerstände als horizontale Linien an. Der Indikator kann Unterstützung/Widerstand von höheren Zeitrahmen anzeigen. Mit diesem Indikator können Sie z.B. leicht die Unterstützung/Widerstände der Zeitrahmen H4, D1 und W1 auf einem H1-Chart sehen, was ein großer Vorteil sein kann, wenn Sie Ihren Einstieg auf H1 timen. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: Unterstützung-Widerstand-Multi-Zeitrahmen Die kostenlose Version fun
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht über den Aroon Classic Indikator Der Aroon Classic Indikator ist ein technisches Tool, das das Auftreten und die Fortdauer von Trends auf einem Chart quantitativ erfasst. Er verwendet zwei Linien – „Aroon Up“ und „Aroon Down“ – um Trendstärke und Wendepunkte im Bereich von 0 bis 100 darzustellen. Ein hoher Aroon Up-Wert weist auf einen starken Aufwärtstrend hin, während ein hoher Aroon Down-Wert auf einen starken Abwärtstrend hinweist. Hauptmerkmale Visuelle Unterscheidung von Trendbeg
FREE
RedeeCash TimeZones
Patrick Odonnell Ingle
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die aktiven und inaktiven Handelssitzungen sowie festgelegte globale Variablen, ob die Handelssitzung aktiv (1) oder inaktiv (0) ist. Mit der iCustom-Bibliotheksfunktion können Sie diesen Indikator wie folgt von einem Expert Advisor oder Skript aufrufen: // Benutzerdefinierten Indikator aufrufen iCustom ( Symbol (), PERIOD_D1 , "Market/RedeeCash_TimeZone" , 0 , 0 ,Blue,Red); // erhalten Sie die Werte der globalen Variablen double NewYorkSessionIsActive = GlobalVariableGet
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indikatoren
Der Zwei-Perioden-RSI vergleicht langfristige und kurzfristige RSI-Linien und stellt zur besseren Visualisierung eine Füllung zwischen ihnen dar. Die Füllung ist je nach Aufwärtstrend (RSI der kurzen Periode über dem RSI der langen Periode) oder Abwärtstrend (RSI der kurzen Periode unter dem RSI der langen Periode) unterschiedlich gefärbt. Der kurzfristige RSI, der den langfristigen RSI kreuzt, liefert ein robusteres Trendbestätigungssignal als der RSI für eine einzelne Periode. Dies ist ein kle
FREE
Pivot SR
Wartono
4.67 (3)
Indikatoren
Es identifiziert die Pivot-, Unterstützungs- und Widerstandskursebenen des ausgewählten Zeitrahmens und zeichnet dann Linien auf das Diagramm. MERKMALE: Option zur Angabe der Timeframe-Periode bei der PivotSR-Berechnung. Option zur Anzeige des PivotSR der letzten Kerze, jeder Kerze oder der aktuellen Kerze. Optionen für die Anzeige von Beschriftungen, Liniendicke und Linienfarbe. PivotSR können als Umkehrniveaus oder vergangene Preisreaktionen interpretiert werden, die als Grundlage für die aktu
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Dieser EA kann nicht im selben Konto ausgeführt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wollen, der täglich handelt, ist dies nicht, weil es Geduld erfordert, für ein paar Tage oder Wochen auf die richtige Gelegenheit zu warten, damit es zu handeln. Es nutzt die Volatilität der Preisbewegung.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Skalierer für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kern
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indikatoren
Aufschlüsselung der Preisniveaus, erweiterte Statistiken, TakeProfit-Berechnung und 3 Arten von Benachrichtigungen. Vorteile: Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse nicht neu Signal ausschließlich am Ende der Kerze Filteralgorithmus für falsche Aufschlüsselung Es passt gut zu jeder Trendstrategie. Funktioniert mit allen Tools und Zeitreihen Handbuch und Anleitung ->   HIER   / Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER Wie man mit dem Indikator handelt Handeln Sie mit AW Breakout Catcher in nur dr
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Nights
Adam Zolei
4.71 (7)
Experten
Golden Nights EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Handel mit XAUUSD während der Nachtstunden entwickelt wurde, wenn der Markt ruhiger und stabiler ist. Signal Erholungsmodus Merkmale ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit Breakeven- und Trailing-Mechanismen Virtueller SL/TP mit optionalem sichtbaren Notfall-SL Einstiegsfilter mit gleitendem Durchschnitt, RSI und ATR Spread-Filter Drawdown-Schutz Optionaler Erholungsmodus mit Risikokontrolle Handelstag-Filter Diese F
Moving Average Signal Alert
Adam Zolei
4.44 (18)
Indikatoren
Wenn Sie gleitende Durchschnitte in Ihrer Handelsstrategie verwenden, kann dieser Indikator sehr nützlich sein. Er bietet Alarme beim Überschreiten von zwei gleitenden Durchschnitten, sendet hörbare Alarme, zeigt Benachrichtigungen auf Ihrer Handelsplattform an und sendet auch eine E-Mail über das Ereignis. Er wird mit leicht anpassbaren Einstellungen geliefert, um sich Ihrem eigenen Handelsstil und Ihrer Strategie anzupassen. Einstellbare Parameter: Schnelle MA Langsame MA E-Mail senden Hörba
FREE
MACD Signal alert
Adam Zolei
4.63 (8)
Indikatoren
Dies ist ein Trendfolgeindikator basierend auf MACD, der Kaufsignale liefert, wenn über dem 200 MA und Verkaufssignale, wenn darunter. Das Signal wird generiert, wenn der MACD die Nulllinie kreuzt. Der Indikator zeigt auch ein Support- und Resistance-Level an, das als Stop-Loss verwendet werden kann. Einstellbare Parameter umfassen MA-Periode, MACD Fast EMA, Slow EMA und das Support-Resistance-Intervall. Es wird auf den niedrigsten und höchsten Punkten der aktuellen Kerzen dargestellt. Standardm
FREE
RSI GridMaster Mini
Adam Zolei
4.73 (11)
Experten
Dies ist der RSI GridMaster Mini - die frei verfügbare, kompakte Version des beliebten RSI GridMaster-Systems. Der EA arbeitet auf der Basis des Relative Strength Index (RSI) Indikators in Kombination mit einer Grid-Strategie, die einen kontinuierlichen Handel bei Marktbewegungen ermöglicht. Die Mini-Version verwendet eine feste Losgröße von 0,01 und handelt ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen. Alle Einstellungen wurden vereinfacht, um das System benutzerfreundlich, zuverlässig und anfängerfreu
FREE
Golden Thunder
Adam Zolei
Experten
Wir stellen vor: Golden Thunder: Der ultimative Scalping Expert Advisor für den Goldhandel Erschließen Sie das Potenzial des Goldhandels mit Golden Thunder, einem hochmodernen Expert Advisor, der für Scalping-Strategien entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool konzentriert sich auf Intraday-Ausbruchspunkte, um Ihre Gewinne effizient und effektiv zu maximieren. Hauptmerkmale: Intraday-Scalping-Strategie: Optimiert für den M30-Zeitrahmen, identifiziert Golden Thunder fachmännisch Intraday-Du
RSI GridMaster
Adam Zolei
5 (2)
Experten
RSI GridMaster - Fortgeschrittener Grid Trading Expert Advisor Wir stellen Ihnen den RSI GridMaster Expert Advisor vor, das Ergebnis umfangreicher Entwicklung und strenger Tests. Dieses leistungsstarke Handelssystem nutzt den RSI-Indikator, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu identifizieren und Verkaufspositionen zu eröffnen, wenn der Markt überkauft ist, und Kaufpositionen zu eröffnen, wenn er überverkauft ist - mit dem Ziel, durch einen intelligenten Mechanismus zur Durchschnittsbildung
Engulfing Signal Alert
Adam Zolei
4 (6)
Indikatoren
Engulfing Candle Signal Alert: Erhöhen Sie Ihre Handelsstrategie Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit dem Engulfing Candle Signal Alert, dem ultimativen Werkzeug zur Erkennung von Marktumkehrungen und zur Verbesserung Ihrer Handelspräzision. Dieser leistungsstarke Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf Genauigkeit und rechtzeitige Warnungen legen. Er erkennt engulfing Candle-Muster, ein Schlüsselsignal in der technischen Analyse, das häufig eine potenziell
FREE
MACD Signal indicator
Adam Zolei
4.75 (8)
Indikatoren
Dies ist ein Trendfolgeindikator basierend auf MACD, der Kaufsignale liefert, wenn über dem 200 MA und Verkaufssignale, wenn darunter. Das Signal wird generiert, wenn der MACD die Nulllinie kreuzt. Der Indikator zeigt auch ein Support- und Resistance-Level an, das als Stop-Loss verwendet werden kann. Einstellbare Parameter umfassen MA-Periode, MACD Fast EMA, Slow EMA und das Support-Resistance-Intervall. Es wird auf den niedrigsten und höchsten Punkten der aktuellen Kerzen dargestellt. Standardm
FREE
Moving Average Signal Alert MT4
Adam Zolei
3.5 (2)
Indikatoren
Wenn Sie gleitende Durchschnitte in Ihrer Handelsstrategie verwenden, kann dieser Indikator sehr nützlich sein. Er bietet Alarme beim Überschreiten von zwei gleitenden Durchschnitten, sendet hörbare Alarme, zeigt Benachrichtigungen auf Ihrer Handelsplattform an und sendet auch eine E-Mail über das Ereignis. Er wird mit leicht anpassbaren Einstellungen geliefert, um sich Ihrem eigenen Handelsstil und Ihrer Strategie anzupassen. Einstellbare Parameter: Schnelle MA Langsame MA E-Mail senden Hörba
FREE
Golden Nights MT4
Adam Zolei
Experten
Golden Nights EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Handel mit XAUUSD während der Nachtstunden entwickelt wurde, wenn der Markt ruhiger und stabiler ist. Signal Erholungsmodus Merkmale ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit Breakeven- und Trailing-Mechanismen Virtueller SL/TP mit optionalem sichtbaren Notfall-SL Einstiegsfilter mit gleitendem Durchschnitt, RSI und ATR Spread-Filter Drawdown-Schutz Automatische Anpassung der Handelszeit Optionaler Erholungsmodus mit Ri
Golden Thunder Basic MT4
Adam Zolei
1 (2)
Experten
Wir stellen Golden Thunder Basic vor: Die ideale Gelegenheit, unseren Scalping Expert Advisor für den Goldhandel völlig kostenlos zu testen. Golden Thunder Basic ist die perfekte Wahl für alle, die das Potenzial des Goldhandels mit diesem speziell für XAUUSD entwickelten Scalping-Roboter erkunden möchten. Mit dieser kostenlosen Version können Sie die Kernfunktionen und die Strategie von Golden Thunder unter realen Marktbedingungen und ohne Risiko ausprobieren. Sie bietet die gleichen hohen Stand
FREE
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
Experten
Dies ist der RSI GridMaster Mini - die frei verfügbare, kompakte Version des beliebten RSI GridMaster-Systems. Der EA arbeitet auf der Basis des Relative Strength Index (RSI) Indikators in Kombination mit einer Grid-Strategie, die einen kontinuierlichen Handel bei Marktbewegungen ermöglicht. Die Mini-Version verwendet eine feste Losgröße von 0,01 und handelt ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen . Alle Einstellungen wurden vereinfacht, um das System benutzerfreundlich, zuverlässig und anfängerfre
FREE
UltimateTrend Master
Adam Zolei
5 (1)
Utilitys
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten Experten vorstellen zu können. Es handelt sich dabei um ein halbautomatisches Handelssystem, das alle Funktionen enthält, die Sie für das Positionsmanagement benötigen. Ziehen Sie einfach eine Linie auf einem signifikanten Trend oder einem Angebot-Nachfrage-Niveau, und der Experte erledigt den Rest für Sie. Er verfügt über eine breite Palette an Risikomanagement- und Positionsmanagement-Tools, wie Trailing-Stop, Teilschließung, Break-Ev
Support and Resistance Alert
Adam Zolei
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Trading mit dem Support and Resistance Alert! Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Wir stellen Ihnen den Support and Resistance Alert vor - das ultimative Werkzeug zur präzisen Identifizierung von Wendepunkten im Markt! Hauptmerkmale: Dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien: Der Indikator zeichnet automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage lokaler Tiefst- und Höchststände und gibt Ihnen klare Hinweise darauf, wo der M
FREE
Jade Jaguar
Adam Zolei
Experten
Wir stellen vor: Jade Jaguar: Der ultimative Trendumkehr-Expert Advisor Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit Jade Jaguar, einem hochentwickelten Expert Advisor, der die Leistung von gleitenden Durchschnitten und RSI-Indikatoren für optimales Markt-Timing nutzt. Jade Jaguar zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen, und stellt sicher, dass Sie bei Erreichen dieser entscheidenden Schwellenwerte präzise handeln können. Einstellungen der in de
RSI GridMaster MT4
Adam Zolei
5 (1)
Experten
RSI GridMaster - Fortgeschrittener Grid Trading Expert Advisor Wir stellen Ihnen den RSI GridMaster Expert Advisor vor, das Ergebnis umfangreicher Entwicklung und strenger Tests. Dieses leistungsstarke Handelssystem nutzt den RSI-Indikator, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu identifizieren und Verkaufspositionen zu eröffnen, wenn der Markt überkauft ist, und Kaufpositionen zu eröffnen, wenn er überverkauft ist - mit dem Ziel, durch einen intelligenten Mechanismus zur Durchschnittsbildung v
Fx Trade Monitor
Adam Zolei
Utilitys
Fx Trade Monitor - Professioneller Strategie-Tracker & Risikomanager Ein leistungsstarkes, kostenloses Dienstprogramm zur Überwachung offener/geschlossener Trades, zur Visualisierung der Historie und zum Risikomanagement mit erweiterten Drawdown-Warnungen. Inklusive Excel-fertigem CSV-Export. Fx Trade Monitor ist ein unverzichtbares Dashboard-Tool, das sowohl für manuelle Trader als auch für EA-Benutzer entwickelt wurde. Es bietet einen kristallklaren Überblick über Ihre Trading-Performance dire
FREE
Trendline Trader Basic
Adam Zolei
Utilitys
Wir stellen Ihnen unseren einfachen, aber leistungsstarken Trendlinienhandelsexperten vor, der Positionen bei Trendlinienbrüchen oder -berührungen anhand vordefinierter Parameter eröffnet. Alles, was Sie tun müssen, ist, ihn in Kaufen, Verkaufen, Kauflimit oder Verkaufslimit umzubenennen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um die Basisversion mit minimalen Funktionen. Wenn Sie jedoch einen wirklich professionellen Trendlinienhandelsexperten suchen, der mit verschiedenen Handelsmanagement-T
FREE
Support and Resistance Alert MT4
Adam Zolei
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Trading mit dem Support and Resistance Alert! Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Wir stellen Ihnen den Support and Resistance Alert vor - das ultimative Werkzeug zur präzisen Identifizierung von Wendepunkten im Markt! Hauptmerkmale: Dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien: Der Indikator zeichnet automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage lokaler Tiefst- und Höchststände und gibt Ihnen klare Hinweise darauf, wo der Ma
FREE
RSI Signal Alert Indicator
Adam Zolei
5 (1)
Indikatoren
Warum der RSI-Alarm-Indikator für Ihr Trading-Toolkit unerlässlich ist In der schnelllebigen Welt des Handels sind zeitnahe und genaue Informationen von entscheidender Bedeutung. Der RSI-Alarm-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument, das Ihnen hilft, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, indem es Sie in Echtzeit benachrichtigt, wenn der Relative Strength Index (RSI) kritische Werte erreicht. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator kann Ihre Handelss
Trend Line Break Alert
Adam Zolei
Indikatoren
Dies ist ein einfacher Indikator, der eine Warnung bei Durchbrüchen von Trendlinien liefert. Er kann nützlich sein, wenn Sie es gewohnt sind, Trendlinien in Ihrem Handel zu verwenden. Einstellbare Parameter umfassen: Kerzenidentifikator: bei welcher Kerze nach einem Durchbruch ein Signal gegeben werden soll Und drei Arten von Warnungen: E-Mail senden Hörbare Warnungen Push-Benachrichtigungen Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Benachrichtigungsalarme auf Ihrem Telefon ein
Ultimate TrendMaster
Adam Zolei
Utilitys
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten Experten vorstellen zu können. Es handelt sich dabei um ein halbautomatisches Handelssystem, das alle Funktionen enthält, die Sie für das Positionsmanagement benötigen. Ziehen Sie einfach eine Linie auf einem signifikanten Trend oder einem Angebot-Nachfrage-Niveau, und der Experte erledigt den Rest für Sie. Er verfügt über eine breite Palette von Risikomanagement- und Positionsmanagement-Tools, wie Trailing-Stop, Teilschließung, Break-E
Position Control MT4
Adam Zolei
Utilitys
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Es beinhaltet eine automatische Losgröße, feste Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen oder bestimmt sie mit Hilfe des ATR-Indikators. Nachdem Sie eine Position eröffnet haben, können Sie automatische Break-even-Punkte und Trailing-Stops festlegen und zwischen drei Arten von Teilschließungen wählen. Wenn Sie eine 0,01-Lot-Position von Ihrem Handy aus eröffnen, schließt der Experte
Manual Grid Assistant MT4
Adam Zolei
Utilitys
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! Der Manual Grid Assistant ist ein effizientes und hochentwickeltes Handelswerkzeug, das die manuellen Grid-Handelsstrategien perfekt ergänzt. Mit diesem Tool können Sie manuell geöffnete Positionen in Ihrem Namen verwalten und dabei den maximalen Gewinn sicherstellen und das Risiko kontrollieren. Einer seiner Hauptvorteile besteht darin, dass er alle offenen Positionen automatisch
Golden Thunder EA
Adam Zolei
5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Golden Thunder: Der ultimative Scalping Expert Advisor für den Goldhandel Erschließen Sie das Potenzial des Goldhandels mit Golden Thunder, einem hochmodernen Expert Advisor, der für Scalping-Strategien entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool konzentriert sich auf Intraday-Ausbruchspunkte, um Ihre Gewinne effizient und effektiv zu maximieren. Hauptmerkmale: Intraday-Scalping-Strategie: Optimiert für den M30-Zeitrahmen, identifiziert Golden Thunder fachmännisch Intraday-Aus
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Experten
Wir stellen vor: Jade Jaguar: Der ultimative Trendumkehr-Expert Advisor Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit Jade Jaguar, einem hochentwickelten Expert Advisor, der die Leistung von gleitenden Durchschnitten und RSI-Indikatoren für optimales Markt-Timing nutzt. Jade Jaguar zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen, und stellt sicher, dass Sie bei Erreichen dieser entscheidenden Schwellenwerte präzise handeln können. Einstellungen der auf
Trend Line Break Signal Alert
Adam Zolei
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein einfacher Indikator, der eine Warnung bei Durchbrüchen von Trendlinien liefert. Er kann nützlich sein, wenn Sie es gewohnt sind, Trendlinien in Ihrem Handel zu verwenden. Einstellbare Parameter umfassen: Kerzenidentifikator: bei welcher Kerze nach einem Durchbruch ein Signal gegeben werden soll Und drei Arten von Warnungen: E-Mail senden Hörbare Warnungen Push-Benachrichtigungen Für Testzwecke empfehlen wir die Verwendung von MetaTrader 4 anstelle des Strategietesters von MetaTra
Position Control
Adam Zolei
Utilitys
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit. Es beinhaltet eine automatische Losgröße, feste Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen oder bestimmt sie mit Hilfe des ATR-Indikators. Nachdem Sie eine Position eröffnet haben, können Sie automatische Break-even-Punkte und Trailing-Stops festlegen und zwischen drei Arten von Teilschließungen wählen. Wenn Sie eine 0,01-Lot-Position von Ihrem Handy aus eröffnen, schließt der Experte
Manual Grid Assistant
Adam Zolei
Utilitys
Welcome, we introduce the Manual Grid Assistant, which can be an excellent complement to your manual grid trading! Der Manual Grid Assistant ist ein effizientes und hochentwickeltes Handelswerkzeug, das die manuellen Grid-Handelsstrategien perfekt ergänzt. Mit diesem Tool können Sie manuell geöffnete Positionen in Ihrem Namen verwalten und dabei den maximalen Gewinn sicherstellen und das Risiko kontrollieren. Einer seiner Hauptvorteile besteht darin, dass er alle offenen Positionen automatisch
RSI Signal Alert
Adam Zolei
Indikatoren
Warum der RSI-Alarm-Indikator für Ihr Trading-Toolkit unerlässlich ist In der schnelllebigen Welt des Handels sind zeitnahe und genaue Informationen von entscheidender Bedeutung. Der RSI-Alarm-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument, das Ihnen hilft, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, indem es Sie in Echtzeit benachrichtigt, wenn der Relative Strength Index (RSI) kritische Werte erreicht. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator kann Ihre Handelss
Auswahl:
seniorbro2
304
seniorbro2 2025.08.18 17:14 
 

A very nice indicator which can enhance any trading set up. Thanks for making it available.

tully.36
144
tully.36 2024.12.31 05:50 
 

good Bot for me it works better on a larger timeframe

Adam Zolei
111299
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.01.01 21:03
Thank you for your feedback! I'm glad to hear it works well for you . Wishing you continued success in your trading!
Luis Neto
380
Luis Neto 2024.11.16 03:09 
 

Na minha opinião até agora bom..... muitos parabéns.

Tim Marco Talarowski
505
Tim Marco Talarowski 2024.11.07 20:32 
 

no arrows apears...

Edit: arrows appeared,i just checked M1 timeframe first which is not that often but still arrows appears.-.so i changed review

Adam Zolei
111299
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.11.07 20:58
The arrows appear correctly on my end, and I haven’t received any other feedback regarding this issue. Under the ‘Colors’ tab in the indicator settings, you can customize the arrows’ color and size. If you have any other questions, feel free to reach out.
https://c.mql5.com/31/1223/01.jpg
Ania C.
1169
Ania C. 2024.08.03 19:35 
 

I like it, thanks for sharing!

Adam Zolei
111299
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.08.03 20:24
Thank you! I'm glad you find it useful.
Antwort auf eine Rezension