Moving Average Signal Alert MT4

Wenn Sie gleitende Durchschnitte in Ihrer Handelsstrategie verwenden, kann dieser Indikator sehr nützlich sein. Er bietet Alarme beim Überschreiten von zwei gleitenden Durchschnitten, sendet hörbare Alarme, zeigt Benachrichtigungen auf Ihrer Handelsplattform an und sendet auch eine E-Mail über das Ereignis. Er wird mit leicht anpassbaren Einstellungen geliefert, um sich Ihrem eigenen Handelsstil und Ihrer Strategie anzupassen.

Einstellbare Parameter:

  • Schnelle MA
  • Langsame MA
  • E-Mail senden
  • Hörbare Alarme
  • Push-Benachrichtigungen

Eve55 Eve55
169
Eve55 Eve55 2025.10.17 09:46 
 

It did not work for me

Warum der RSI-Alarm-Indikator für Ihr Trading-Toolkit unerlässlich ist In der schnelllebigen Welt des Handels sind zeitnahe und genaue Informationen von entscheidender Bedeutung. Der RSI-Alarm-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument, das Ihnen hilft, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, indem es Sie in Echtzeit benachrichtigt, wenn der Relative Strength Index (RSI) kritische Werte erreicht. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator kann Ihre Handelss
Eve55 Eve55
169
Eve55 Eve55 2025.10.17 09:46 
 

It did not work for me

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.10.17 17:51
Thanks for your feedback! Could you please send me a private message with a bit more detail about what didn’t work? I’ll gladly take a look and see if I can help or improve it.
Vlad_76
44
Vlad_76 2025.02.24 10:06 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.02.24 19:46
Спасибо за ваш отзыв! 😊 Рад, что индикатор помогает в вашей стратегии. Удачной торговли! 📈
sunnychow
9048
sunnychow 2025.01.24 13:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.01.25 11:52
You're welcome! I'm glad to hear you're happy with it. 😊
tully.36
144
tully.36 2025.01.18 23:41 
 

It did not work for me

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2025.01.19 22:22
Hello, I’m sorry to hear that the indicator didn’t work as expected for you. Please feel free to contact me so we can look into the issue and find a solution together. Make sure the indicator is running in the correct environment and with the appropriate settings. If you have any suggestions on how the indicator could be improved, I’d be happy to hear them. Looking forward to assisting you!
[Gelöscht] 2024.11.05 21:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.04 08:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.02 00:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Stanislav Melnikov
792
Stanislav Melnikov 2024.06.25 14:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

ZMJ614
71
ZMJ614 2024.06.20 10:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.06.20 12:41
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you find it useful.
masoud aghamohammadi
40
masoud aghamohammadi 2024.06.05 19:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.06.05 21:39
Hi Masoud Aghamohammadi,
Thank you for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator accurate. If you have any questions or need further assistance with any of our products, please feel free to reach out.
Wishing you successful trading!
vandreifx
224
vandreifx 2024.05.18 09:30 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Adam Zolei
111091
Antwort vom Entwickler Adam Zolei 2024.05.18 12:36
Thank you very much for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator useful. Wishing you continued success in your trading!
