Moving Average Signal Alert MT4
- Indikatoren
- Adam Zolei
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 September 2025
Wenn Sie gleitende Durchschnitte in Ihrer Handelsstrategie verwenden, kann dieser Indikator sehr nützlich sein. Er bietet Alarme beim Überschreiten von zwei gleitenden Durchschnitten, sendet hörbare Alarme, zeigt Benachrichtigungen auf Ihrer Handelsplattform an und sendet auch eine E-Mail über das Ereignis. Er wird mit leicht anpassbaren Einstellungen geliefert, um sich Ihrem eigenen Handelsstil und Ihrer Strategie anzupassen.
Einstellbare Parameter:
- Schnelle MA
- Langsame MA
- E-Mail senden
- Hörbare Alarme
- Push-Benachrichtigungen
It did not work for me