Multi Pairs Indicator MT4

Der Multi Pairs Forex Indicator ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, die Performance mehrerer Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Chart zu verfolgen und zu analysieren. Der Multi Pairs Forex Indicator konsolidiert die Daten verschiedener Devisenpaare und bietet so einen Überblick über die Marktbedingungen verschiedener Währungen und hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Nützlich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Day Trading und Swing Trading. Ganz gleich, ob Sie die wichtigsten Paare wie EUR/USD, GBP/USD oder exotischere Paare beobachten, der Multi Pairs Indicator ist eine wertvolle Ergänzung für das Toolkit jedes Händlers. Multi Pairs Indicator wurde aus 5 verschiedenen Forex-Indikatoren erstellt, die zu einem einzigen Chart hinzugefügt wurden, und funktioniert mit den 9 beliebtesten Paaren, die Sie bei Bedarf gegen andere austauschen können, indem Sie einfach den Namen des Paares in den Parametern ändern und einen neuen eingeben. Nach dem Kauf von Multi Pairs Indicator können Sie diesen Indikator sofort aus dem MT4-MT5 Market herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind, es ist nicht notwendig, irgendwelche Parameter zu ändern. Der Multi Pairs Indicator ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Der Multi Pairs Indicator kann für FX-Paare, CFDs und Kryptos verwendet werden.