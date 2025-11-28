Firma Gold

Hallo,



Firma ist eine von einer Art XAUUSD Handelssystem, das ich im Laufe der Jahre gebaut habe.

Bitte fühlen Sie sich frei, eine Demo zu verwenden und sehen, wie es funktioniert!



Nicht für Low-Balance-Handel unter empfohlen, aber möglich mit den richtigen Einstellungen.



Einstellungen Recomendations:



Max kauft Lose: Sollte die doppelte Menge der Verkäufe, wenn langfristige Trend ist oben.

Max Sell Lots: Sollte doppelt so hoch sein wie die Anzahl der Käufe, wenn der langfristige Trend nach unten geht.



Max Lots, die für Kauf und Verkauf gleich sind, z.B. 0,5 Lots für Käufe und 0,5 für Verkäufe, funktionieren nur dann nicht, wenn der Markt die meiste Zeit seitwärts läuft.



Take Profit darf nicht zu hoch sein, je nach Losgröße, empfohlen 0,01 Lot für $5, also 0,05 sollte $50 sein



