Firma Gold

  • Experten
  • Lane M
  • Version: 1.1
  • Aktualisiert: 28 November 2025
  • Aktivierungen: 5
Hallo,

Firma ist eine von einer Art XAUUSD Handelssystem, das ich im Laufe der Jahre gebaut habe.
Bitte fühlen Sie sich frei, eine Demo zu verwenden und sehen, wie es funktioniert!

Nicht für Low-Balance-Handel unter empfohlen, aber möglich mit den richtigen Einstellungen.

Einstellungen Recomendations:

Max kauft Lose: Sollte die doppelte Menge der Verkäufe, wenn langfristige Trend ist oben.
Max Sell Lots: Sollte doppelt so hoch sein wie die Anzahl der Käufe, wenn der langfristige Trend nach unten geht.

Max Lots, die für Kauf und Verkauf gleich sind, z.B. 0,5 Lots für Käufe und 0,5 für Verkäufe, funktionieren nur dann nicht, wenn der Markt die meiste Zeit seitwärts läuft.

Take Profit darf nicht zu hoch sein, je nach Losgröße, empfohlen 0,01 Lot für $5, also 0,05 sollte $50 sein

Mit freundlichen Grüßen,
Creator.
Empfohlene Produkte
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
GOLD Stone
Ken Iijima
Experten
GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold RABATT - Verpassen Sie es nicht! Ursprünglicher Preis: $800 → Jetzt: $150 LINE Signal Coming Soon! Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre) Herausragende Leistungskennzahlen Kennzahl Ergebnis Bewertung Gewinnfaktor 19.48 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen) Sharpe-
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Experten
Ein neuer und leistungsfähiger XAU EA, mit einer noch nie dagewesenen Methode, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD können ihn alle nutzen . Dies ist meine beste Arbeit über XAU. Viele Menschen handeln gerne mit XAUUSD, und ich bin da keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrung und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Produkten entwickelt. Unter ihnen empfehle ich am meisten die Kombination von XAUUSD, XAUJPY und XAUCHF. Si
Impro Martin
Yong Zhang
Experten
Dieser Impro Martin ist ein erweiterter Expert Advisor (EA), der auf der Martingale-Strategie basiert. Anstatt ein klares Zulassungssignal zu verwenden, verwendet er eine zufällige Zulassung und behandelt die nachfolgenden Aufträge entsprechend dem Status des ersten Auftrags. Es verfügt über eine eingehende Optimierung des Risikomanagements und der Lose, um das Transaktionsrisiko zu verringern. Gleichzeitig verfügt dieses Produkt über die Funktionen Trailing Stop Loss (der erzielte Gewinn wird v
ArbitrageATR Recovery MT5
KO PARTNERS LTD
5 (1)
Experten
BITTE BE ACHTEN SIE: Dieser Expert Advisor wurde ausschließlich für die Wiederherstellung von Trades entwickelt und sollte nicht als standardmäßiges automatisches Handelssystem verwendet werden. WICHTIG : Dieser EA ist eine der umfassendsten und robustesten Lösungen für die Wiederherstellung von Trades, die derzeit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Händler, der zusätzlichen Schutz bei ungünstigen Marktbedingungen sucht. Sichern Sie Ihr Konto
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Fusion 1
Kyaw Zan Tun
Experten
Dieses Signal läuft mit Fusion 1 EA Fusion 2 EA ist ein Expert Advisor, der auf den fraktalen Lines Breakouts basiert. Obwohl empfohlene Paare und Set-Dateien zur Verfügung gestellt werden, ist er mit vielen leicht verständlichen Money-Management-Einstellungen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, sich an die Marktbedingungen anzupassen sowie für andere Währungspaare wie gewünscht zu gestalten. Live Signal Hauptmerkmale - 100% automatisiertes Handelssystem - Funktioniert bei jedem Broke
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Experten
BLao Gold ist die neueste Version des Goldhandels-EAs, optimiert für eine bessere Leistung mit signifikantem Drawdown. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen, liefert hohe Leistung und behält eine einfache Konfiguration. Es ist besser, den EA halb-manuell zu steuern, z.B. wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, ist es besser, "Auto Sell" zu deaktivieren und der EA führt nur "BUY" aus. Darüber hinaus verfügt der EA über eine Trenderkennungsfunktion, die je nach EMA automatisch "KAUFE
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Experten
EA Builder ist ein Tool, mit dem Sie Ihren eigenen Algorithmus erstellen und an Ihren eigenen Handelsstil anpassen können. Klassischer Handel, Grid, Martingal, Kombination von Indikatoren mit Ihren persönlichen Einstellungen, unabhängige Aufträge oder DCA, sichtbare oder unsichtbare TP/SL, Trailing Stop, Verlustabdeckungssystem, Break-Even-System, Handelszeiten, automatische Positionsgröße und vieles mehr. Der EA Builder hat alles, was Sie brauchen, um Ihren perfekten EA zu erstellen. Es gibt ei
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
Experten
Der Roboter eröffnet eine Kauf- oder Verkaufsposition anhand der Zeichen. Kennen Sie unsere Produkte Positionseröffnungen basieren auf den Parametern, die als Signale identifiziert wurden. Wenn Sie alle aktivieren, wird der Roboter nur dann einen Handelsauftrag erteilen, wenn die Anzahl der Signale größer ist als das vom Benutzer festgelegte Minimum. Die Filter werden verwendet, um die Genauigkeit der Signale zu erhöhen und wenn sie aktiviert sind und Ihre Kriterien nicht erfüllen, wird der
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Experten
Valtoro Aurum EA MT5 Signals: ! !MYFXBOOK COMING SOON!! !!WEIHNACHTSVERKAUFSPREIS, VERFÜGBAR BIS 26.12.2025!! ! !URSPRÜNGLICHER PREIS 1149$, NEUER PREIS 799$!! XAUUSD - Gold Only: Offizielles Signal unter Live-Bedingungen Bei Community-Signalen, die nicht in der MQL5-Produktbeschreibung enthalten sind, übernehmen wir keine Garantie für deren Relevanz. Nehmen Sie am MQL-Gruppen-Chat teil, wo Sie unter die Haube schauen und Antworten auf Ihre Fragen finden können https://www.mql5.com/en/me
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experten
Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA
Aan Sumanto
Experten
FMAN ScalpXAU M1: Beherrschen Sie Gold mit Präzisions-Scalping. Dieser Expert Advisor wurde für XAUUSD (Gold) entwickelt und kombiniert blitzschnelle Ausführung mit intelligentem Risikomanagement , um schnelle Gewinne zu erzielen. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen Signalfilterung, der Multi-Timeframe-Bestätigung und eines robusten Nachrichtenschutzsystems, die alle für eine konsistente, risikogeleitete Performance im dynamischen Goldmarkt entwickelt wurden. Überblick De
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
Silver Plus MT5
Sergey Belov
Experten
- Der Expert Advisor bestimmt die Anzahl der Zeichen in Anführungszeichen automatisch. - Der Zeitrahmen auf dem Chart spielt keine Rolle, Sie können beliebige Ziffern einstellen. Der Arbeits-Zeitrahmen wird direkt in den Einstellungen des EA festgelegt. - Sie können ein dynamisch berechnetes Volumen oder ein festes Volumen verwenden. - Der Spread-Filter verhindert, dass der Expert Advisor Trades eröffnet, wenn sein Wert groß ist. - Alle Trades des EA werden mit dem Parameter Take Profit geöffne
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experten
Dies ist ein Experte Berater gedacht, um kleine Konten mit geringem Risiko Handelsstrategie zu wachsen, gebaut, um den Handel Bereich Chart-Symbole und hat eine breite Palette von Multiplikatoren, um mit Ihrem Konto wachsen. Trades mit martinagale, Grid und Hedging zu scalp den Markt,. Sollte der Handel mit "ENABLE_TRAILING" im Eingabefeld auf true gestellt werden. Feinabstimmung der Eingaben wird auch empfohlen, je nach dem Chart zu handeln. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Ratschläge und
GM Grid MT5
Tran Duc Anh
5 (1)
Experten
GM Grid MT5 ist ein vollautomatischer/halbautomatischer Handelsroboter, der auf Price Action basiert. Die einzigartige Handelsstrategie des EA hat eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. GM Grid ist für den Einsatz mit Währungspaaren mit niedrigem Spread optimiert. GM Grid MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/82998 Signal ICmarkets : https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Infos: Arbeitssymbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Arbeits-Zeitrahmen: M1, .....(Je größer der Zeitrahmen, des
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experten
Dieser automatische Handelsroboter für MT5 wurde mit einem konservativen und realistischen Ansatz entwickelt, der sich auf Risikomanagement und Kapitalerhalt konzentriert. Seine operative Struktur ist darauf ausgelegt, einen kontrollierten Drawdown aufrechtzuerhalten, was ihn für Händler geeignet macht, die eine disziplinierte und langfristige Strategie suchen. Es implementiert eine selektive Scalping-Strategie für das BTCUSD-Paar, die auf dem M1-Zeitrahmen arbeitet. Im Gegensatz zu anderen Syst
Golden Monkey MT5
Mikita Borys
5 (1)
Experten
Ein Handelsberater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde! Eine Indikatorstrategie funktioniert in Preiskanälen, wodurch Sie scharfe Sprünge bei Preisänderungen vermeiden können. Dies ermöglicht es Ihnen, große Verluste beim Handel zu vermeiden. Verwendet kein Raster und Martingal. Dieser Expert Advisor wurde in erster Linie entwickelt, um Kapital zu sparen und gleichzeitig dieses Instrument mit hohen Gewinnen zu lesen. Der EA verwendet Stop-Loss und Take-Profit! Mit dem Kauf di
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension