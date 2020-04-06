Gold Predictor MT4

Gold Predictor ist ein Hochfrequenz-Experte mit einem moderaten Risikoniveau. Sein Scalping-Algorithmus ist so konzipiert, dass er Ein- und Ausstiegspunkte mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit findet und so die maximale Effizienz jedes Handels gewährleistet. Das für die Arbeit mit diesem Roboter am besten geeignete Währungspaar ist XAUUSD (Gold zum US-Dollar). Es ist ideal für Trader, die eine dynamische Handelsumgebung bevorzugen.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller





Buy Stop ist ein schwebender Auftrag, der den Broker anweist zu kaufen, wenn die Währung einen höheren Wert erreicht. Er ist relevant, wenn ein starker Anstieg prognostiziert wird.

Sell Stop ist ein Auftrag, die Währung zu verkaufen, wenn sie billiger wird. Er wird verwendet, wenn ein zukünftiger Wertverlust prognostiziert wird

Der Handel mit schwebenden Aufträgen hat folgende Vorteile: Verringerung des Risikos auf dem Devisenmarkt Diese Aufträge können, vorausgesetzt der Händler weiß, wie er sie richtig platziert, nicht nur eine Pause im aktiven Handel einlegen und den Prozess automatisieren, sondern können auch in Zeiten nützlich sein, in denen starke Sprünge auftreten und der Spekulant nicht rechtzeitig und richtig darauf reagieren kann. Durch die Verwendung von Aufträgen, die in Übereinstimmung mit dem Handelsplan und der Strategie platziert werden, können Sie die Rentabilität erheblich steigern und die Risiken reduzieren. Ein solcher Handel gibt dem Händler die Möglichkeit, sich gegen unvorhergesehene Situationen zu versichern. Wenn also der Kurs die ausstehende Position nicht erreicht, sondern sich umdreht und in die andere Richtung bewegt, reicht es aus, die Order zu löschen oder zu verschieben, um einen Drawdown zu vermeiden, der bei sofortiger Eröffnung der Position eingetreten wäre.



Zu den Vorteilen des Handels mit diesem Tool gehören:



Vorteile von Aufträgen - Abbau psychologischer Spannungen, Senkung des Stressniveaus während des aktiven Handels

Der Händler muss nicht mehr rund um die Uhr vor dem Computerbildschirm sitzen und auf den richtigen Moment warten

Die Möglichkeit, einen Handelsplan gründlicher zu erstellen, denn bevor man einen schwebenden Auftrag erteilt, muss man eine Strategie entwickeln, Einstiegs- und Ausstiegsniveaus, Stopp und Gewinnmitnahmen festlegen. Der Handel hat nichts mehr mit Glücksspiel zu tun, sondern basiert auf Berechnungen und Prognosen.

Präziseres Arbeiten, keine Momente des Bremsens auf Knopfdruck, keine langen Überlegungen. Wenn alles im Voraus sorgfältig berechnet wird, ermöglicht Ihnen der Auftrag, sofort ein profitables Geschäft abzuschließen, ohne dass die Anwesenheit eines Händlers erforderlich ist

Lösung des Problems der Requotes, wenn eine Person physisch keine Zeit hat, eine Position auf dem gewünschten Niveau zu eröffnen

Hauptmerkmale von Gold Predictor:



Kein Handelsgitter



Keine Martingale-Strategie



Konservative Kapitalverwaltung



Vollständige Automatisierung - einfache Installation



Währungspaare: XAUUSD, US30, wichtige Paare.



Zeitrahmen: M1-M5 und höher.



Eingebautes Risikomanagement: Nutzen Sie integrierte Risikokontrollfunktionen, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Schützen Sie Ihr Kapital mit strategischem Risikomanagement auch bei erhöhter Volatilität.



Anpassbare Parameter: Passen Sie die Einstellungen des Advisors an Ihre Präferenzen und Ihr Risikoniveau an. Passen Sie die Einstellungen an Ihre Handelsstrategie an und sorgen Sie so für Flexibilität und Personalisierung.



Unabhängig von Ihrer Handelserfahrung bietet Gold Predictor eine zuverlässige und effektive Lösung, um Gewinne zu maximieren und potenzielle Risiken zu reduzieren.



Wichtiger Hinweis: Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken. Bevor Sie Gold Predictor auf einem echten Konto verwenden, sollten Sie es auf einem Demokonto testen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Rentabilität, und es besteht die Möglichkeit finanzieller Verluste.