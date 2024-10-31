ProVolaBot
- Experts
- Pierre Paul Amoussou
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 5
ProVolaBot è un robot di trading algoritmico progettato per operare sull’indice Volatility 100 (1s) tramite la piattaforma Deriv. Si basa su una strategia tecnica di rilevamento di rotture strutturali (breakout), combinata con un filtro di tendenza configurabile. Esegue operazioni in orari specifici e solo in determinati giorni della settimana.
ProVolaBot è stato sviluppato per un uso responsabile. Non garantisce risultati né promette profitti. Offre una struttura automatizzata stabile e flessibile per utenti esperti che desiderano testare una strategia configurabile.
Caratteristiche principali
-
Strategia principale: breakout con filtro di tendenza opzionale
-
Giorni di operatività: solo da martedì a venerdì
-
Orario di operatività: dalle 00:00 alle 21:00
-
Chiusura automatica delle operazioni: alle 20:45
-
Massimo 2 operazioni al giorno
-
Dimensione del lotto dinamica: si adatta automaticamente al capitale disponibile (parametri configurabili)
-
Stop Loss e Take Profit fissi (in punti)
-
Trailing Stop disattivato di default (può essere attivato)
Parametri consigliati
-
Capitale minimo consigliato: 100 USD
-
Tipo di conto consigliato: Zero Spread (Deriv)
-
Dimensione minima del lotto: il minimo consentito dal tipo di conto
Informazioni importanti
ProVolaBot è uno strumento tecnico destinato a utenti con buona conoscenza dei mercati finanziari.
Non garantisce risultati né implica promesse di guadagno.
Deve sempre essere testato in un conto demo prima dell’uso reale e accompagnato da una gestione rigorosa del rischio.
L’utente è completamente responsabile delle decisioni prese e dei rischi assunti.