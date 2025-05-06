XtremeGold MT4

XtremeGold - Der automatisierte Trading-Roboter für Gold (XAUUSD)

XtremeGold ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter, der entwickelt wurde, um vom Goldmarkt zu profitieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Mit einer Strategie, die auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert und den Einsatz von einfachen (SMA) und exponentiellen (EMA) gleitenden Durchschnitten umfasst, analysiert XtremeGold mehrere Zeitrahmen, um präzise Signale zu erfassen und profitable Trades auszuführen.

Kontinuierliche Analyse von Asien bis Amerika:
Der Roboter beginnt bereits in der asiatischen Sitzung mit der Suche nach Handelsmöglichkeiten und setzt seine Analyse bis zum Ende der amerikanischen Sitzung fort, sodass er den Markt 24 Stunden lang überwacht und kontinuierliche Chancen erfasst.

Dynamisches Positionsmanagement:
XtremeGold verwaltet automatisch deine Einstiege und Ausstiege, um jede Position zu optimieren. Bei Verlustpositionen schließt der Roboter die Position vor Ende des Handelstags, um dein Kapital zu schützen. Gewinnpositionen hingegen können mehrere Tage gehalten werden, um die Gewinne zu maximieren, wenn der Trend weiterhin günstig ist.

Flexibilität bei Take Profit:
Take Profit kann nach deinem Wunsch angepasst werden, sodass du deine Gewinnziele entsprechend deiner Strategie personalisieren kannst.

Parameter und Analysefrequenz:
Der Roboter arbeitet hauptsächlich im 15-Minuten-Intervall und passt sich allen Handelssitzungen an, von der asiatischen bis zur amerikanischen Sitzung. Die Standardparameter wurden so optimiert, dass sie bei einem vernünftigen Anfangskapital eine stabile Performance bieten.

Mindestkapitalanforderung:
Für die optimale Nutzung des Roboters wird ein Startkapital von 50 USD empfohlen, bei einer Lotgröße von 0,01.

Backtests und Performance:
XtremeGold wurde rigoros mit historischen Daten getestet, um eine hervorragende Performance auf dem Goldmarkt zu gewährleisten. Die Ergebnisse der Backtests zeigen eine stabile Leistung, aber vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Personalisierter Support:
Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Installation und Nutzung von XtremeGold, um sicherzustellen, dass du das Beste aus diesem leistungsstarken Trading-Roboter herausholen kannst.


