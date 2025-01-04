Malaysian Levels

Malaysian Levels ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind.

Eigenschaften:

  • Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level.
  • Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfresh Ebenen.
  • Anpassbare Farben und Stile für frische und unfresh Ebenen.
  • Option zur Anzeige nur frischer Ebenen oder aller Ebenen.
  • Einstellbarer Rückblickzeitraum und Anzahl der Ebenen über und unter dem aktuellen Preis.
  • Unterstützt mehrere Zeiträume.

Verwendung:
Trader können MSnR Lines verwenden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsebenen für Handelsentscheidungen zu identifizieren. Frische Ebenen gelten als signifikanter und können bessere Handelsmöglichkeiten bieten.



