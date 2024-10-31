ProVolaBot
- 专家
- Pierre Paul Amoussou
- 版本: 3.2
- 更新: 7 十二月 2025
- 激活: 5
ProVolaBot 是一款专为合成指数设计的算法交易机器人。
它在以下市场上表现尤为稳定和高效：
主要且最优表现市场
• Boom 900 与 Crash 1000（Deriv）
• GainX 999 与 PainX 999（WellTrade）
这些市场已证明 ProVolaBot 拥有更高的稳定性、更可靠的统计表现以及更强的潜在盈利能力。
额外兼容市场
• Volatility 100（1s）Index（Deriv）
ProVolaBot 也可用于 V100（1s），但由于其波动结构更复杂，历史数据表明其收益性相对较低。
因此更适合具备一定经验的用户使用。
方法与逻辑机制
ProVolaBot 基于自动结构突破（Breakout）检测策略，并结合了纪律化执行机制、风险控制逻辑以及交易筛选系统。
它适用于希望在明确参数与风险管理框架下运行结构化自动交易策略的用户。
本产品不保证收益，不提供任何盈利承诺，使用者应自行承担交易风险。
核心功能
• 基于突破逻辑的策略模型并含信号验证机制
• 智能化订单执行系统：
– 每日最多 2 笔交易
– 若用于两个市场，每个市场最多 1 笔交易
– 若首单亏损，第二单将不会执行
• 交易运行时间：00:15 至 21:00（服务器时间）
• 20:45 自动平仓功能
• 自动止损与止盈机制
• 可选启用移动止损（Trailing Stop）
• 根据账户资金动态调整仓位大小
推荐参数
• 最低建议资金：100 美元
• 推荐账户类型：Standard、SyntX 或 Zero Spread
• 最小手数取决于账户规模与经纪商条件
重要提示
• 本机器人适用于对风险及合成指数市场有较深理解的用户。
• 其运行结果不作保证，亦不构成收益承诺。
• 强烈建议先在模拟账户进行测试后再用于真实账户。
• 用户需自行对交易配置、风险管理及结果承担全部责任。
