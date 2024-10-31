ProVolaBot は、合成指数市場の取引を目的として設計されたアルゴリズム取引ロボットです。

以下の市場で特に安定したパフォーマンスを示しています：

主要かつ最も効果的な市場

• Boom 900 および Crash 1000（Deriv）

• GainX 999 および PainX 999（WellTrade）

これらの市場は、ProVolaBot が最も高い安定性、統計的優位性、および収益性の可能性を示した環境です。

追加で対応可能な市場

• Volatility 100（1s）Index（Deriv）

ProVolaBot は V100（1s）でも動作しますが、複雑なボラティリティ構造により、過去の結果では主要市場と比較して収益性が低くなっています。

この市場は、経験豊富なユーザー向けとして推奨されます。

アプローチと動作ロジック

ProVolaBot は、自動的な構造ブレイク（Breakout）検出に基づく戦略を採用し、規律ある実行ルール、リスク管理、シグナルフィルタリング、および取引回数制限と組み合わせています。

本ロボットは、明確なパラメータとリスク管理の枠組みの下で、構造化された取引戦略を実行したいユーザー向けの自動化ツールです。

本ロボットは結果を保証せず、利益を約束するものではありません。使用に際しては責任ある判断が必要です。

主な特徴

• Breakout ロジックとシグナル検証機構

• インテリジェントな注文管理：

– 1日あたり最大 2 取引

– 2市場で運用する場合は市場ごとに最大 1 取引

– 最初の取引が損失の場合、2回目の取引は実行されません

• 取引時間：サーバー時間で 00:15 ～ 21:00

• 20:45 に全ポジション自動クローズ

• 自動ストップロスおよびテイクプロフィット

• 任意で Trailing Stop を有効化可能

• 口座資金に応じて動的に変動するロットサイズ

推奨設定

• 推奨最低資金：100 USD

• 推奨口座タイプ：Standard、SyntX、または Zero Spread

• 最小ロットサイズ：口座残高およびブローカー条件に依存

重要事項

• ProVolaBot は、リスクと合成指数市場の特性を十分理解しているユーザー向けです。

• 本製品は結果を保証せず、利益を約束するものではありません。

• 実際の運用前にデモ口座での検証を強く推奨します。

• 設定、リスク管理、結果についてはユーザーの自己責任となります。