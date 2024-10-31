ProVolaBot

ProVolaBot は、合成指数市場の取引を目的として設計されたアルゴリズム取引ロボットです。
以下の市場で特に安定したパフォーマンスを示しています：

主要かつ最も効果的な市場

• Boom 900 および Crash 1000（Deriv）
• GainX 999 および PainX 999（WellTrade）

これらの市場は、ProVolaBot が最も高い安定性、統計的優位性、および収益性の可能性を示した環境です。

追加で対応可能な市場

• Volatility 100（1s）Index（Deriv）

ProVolaBot は V100（1s）でも動作しますが、複雑なボラティリティ構造により、過去の結果では主要市場と比較して収益性が低くなっています。
この市場は、経験豊富なユーザー向けとして推奨されます。

アプローチと動作ロジック

ProVolaBot は、自動的な構造ブレイク（Breakout）検出に基づく戦略を採用し、規律ある実行ルール、リスク管理、シグナルフィルタリング、および取引回数制限と組み合わせています。

本ロボットは、明確なパラメータとリスク管理の枠組みの下で、構造化された取引戦略を実行したいユーザー向けの自動化ツールです。

本ロボットは結果を保証せず、利益を約束するものではありません。使用に際しては責任ある判断が必要です。

主な特徴

• Breakout ロジックとシグナル検証機構
• インテリジェントな注文管理：
– 1日あたり最大 2 取引
– 2市場で運用する場合は市場ごとに最大 1 取引
– 最初の取引が損失の場合、2回目の取引は実行されません

• 取引時間：サーバー時間で 00:15 ～ 21:00
• 20:45 に全ポジション自動クローズ
• 自動ストップロスおよびテイクプロフィット
• 任意で Trailing Stop を有効化可能
• 口座資金に応じて動的に変動するロットサイズ

推奨設定

• 推奨最低資金：100 USD
• 推奨口座タイプ：Standard、SyntX、または Zero Spread
• 最小ロットサイズ：口座残高およびブローカー条件に依存

重要事項

• ProVolaBot は、リスクと合成指数市場の特性を十分理解しているユーザー向けです。
• 本製品は結果を保証せず、利益を約束するものではありません。
• 実際の運用前にデモ口座での検証を強く推奨します。
• 設定、リスク管理、結果についてはユーザーの自己責任となります。

おすすめのプロダクト
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
エキスパート
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
エキスパート
このEAは，Meta Trader 5プラットフォーム向けのシンプルな自動取引システムです．パラボリックSARを用いて，市場のトレンドを見極めてロットサイズを自動的に調整し，コツコツと利益を積み上げていきます． 主な特徴 ロットサイズの調整にマーチンゲール法を用いません． 外国為替市場閉場前にポジションを持っている場合，そのポジションは週末に持ち越しされます． このEAは複数のポジションを同時に持つことを前提としているため，利用しているブローカーのMT5口座がヘッジングシステムタイプであることを確認してください． どの執行方式・フィルポリシーであっても対応できる回路をEAに組み込んでいます． 注文価格がストップレベルに違反していた場合には自動調整が行われます． 推奨設定 シンボル：USDJPY タイムフレーム：M5(5分足チャート) デポジット：最低1,000ドル(100,000円)を推奨します すべてのパラメータはデフォルト値に設定することを推奨します．TradeVolumeは証拠金に応じて増やすことができますが，その分リスクも高まります．TakeProfitとStopLoss
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
エキスパート
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
エキスパート
The Gold Range EA: PASS UR PROP FIRM WITH THAT EA! Just Need the right Times MSG me for Help! Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can unders
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
エキスパート
UPD：   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. -作成されたトレーニングベースを成功させるために、一時的に使用するためのアドバイザーを無料で提供します。 -トレーニングの進行に伴い、トレーニングベースが配置されます。 -トレーニングには約20エポックが必要です。 なぜならExpert Advisorはリソースを大量に消費し、市場はそれを処理できません。Market値を持つTypeOfWorkパラメーターが導入されました。 他の希望する値に切り替える必要があります！ 共同学習のために公開されました！ 入力データのセットの深さは、設定で指定された時間枠の50バーです。 ThresholdOUTは効果がありません。 場合によっては、速度は非常に大きな値にのみ影響します。 トレーニングモードでは、SLとTPが等しい最小ロットで1つの注文のみを開きます。スケジュールは統一されている必要があります。このモードでは、利益自体は重要ではありません。 距離は、MaxOrders> 1でのみ機能します。 MaxOrde
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
エキスパート
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
エキスパート
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Dragon AI MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
エキスパート
A unique robot that has been successfully trading on a real account since 2021. The Gold Dragon trading system is so stable that it has allowed it to survive all market fluctuations, while other systems have failed! Big sale 50% OFF! Price $450. Regular price $799 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I wil
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
エキスパート
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Nova RSW Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
エキスパート
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
Ganesha EA
Tuti Imelda
エキスパート
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Xauusd Scapling
Christian Villen Fajardo
エキスパート
XAUUSD Scalping Power – Multi-Timeframe RSI-EMA Strategy Overview XAUUSD Scalping Power is an advanced Expert Advisor designed for gold (XAUUSD) scalping on MetaTrader 5. It combines multiple technical indicators, adaptive filters, and multi-timeframe confirmation to identify short-term opportunities with balanced risk control. The system dynamically adjusts between Trend Mode (to follow strong directional movements) and Range Mode (to exploit sideways consolidations). It includes integrated ris
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
エキスパート
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
エキスパート
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Ultimate Bot
Mr James Daniel Coe
4.38 (16)
エキスパート
9人のアドバイザーが1人の価格で あなたが買う必要がある最後のボット。 Ultimate Botは 、トレンドフォロー、平均回帰、ブレイクアウトパターンの組み合わせを使用して、XAUUSD、GBPUSD、AUDCAD、USDCAD、EURGBP、EURUSD、GBPJPY、USDJPY、EURJPY、EURJPYを取引するマルチストラテジーエキスパートアドバイザーです。各戦略は口座のエクイティで取引されるため、1つのグループがドローダウンしている場合、他のグループはリスクを下げ、協力してパフォーマンスを最適化します。AUDCAD M15にアタッチされただけで、チャートの設定が一度だけ行われ、他のペアは自動的に取引されます。強力な多様化で使いやすい。 低リスクの個人アカウント(Pepperstone UK): リンク ターボチャージャーコンパウンドポテンシャル 9-in-1の本格的な戦略でリスクを最小限に抑え、それぞれが独自のEAです。 比類のない汎用性と多様化。 市場に出回っている他のほとんどすべてのボットは、1つのペアと1つの戦略を使用しています。 主要資産の非相関戦略。
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
エキスパート
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
エキスパート
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
エキスパート
Gold Slayer AI – The Ultimate Smart Trading Weapon for XAUUSD & EURUSD Unleash the power of true intelligent trading. Gold Slayer AI is not just another Expert Advisor. It’s an elite, market-proven algorithm tailored specifically for XAUUSD (Gold) and EURUSD . Designed with precision, this EA combines deep market analysis , AI-powered decisions , and institutional-level risk management —all packed into one smart machine. Why Gold Slayer AI? Smart RSI + EMA Filtering – Trades only in h
Megatrons
Vitalii Zakharuk
エキスパート
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
エキスパート
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。 7,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT4バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために C
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
エキスパート
ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
エキスパート
誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。 短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。 このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。 テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください.  One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setu
作者のその他のプロダクト
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
エキスパート
OrionBTC は、MetaTrader 5プラットフォーム上で BTCUSD を自動取引するために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。 ダイナミックなブレイクアウト戦略 、 ATR（平均真の範囲）に基づくボラティリティリスク管理 、および 上位時間足に基づくトレンドフィルター を組み合わせています。 技術仕様: 推奨時間足： M15 対象通貨ペア： BTCUSD 戦略：ATRに基づく動的なストップロスとトレーリングストップを備えたブレイクアウト手法 1日の最大取引数： 2回 取引時間： 00:00～21:00 （20:45にすべてのポジションを自動決済） トレンドフィルター：カスタマイズ可能（上位足） ストップロス：1.5×ATR または 500ポイント テイクプロフィット：3×ATR または 1000ポイント トレーリングストップ：有効（200ポイント、ステップ50） バックテスト結果（2021年1月1日〜2025年7月11日） 総純利益：42,090.59 USD 総取引数：987回 勝率：84.30% プロフィットファクター：6.10 最大ドローダウン（残高）：
App system signals
Pierre Paul Amoussou
インディケータ
APP System Signals は、金融市場で積極的に取引を行うユーザー向けに設計されたテクニカルインジケーターです。指数移動平均線（EMA）、単純移動平均線（SMA）、およびトレンド分析を組み合わせて、買いと売りのシグナルをチャート上に表示します。これらのシグナルは、過去の価格動向や市場構造に基づいており、市場の動きを視覚的に理解するための補助となります。インジケーターのパラメーターはすべてカスタマイズ可能で、ユーザーの分析スタイルや取引手法に合わせて柔軟に調整できます。初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く利用できるよう、使いやすさにも配慮されています。APP System Signals は、MetaTrader などの取引プラットフォームと互換性があり、インストールや設定も簡単です。本ツールの目的は、取引判断の材料を提供することであり、利益を保証したり、結果を約束したりするものではありません。判断や行動はすべて利用者の裁量に委ねられます。
FREE
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
インディケータ
Malaysian Levels は、サポートとレジスタンスの水準をチャート上に表示するカスタムインジケーターです。これらの水準は、マレーシアのSNR理論に基づいています。この理論では、水準は特定の価格水準を指し、エリアではありません。これらの価格水準は、ラインチャートのピークと谷に基づいています。 特徴： A-Level、V-Level、ギャップレベルの3つの種類の水準。 水準の新鮮さインジケータ：新鮮な水準は、未テストの水準や取引された水準よりも重要です。 新鮮な水準と新鮮でない水準の色とスタイルをカスタマイズ可能。 新鮮な水準のみを表示するか、すべての水準を表示するかを選択できます。 バックテスト期間と現在の価格上下の水準の数を調整可能。 複数のタイムフレームをサポート。 用途： トレーダーは、MSnR Linesを使用して潜在的なサポートとレジスタンスの水準を識別し、取引の意思決定を行うことができます。新鮮な水準はより重要であり、より良い取引機会を提供する可能性があります。また、異なるタイムフレームの水準を使用してマルチタイムフレーム分析を行い、取引の精度と信頼性を向上させ
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
エキスパート
XtremeGold - 自動化されたゴールド取引ロボット (XAUUSD) XtremeGoldは、リスクを最小限に抑えながら金市場の機会を活用するために設計された高度な取引ロボットです。サポートレベルとレジスタンスレベルを基にした戦略と、単純移動平均線(SMA)および指数移動平均線(EMA)の使用により、XtremeGoldは複数の時間枠を分析して正確なシグナルを捕え、最適な条件で取引を実行します。 アジアからアメリカへの継続的な分析： ロボットはアジアセッションから機会を探し始め、アメリカセッション終了まで分析を続け、24時間市場を監視して継続的な機会を捕えます。 ダイナミックなポジション管理： XtremeGoldは、各ポジションを最適化するために、エントリーとエグジットを自動的に管理します。損失が発生しているポジションに対しては、日が終わる前に損失を制限するためにそのポジションを閉じます。一方、利益が出ているポジションは、トレンドが有利なままであれば、数日間保持することができます。 Take Profitの柔軟性： Take Profitはあなたの好みに合わせて調整可
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
インディケータ
MSnR Lines は、サポートとレジスタンスの水準をチャート上に表示するカスタムインジケーターです。これらの水準は、マレーシアのSNR理論に基づいています。この理論では、水準は特定の価格水準を指し、エリアではありません。これらの価格水準は、ラインチャートのピークと谷に基づいています。 特徴： A-Level、V-Level、ギャップレベルの3つの種類の水準。 水準の新鮮さインジケータ：新鮮な水準は、未テストの水準や取引された水準よりも重要です。 新鮮な水準と新鮮でない水準の色とスタイルをカスタマイズ可能。 新鮮な水準のみを表示するか、すべての水準を表示するかを選択できます。 バックテスト期間と現在の価格上下の水準の数を調整可能。 複数のタイムフレームをサポート。 用途： トレーダーは、MSnR Linesを使用して潜在的なサポートとレジスタンスの水準を識別し、取引の意思決定を行うことができます。新鮮な水準はより重要であり、より良い取引機会を提供する可能性があります。また、異なるタイムフレームの水準を使用してマルチタイムフレーム分析を行い、取引の精度と信頼性を向上させることができ
フィルタ:
gbetogo1212
39
gbetogo1212 2025.10.19 18:30 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Pierre Paul Amoussou
853
開発者からの返信 Pierre Paul Amoussou 2025.10.28 10:00
Salut ! Merci pour ce retour encourageant 😎
レビューに返信