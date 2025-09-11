ProVolaBot

ProVolaBot est un robot de trading algorithmique conçu pour intervenir sur le Volatility 100 (1s) Index, via la plateforme Deriv. Il repose sur une stratégie technique de détection automatique de ruptures de structure (breakouts), associée à un filtre de tendance configurable. Il permet une exécution contrôlée, sur des plages horaires précises et des journées définies.

Développé pour une utilisation responsable, ProVolaBot ne garantit aucun résultat et ne fait aucune promesse de performance. Il propose une structure automatisée modulable, adaptée aux utilisateurs expérimentés souhaitant tester une stratégie complète, paramétrable et disciplinée.

Fonctionnalités clés

  • Stratégie principale : Breakout avec filtre de tendance (activable ou désactivable)

  • Jours de trading actifs : du mardi au vendredi uniquement

  • Heures de trading : de 00h00 à 21h00

  • Clôture automatique des positions à 20h45

  • Nombre maximum de trades par jour : 2

  • Taille de lot dynamique : le lot évolue automatiquement en fonction du capital disponible (paramètres personnalisables)

  • Stop Loss et Take Profit fixes (en points)

  • Trailing Stop désactivé par défaut (activable selon préférence)

Paramètres recommandés

  • Capital minimum recommandé : 100 USD

  • Type de compte conseillé : Zero Spread (Deriv)

  • Taille de lot minimum : celle autorisée par le type de compte

Bon à savoir

ProVolaBot est un outil technique destiné aux utilisateurs disposant d'une bonne compréhension des marchés financiers.
Il ne garantit aucun résultat et n'implique aucune promesse de gain.
Son utilisation doit être précédée d’une phase de test en compte démo, et s’accompagner d’une gestion rigoureuse du risque.
L’utilisateur reste pleinement responsable des décisions prises et des risques associés.

