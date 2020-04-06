RangeMaster FX MT4

EA简介

我们倾力打造的这款EA，曾是内部专用的稳定策略工具。它专注于捕捉时区特定的市场规律，以高频次订单和稳健的胜率脱颖而出，适合小资金的灵活交易者。无论从回测还是实盘角度，它均展现出卓越的稳定性，特别适合希望在外汇市场逐步积累收益的用户。我们用真实信号说话。

实时信号

真实表现无任何人为控制干预

IC Markets的RAW账户 高等风险 ： https://www.mql5.com/en/signals/2263555

IC Markets的RAW账户 低等风险 ： https://www.mql5.com/en/signals/2265629

Instructions for Use https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784

适用账户与平台

请注意，为确保EA的策略特点得到充分发挥，建议在ECN或RAW账户， 零点账户等低点差高流动性环境中使用。若回测效果不理想可能是账户类型不符合，建议使用低点差经纪商。

目前我们信号的平台账号：IC Markets的RAW账户

目前为早鸟价格。目标价格为2000美元。视销售状况逐步涨价。

核心优势
  • 高度适配的市场策略：利用市场开盘时间段的独特波动性，确保日常活跃订单数量，几乎不间断地捕捉盈利机会。
  • 几乎不受新闻影响：EA交易时间段极少新闻发布
  • 真实回测表现：使用MT5的“每个点基于实时点” 模式进行深入回测，其结果与实盘交易高度一致，直接展现EA在真实市场环境中的表现。
  • 定期优化更新：首次公开的EA版本经过多次改良与适应性测试，保证长期稳定表现。未来我们将继续优化，以跟随市场变化。
  • 表现真实： 这是一个诚实的交易系统，无任何场外套路，满足交易环境即可。

回测与数据

长时间的回测表明。高频策略使得在延长测试周期中复利收益显著；适当增大手数也能在短期内提高收益率，但亦增加风险，建议谨慎逐步操作。长期的低风险收益是最理想的。过大的交易手数也会因平台流动性而产生滑点。

订购须知

目前，EA限量提供早鸟价，达到指定销量后价格将调整。

购买后，请发送私信给我们以获取最新版本的用户手册和重要注意事项，活动等 。

购买后，请订阅我们的频道以接收更新和其他信息。打开链接后，别忘了点击右上角的订阅按钮。订阅链接

用户手册：待更新

使用参数

  • 适用货币对：GBPUSD，其他货币对需自行优化
  • 账户类型：ECN或RAW，零点账户等，确保低点差高流动性
  • 时间框架：任意
  • 杠杆比例：建议1:30或更高，1:500以上最佳
  • 最低入金：50美元起
  • GMT：自动，无需自行设置
  • 最大交易量：适度控制以避免滑点影响
  • 兼容性：可与其他EA并用，具有抗滑点机制（减少滑点但无法完全避免）
  • MT4版本查看MT4版本

反馈与支持
遇到问题请私信联系客户支持团队，我们将在24小时内回复，确保为您提供完整支持。 发送私信给我们

* 如果经纪商流动性不足，过大的手数容易会出现滑点。请适当控制订单手数大小。


作者的更多信息
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
TrendyFollow FX MT4
Chen Jia Qi
3.67 (3)
专家
**介绍** 我们很高兴向您介绍我们最新的MT4 EA，这是一款基于神经网络学习的强大外汇交易工具。它通过神经网络机器学习从超过十年的历史数据中学习，因此结果非常出色。 **神经网络学习** 这款EA能够不断学习和适应市场变化，为您提供最佳的交易决策。然而，未来并不总是完全复制历史，所以结果也不总是这么好。但只要大多数市场趋势被复制，它就能赚钱，这就是这款EA的创造性理念。 **先进算法** 我们精心打造了这款EA，采用先进的神经网络算法分析市场趋势并根据明确的参数执行交易。它能够识别复杂的模式和关系，并根据这些信息做出交易决策。我们不断优化算法，以确保它能够在不断变化的市场环境中保持高效。 **持续改进** 我们致力于不断完善和提升我们的MT4 EA，为您提供最佳的交易体验。它具有多种可调节参数，可根据您的风险承受能力进行调整。 **更新** 此外，我们通常在每周一发布更新版本，在此之前会整合上一周训练的最新数据。请注意更新。 **购买** 现在是购买我们MT4 EA的最佳时机。如果您购买并使用它，请仅在M15 GBPUSD上进行实盘交易，这是根据所有数据得出的最佳选择。
TrendMaster FX MT4
Chen Jia Qi
4.44 (16)
专家
采用先进的算法并利用深度学习技术，我们的专家顾问（EA）是为了帮助您在复杂的外汇交易世界中导航而精心设计的。该系统分析市场行为，并根据特定标准进行交易，使您能更有效地参与市场趋势。凭借近十年的数据支持，EA利用深度学习来检查过去的市场条件，旨在提供更高级的决策支持。 The MT5 version : TrendMaster FX MT5 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“Gold Garden”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 推荐使用的货币对： 英镑/美元（GBPUSD） 美元/加元（USDCAD） 欧元/美元（EURUSD） 风险设置： 对于激进的交易者，最大风险设置为0.15。 对于更保守的交易者，特别是资本较大的人，建议将其设置在0.05以下，0.03定义为低风险。可以先从0.01开始熟悉操作 购买后： 可以给我们发私信以获取用户手册和注意事项。或者自行参考推荐的用户手册：   点击查看手册 购买后建议阅读常见问题解答（FAQ）:" 点击这里查看 " 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
专家
深度学习重塑黄金交易,智能化助手如园丁般打理交易花园。"黄金花园"EA采用 深度学习智能技术,20年数据训练,大幅提升策略表现。有了它,交易更轻松智能,让我们携手开启智能化时代,将交易变成幸福花园。这将是专属你的Gold Garden Steward 。  MT5 版本 : Gold Garden MT5 618大促，限时优惠200$ 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“TrendMaster FX”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 风险设置： 默认为中等风险，ea有多个风险设置，安全可控。谨慎的朋友可以从低风险值开始熟悉使用。 购买后： 用户手册：   点击查看手册 建议给我们发私信以获取最新注意事项或提示。 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。采用小手数大波动策略，轻松应对新闻行情，尽可能减少账号的风险。安全且高效。 致力于持续改进： 我们致力于不断优化和增强我们的 EA，以提供最佳的交易体验。选择我们的专家顾问意味着您投资于一个拥有专门研究和开发支持的产品。性能在未来将趋势提升。 关于反
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
专家
We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
TrendMaster FX
Chen Jia Qi
4.19 (77)
专家
采用先进的算法并利用深度学习技术，我们的专家顾问（EA）是为了帮助您在复杂的外汇交易世界中导航而精心设计的。该系统分析市场行为，并根据特定标准进行交易，使您能更有效地参与市场趋势。凭借近十年的数据支持，EA利用深度学习来检查过去的市场条件，旨在提供更高级的决策支持。 The MT4 version : TrendMaster FX MT4   目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“Gold Garden”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请 联系我们 。 推荐使用的货币对： 英镑/美元（GBPUSD） 美元/加元（USDCAD） 风险设置： 对于激进的交易者，最大风险设置为0.15。 对于更保守的交易者，特别是资本较大的人，建议将其设置在0.05以下，0.03定义为低风险。可以先从0.01开始熟悉操作 购买后： 可以给我们发私信以获取用户手册和注意事项。或者自行参考推荐的用户手册：   点击查看手册 购买后建议阅读常见问题解答（FAQ）:" 点击这里查看 " 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。在大幅波动期
TradesPlotter MT5
Chen Jia Qi
指标
我们正在开发一种最适合分析交易性能的技术指标。它可以在同一图表上显示所有货币对和不同幻数分类的交易统计数据。您可以指定时间范围、幻数、特定货币对或所有货币对的利润统计曲线进行分析。您还可以点击跳转至订单位置并查看订单详情，这大大提高了使用体验。 主要参数： 在图表上注释：在图表上显示开/平仓位，悬停可查看订单详情 允许通过双击移动：点击您想观察的柱形位置一次，将在主窗口的左下角显示订单的时间信息。再次点击相同位置可以移动到相应的订单位置。这个指标功能，提升了交易体验。目前不同货币对需要手动更改窗口中显示的货币对，下一个版本将能够改为完全自动适配。双击可以直接移动，但需要半秒或更长的间隔。双击间隔过快可能会弹出设置窗口。跳转后，图表中间会显示一条红色垂直虚线，这是您选择的订单的平仓位置。 跳转同步：跳转位置时统计图表同步 双向佣金：支持开仓或双向的佣金计算 统计幻数：指定统计用的幻数，0表示不指定 统计所有货币对：选择统计所有货币对，结合幻数过滤 统计所有货币对：自定义统计特定货币对，0表示当前图表的货币对，不区分大小写 指定时间范围或统计整个交易历史 指定统计的开始时间：可以指定统计
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
专家
EA简介 我们倾力打造的这款EA，曾是内部专用的稳定策略工具。它专注于捕捉时区特定的市场规律，以高频次订单和稳健的胜率脱颖而出，适合小资金的灵活交易者。无论从回测还是实盘角度，它均展现出卓越的稳定性，特别适合希望在外汇市场逐步积累收益的用户。我们用真实信号说话。 实时信号 真实表现无任何人为控制干预 IC Markets的RAW账户  高 等风险 ：   https://www.mql5.com/en/signals/2263555 IC Markets的RAW账户   低等风险  ：  https://www.mql5.com/en/signals/2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 适用账户与平台 请注意 ，为确保EA的策略特点得到充分发挥，建议在ECN或RAW账户，  零点账户等 低点差高流动性 环境中使用。若回测效果不理想可能是账户类型不符合，建议使用低点差经纪商。 目前我们信号的平台账号：IC Markets的RAW账户 目前为早鸟价格。目标价格为2000美元
GoldMasterFusion MT5
Chen Jia Qi
3.67 (3)
专家
【黄金交易智能助手 - 经典与创新的融合】 产品概述 本EA专为国际黄金XAUUSD精心打造，融合经典量化交易理论与现代技术分析方法。通过深度分析市场微观结构和价格行为模式，为交易者提供一套完整的自动化交易解决方案。 购买后请通过MQL5消息系统联系我们，获取详细使用说明和重要注意事项。 核心技术特点 • 智能市场分析引擎 采用多时间框架协同分析，结合趋势跟踪、动量捕捉和市场微观结构识别技术。实时评估市场状态，动态调整交易策略参数。 • 风险控制系统 内置多层次风险管理机制，包括动态止损、分批平仓、浮亏控制等功能。根据账户净值和市场波动率自动调整仓位大小。 • 自适应交易逻辑 根据市场环境（趋势/震荡/高波动）自动切换交易模式，避免在不利市场条件下频繁交易。 • 资金管理方案 提供固定手数、风险百分比、马丁格尔等多种资金管理模式，满足不同风险偏好的交易需求。 技术实现细节
