RangeMaster FX MT4

EA简介

我们倾力打造的这款EA，曾是内部专用的稳定策略工具。它专注于捕捉时区特定的市场规律，以高频次订单和稳健的胜率脱颖而出，适合小资金的灵活交易者。无论从回测还是实盘角度，它均展现出卓越的稳定性，特别适合希望在外汇市场逐步积累收益的用户。我们用真实信号说话。

实时信号 真实表现无任何人为控制干预 IC Markets的RAW账户 高等风险 ： https://www.mql5.com/en/signals/2263555 IC Markets的RAW账户 低等风险 ： https://www.mql5.com/en/signals/2265629 Instructions for Use ：https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784

适用账户与平台 请注意，为确保EA的策略特点得到充分发挥，建议在ECN或RAW账户， 零点账户等低点差高流动性环境中使用。若回测效果不理想可能是账户类型不符合，建议使用低点差经纪商。 目前我们信号的平台账号：IC Markets的RAW账户 目前为早鸟价格。目标价格为2000美元。视销售状况逐步涨价。



高度适配的市场策略 ：利用市场开盘时间段的独特波动性，确保日常活跃订单数量，几乎不间断地捕捉盈利机会。

：利用市场开盘时间段的独特波动性，确保日常活跃订单数量，几乎不间断地捕捉盈利机会。 几乎不受新闻影响 ：EA交易时间段极少新闻发布

：EA交易时间段极少新闻发布 真实回测表现 ：使用MT5的“每个点基于实时点” 模式 进行深入回测，其结果与实盘交易高度一致，直接展现EA在真实市场环境中的表现。

：使用MT5的“每个点基于实时点” 进行深入回测，其结果与实盘交易高度一致，直接展现EA在真实市场环境中的表现。 定期优化更新 ：首次公开的EA版本经过多次改良与适应性测试，保证长期稳定表现。未来我们将继续优化，以跟随市场变化。

：首次公开的EA版本经过多次改良与适应性测试，保证长期稳定表现。未来我们将继续优化，以跟随市场变化。 表现真实： 这 是一个诚实的交易系统，无任何场外套路，满足交易环境即可。

回测与数据

长时间的回测表明。高频策略使得在延长测试周期中复利收益显著；适当增大手数也能在短期内提高收益率，但亦增加风险，建议谨慎逐步操作。长期的低风险收益是最理想的。过大的交易手数也会因平台流动性而产生滑点。

订购须知

目前，EA限量提供早鸟价，达到指定销量后价格将调整。

购买后，请发送私信给我们以获取最新版本的用户手册和重要注意事项，活动等 。

购买后，请订阅我们的频道以接收更新和其他信息。打开链接后，别忘了点击右上角的订阅按钮。订阅链接

用户手册：待更新

使用参数

适用货币对 ：GBPUSD，其他货币对需自行优化

：GBPUSD，其他货币对需自行优化 账户类型 ：ECN或RAW，零点账户等，确保低点差高流动性

：ECN或RAW，零点账户等，确保低点差高流动性 时间框架 ：任意



：任意 杠杆比例 ：建议1:30或更高，1:500以上最佳

：建议1:30或更高，1:500以上最佳 最低入金 ：50美元起

：50美元起 GMT ：自动，无需自行设置

：自动，无需自行设置 最大交易量 ：适度控制以避免滑点影响

：适度控制以避免滑点影响 兼容性 ：可与其他EA并用，具有抗滑点机制（减少滑点但无法完全避免）

：可与其他EA并用，具有抗滑点机制（减少滑点但无法完全避免） MT4版本： 查看 MT4 版本

反馈与支持

遇到问题请私信联系客户支持团队，我们将在24小时内回复，确保为您提供完整支持。 发送私信给我们

* 如果经纪商流动性不足，过大的手数容易会出现滑点。请适当控制订单手数大小。



