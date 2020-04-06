RangeMaster FX MT4

EAの紹介

私たちが全力で開発したこのEAは、かつては内部専用の安定した戦略ツールでした。このEAは、特定の時間帯の市場パターンを捉えることに特化しており、高頻度のオーダーと安定した勝率を誇り、小額資金の柔軟なトレーダーに最適です。バックテストと実際の取引においても優れた安定性を示しており、FX市場で徐々に利益を積み重ねたいユーザーに特に適しています。実際のシグナルによって実力を証明しています。

リアルタイムシグナル

実際のパフォーマンスは一切の人工的な介入なしに表示されます

推奨口座およびプラットフォーム

EAの戦略特性を最大限に引き出すため、ECNまたはRAW口座、スプレッドが低く流動性の高い環境（ゼロスプレッド口座など）での使用をお勧めします。バックテストでの結果が理想的でない場合、口座タイプが適合していない可能性があるため、低スプレッドのブローカーをご利用ください。

現在のシグナル用プラットフォーム：IC MarketsのRAW口座

現行価格は早割価格であり、目標価格は2,000ドルです。販売状況に応じて段階的に価格を上げていきます。

主要な特徴

  • 市場に適応した高度な戦略：市場の開場時間帯の独特なボラティリティを活用し、日常的にアクティブなオーダー数を確保し、ほぼ絶え間なく利益の機会を捉えます。
  • ニュースに影響されにくい：EAの取引時間帯にはニュース発表がほとんどありません。
  • 信頼できるバックテスト結果：MT5の「ティック基準のリアルポイント」モードで詳細なバックテストを行い、実際の取引と非常に一致する結果を示しています。
  • 定期的な最適化とアップデート：公開初版は複数回の改善と適応テストを経ており、長期的な安定性を保証します。今後も市場の変化に応じて最適化を行います。
  • 実際のパフォーマンス：これは誠実な取引システムであり、外部の操作は一切ありません。適切な取引環境でご利用ください。

バックテストとデータ

長期にわたるバックテストでは、高頻度の取引戦略が長期間での複利収益を高め、適切なロット数を増やすことで短期間での収益率向上が期待できますが、リスクも増加するため慎重に段階的な操作を推奨します。長期的な低リスクの利益が理想的です。過大な取引ロットはプラットフォームの流動性によりスリッページが生じることもあります。

注文ガイド

現在、早期購入割引価格での提供を限定しています。指定販売量に達し次第、価格が変更されます。

購入後、最新バージョンのユーザーマニュアルと重要な注意事項、キャンペーン等を取得するためにダイレクトメッセージをお送りください。

購入後、更新およびその他の情報を受け取るためにチャンネルの購読をお願いします。リンクを開いた後、右上の「購読」ボタンをお忘れなく。購読リンク

Subscription link: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster

ユーザーマニュアル：近日更新予定

使用パラメータ

  • 対象通貨ペア：GBPUSD（他の通貨ペアでは最適化が必要）
  • 推奨口座タイプ：ECNまたはRAW口座、スプレッドが低く流動性の高い環境
  • 時間枠：任意
  • レバレッジ：1:30以上推奨、最適は1:500以上
  • 最低入金額：50ドル以上
  • GMT：自動設定、手動設定不要
  • 最大取引量：スリッページを避けるために適度にコントロール
  • 互換性：他のEAと併用可能。スリッページ軽減機構搭載（完全に回避は不可能）
  • 対応MT4バージョン：MT4の最新バージョンでご確認ください

フィードバックとサポート
問題が発生した場合は、サポートチームまでダイレクトメッセージでご連絡ください。24時間以内に返信し、完全なサポートを提供いたします。私たちにメッセージを送信してください。

*ブローカーの流動性が不足している場合、大量の取引ロットはスリッページを引き起こしやすくなります。注文ロットサイズを適切に管理してください。



おすすめのプロダクト
North Star EA
Zhongqu Wu
エキスパート
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Arman Flying EA X3
Samir Arman
エキスパート
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Destiny Master
Victor Adhitya
エキスパート
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
エキスパート
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Some Features: - Swing or ZigZag or Sideway trading - No News filter to high impact news, It will dash with Martingale with Position Percent from Lot size starter,   Increase / Decrease via amount of position on chart. - You can run it on sideway chart at current timeframe or H4-D1 timeframe. - If chart has trend don't worry with your small lot size starter and frequncy and your funding. - You can always consult with me on how to use it via chat. Wa
Next Generation
Volodymyr Zubov
エキスパート
Automatically trading advisor for the MT4 terminal. Any trading instruments. Minimum settings. Detailed display of style and trading conditions on the screen of your terminal. It starts working immediately after installation and connection to your MT4 account. Any timeframe below H4. Recommended timeframe for displaying trading sessions H1. You choose the optimal working time for a trading robot. Best wishes and a passing trend.
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
エキスパート
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
エキスパート
Golden Scalper PRO：私たちのテクノロジーがあなたのために働きます！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、完全なマニュアルと設定ファイルをお渡しします。 価格：販売ライセンスが増えるごとに価格は上がります。 残りライセンス数：3 ゴールド取引は非常に高いボラティリティとリスクが伴うため、金融市場の中でも最も難しい分野の一つです。 Golden Scalper PRO は、この課題を克服するために設計されています。高度なテクノロジーと効果的な戦略を組み合わせ、利益を最大化します。初心者からプロのトレーダーまで、安全かつ安定した取引をサポートします。 Golden Scalper は、適応型インテリジェントシステム、マルチタイムフレーム分析、自動ロット調整、高度なリスク管理を搭載し、市場の変化に迅速に対応し、常に資金を守ります。 取引銘柄 XAUUSD（ゴールド） 時間足 M5 最低入金額 500 USD 対応ブローカー 全てのブローカー 口座タイプ 全て（低スプレッド口座推奨） レバレッジ 1:500以上推奨 VPS 推奨（必須ではない） 取引銘柄
Kovner System
Burcak Sengezer
エキスパート
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Situational
Tatiana Savkevych
エキスパート
Situational   bot, built for clean work. Without any unnecessary operations. The bot works without trailing stops, breakevens or anything like that. The principle of operation - there is a signal, then there is an entry into the market, there is an opposite signal, then the closing of a reverse position and entry in a new direction. Situational works on a safe principle - there is only one position that you can protect with stops. Situational is always in operation - after the first position, p
ProminenceEa
Felicia Rosca
2 (1)
エキスパート
ProminenceEa-THE MOST PROFITABLE EA-NO MARTINGALE!! USE 5MIN CHARTS FOR BEST RESULTS! WORKS ON ALL PAIRS! CONSIDER THE CURRENT SPREAD OF THE CURRENCIES PAIR WHEN USING THE TRADING EA MOST COMMONLY USED ON EUR/USD PAIRS AS SPREAD IS REALLY LOW DEPENDING ON YOUR BROKER AND THE TIME OF THE DAY THE EA PRICE IS LOW COMPARING TO THE FUTURE RETURNS THAT WILL BRING YOU! ENJOY!
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
エキスパート
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Hedging Forex TOP
Samir Arman
エキスパート
Hello The expert works in oscillation areas The beginning is opening two hedge deals When a deal is closed at a profit Two other deals are opened With a difference in the contract size If it continues to work in one direction only Continues to open deals with the trend with the same size as the first contract And opens deals against the trend With a contract size multiple When the trend reverses Closes the winning deals with the first losing deal And continues to do so until they are all closed
GoldieFX
Mohammed Shadman Abdul Khadir
エキスパート
GoldieFX EA is a MT4 EA with a live track record, many years of stable trading, and a low drawdown. GoldieFX is the advanced grid system which already worked on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do), it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple “hit and miss” system that only survives by using a grid. Instead, it uses actual market mechanics to its advantage to make a profit. Because of
Axi Select IA
Johnneid Amme Gomes E Silva
エキスパート
Axi Select AI   is not just a trading robot, it's a complete trade management tool focused on the most profitable and volatile pair on the market:   XAUUSD (Gold)   . https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site   +Profile+Seller Developed for traders and investors seeking consistent profitability, this Expert Advisor (EA) uses an intelligent averaging strategy with   triple layers of protection   to preserve your capital. Unlike other robots that "crash" in strong price movements, this E
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
エキスパート
CyNeron: 精密な取引とAIイノベーションの融合 マニュアルと設定ファイル : 購入後にお問い合わせいただければ、マニュアルと設定ファイルをお送りします 価格 : 販売されたコピー数に応じて価格が上昇します 利用可能なコピー : 5 AI駆動のスナップショット分析：市場初 CyNeronは、市場で初めて高度なAIを革命的な取引アプローチに統合したEAであり、 市場状況の詳細なスナップショットをキャプチャして処理します。 最先端のAI対応ニューラルネットワークを利用して価格データと技術指標を評価し、 市場の動きを高精度に予測して、正確かつ戦略的な取引決定を可能にします。 このAI駆動技術はCyNeronを際立たせ、リアルタイムで進化する市場動向に動的に適応し、 これまで得られなかった洞察をトレーダーに提供します。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M15またはM30   資本 最低 $100 ブローカー 任意のブローカー 口座タイプ 任意、スプレッドが低いものが推奨 レバレッジ 1:20以上 VPS 推奨されますが必須ではありません、MQL VPSも使用可能 Cy
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
エキスパート
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
エキスパート
The Expert Advisor uses a trading strategy based on Fibonacci levels. On the levels of ~38.2,~50.0 and ~61.8, it sets virtual pending orders (Buy Limit, Sell Limit). A grid of virtual pending orders is built in trend direction. Trend is determined using the ZigZag indicator. Orders are closed at a total virtual take profit or a total virtual stop loss. The EA makes a decision at the opening of a new candlestick, so optimization can be performed using open prices. Settings and Input Parameters R
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
エキスパート
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Intelligent trend
Yang Pei Qin
エキスパート
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Scipio Ea
Stefano Frisetti
エキスパート
SCIPIO AIは、金融市場で20年以上の経験を積んだ私が開発した自動取引BOTです。エントリー、管理、ストップロスなど、取引活動のすべてを100%自動化するため、トレーダーは毎日何もする必要がありません。 このEAは一度に1つの取引のみを開き、ストップロスを即座に非常に近い値に設定します。グリッドやマーチンゲール法は使用せず、1取引ずつ行うため、大きなドローダウンを回避できます。 過去数日間の動向に基づいて、人工知能（AI）が取引（ロング+ショート）を開始する最適なタイミングを特定します。 取引方法 + EAをチャートに配置し、自動取引を有効にするだけで、他に何もする必要はありません。 + このEAはGBPUSD専用に作成されており、他の資産には対応していません。 + どの時間枠でも操作は同じなので、最終結果は変わりません。 + 中期的には、毎日辛抱強く続ければ結果が得られます。 + このEAは常に同じロットサイズを使用するため、使用するロットを慎重に選択してください。 + ロットは設定インターフェースから設定でき、いつでも変更できます。 + SCIPIO EAをアクティブ
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
エキスパート
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Golden Sky
Kantinan Manatkasemsak
エキスパート
Golden Sky EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the M5 time frame. XAUUSD Use initial Money 1,000$ (Standard Account) / initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - Jun. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Strength
GridFury
Nelson Indriatno
エキスパート
The EA utilizes 3 levels grid to capture any direction be it bullish up or bearish down, either way, the EA will end in profit. The EA is called fury as it cuts a very tight loss and immediately compensates the loss into new lot size calculation on the remaining positions. If the initial lot size of level 1 is 0.2 and the EA cuts it at loss at 10 pips, the next lot size will be 0.24 lot (depending on multiplier setting). There will be 3 Buy Stop orders above mid-level, and 3 Sell Stop orders bel
Avg
Andriy Sydoruk
エキスパート
Avg - the adviser uses many moving average indicators to search for signals to enter. Works in fully automatic mode! You do not need any settings, you can use the default settings. The bot passes the historical gap for the 19-year period from 2000 to 2019. Unlike alternative developments, this bot can simultaneously trade both on buy and on sell. That is, it has two independent systems of analysis. This is a significant advantage in real life because it gives the opportunity to achieve signific
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
エキスパート
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
エキスパート
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
エキスパート
この取引エキスパートの主な目的は、トレーリング ストップを使用してオープン ポジションをサポートすることです。エキスパートは、手動で開かれたポジションと他のアドバイザーによって開かれたポジションの両方を追跡できます。 ストップロスレベルとテイクプロフィットレベルの計算は、市場における価格変動の統計的関係に基づいています。これにより、アドバイザーは利益とリスクの最適な比率を選択できます。最初の機会に、専門家はポジションを損益分岐点まで移動し、その後は価格を追跡し始めます。ポジションの損益分岐点は、累積スワップと手数料を考慮して計算されます。 また、独自のアルゴリズムを使用してポジションを開く機能も追加されました。このため、入力パラメータを含むアドバイザーに大幅な変更が加えられました。 トレーリングストップパラメータ: Trailing Stop timeframe - アドバイザーがストップロスとテイクプロフィットのレベルを計算するために使用する時間枠。 UseTakeProfit - ポジションを追跡するときに独自のテイクプロフィットを使用します。 取引戦略の主なパラメータ: L
Pip Professional
Yaroslav Varankin
エキスパート
Pip Professional: A Reliable Advisor Pip Professional is a reliable advisor that operates on a new algorithm featuring three filters and uses moving averages (MA) to determine the trend. Recommendations: Max Spread: Trades will not be opened once the set spread value is reached. Slippage: Deviation from the price at the moment of order opening. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lots: Trade size of 0.1. Timeframe: From M1 to D1. Currency Pairs: GBPUSD, EURUSD, and others. You can test th
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
エキスパート
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
エキスパート
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
エキスパート
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) **Gold（XAUUSD）**向けのMT4自動スキャルピングEA。 XAUUSD M1取引 、 ゴールド・スキャルピングEA 、 マイクロトレンド・スキャルピング 、 ティック・モメンタム 、 プルバックエントリー 、 トレーリングストップEA 、 ゴールド・ヘッジングスキャルパー 、 低リスク・ゴールドEA 、 MT4ゴールド取引用Expert Advisor 。 推奨トレード設定 • シンボル： Gold（XAUUSD） • 時間足： M1（1分） • 最低開始資金： 300 € から • 推奨開始資金： 500 € から • 最大保有ポジション数： 常に2つ（1 BUY + 1 SELL） MicroTrend Scalping EAは ゴールド市場（XAUUSD） 向けに設計され、 管理されたマイクロ・スキャルピング手法 を採用しています。 本EAは 同時に2つを超えるポジションを決して保有しません —— BUY 1つ、SELL 1つ 、それ以上でもそれ以下でもありません
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
エキスパート
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
エキスパート
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
作者のその他のプロダクト
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
TrendyFollow FX MT4
Chen Jia Qi
3.67 (3)
エキスパート
**Introduction** We are excited to introduce our latest MT4 EA, a powerful forex trading tool based on neural network learning. It draws on the training pattern of CHATGPT. It has learned from over a decade of historical data through neural network machine learning, so the results are very good. Live trading signal **Neural Network Learning** This EA is capable of continuously learning and adapting to market changes, providing you with the best trading decisions. However, the future does not al
TrendMaster FX MT4
Chen Jia Qi
4.44 (16)
エキスパート
The MT5 version : TrendMaster FX MT5 現在、EAの試用キャンペーンを実施中です。購入後にご連絡いただければ、「Gold Garden」または「AI TradingVision GPX」をご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。 おすすめの通貨ペア： 英ポンド/米ドル（GBPUSD） 米ドル/カナダドル（USDCAD） ユーロ/米ドル（EURUSD） リスク設定： 積極的なトレーダーのための最大リスク設定は0.15です。 より保守的なトレーダーや、特に資本の大きい人は、0.05以下に設定することをおすすめします。 購入後： ユーザーマニュアルと注意事項を入手するために、私たちに連絡してください。すでに購入された方は、おすすめの ユーザーマニュアル を参照してください。 購入後はFAQをお読みください。「 ここをクリックして表示 」 安全で安定したEA： 当社のEAは、グリッドまたはマーチンゲール戦略を使用していません。各注文にはストップロスがあります。 大きな価格変動が発生した場合、ヘッジ保護があり、EAに不必要なリスクを加えることはありませ
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
エキスパート
深層学習が金の取引を再構築し、インテリジェントアシスタントが庭師のように取引の庭を手入れします。「ゴールドガーデン」EAは、深層学習の知的技術を採用し、20年分のデータトレーニングにより、戦略のパフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、取引がより簡単でインテリジェントになります。一緒にインテリジェント化の時代を切り開き、取引を幸せな庭園に変えましょう。これはあなただけのGold Garden Stewardになります。 MT5バージョン： Gold Garden MT5   618セール、期間限定で200ドル割引 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得ることができます。詳細についてはお問い合わせください。 現在の発売記念価格は699ドルで、販売目標に達すると999ドルに値上げされます。 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
エキスパート
We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
TrendMaster FX
Chen Jia Qi
4.19 (77)
エキスパート
The MT4 version : TrendMaster FX MT4   現在、EAの試用キャンペーンを実施中です。購入後にご連絡いただければ、「Gold Garden」または「AI TradingVision GPX」をご利用いただけます。 詳細はお問い合わせください 。 おすすめの通貨ペア： 英ポンド/米ドル（GBPUSD） 米ドル/カナダドル（USDCAD） リスク設定： 積極的なトレーダーのための最大リスク設定は0.15です。 より保守的なトレーダーや、特に資本の大きい人は、0.05以下に設定することをおすすめします。 購入後： ユーザーマニュアルと注意事項を入手するために、私たちに連絡してください。すでに購入された方は、おすすめの ユーザーマニュアル を参照してください。 購入後はFAQをお読みください。「 ここをクリックして表示 」 安全で安定したEA： 当社のEAは、グリッドまたはマーチンゲール戦略を使用していません。各注文にはストップロスがあります。 大きな価格変動が発生した場合、ヘッジ保護があり、EAに不必要なリスクを加えることはありません。 継続的な改善への
TradesPlotter MT5
Chen Jia Qi
インディケータ
Let me introduce our ProfitPlotter indicator We are developing a technical indicator best suited for analyzing trading performance. It can display statistics of all currency pairs and trades of different magic numbers categorized on the same chart. You can specify the time range, magic number, specific currency pairs or profit statistic curves of all currency pairs for analysis. You can also click to jump to order positions and view order details, which greatly improves the usage experience. Mai
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
エキスパート
EAの紹介 私たちが全力で開発したこのEAは、かつては内部専用の安定した戦略ツールでした。このEAは、特定の時間帯の市場パターンを捉えることに特化しており、高頻度のオーダーと安定した勝率を誇り、小額資金の柔軟なトレーダーに最適です。バックテストと実際の取引においても優れた安定性を示しており、FX市場で徐々に利益を積み重ねたいユーザーに特に適しています。実際のシグナルによって実力を証明しています。 リアルタイムシグナル 実際のパフォーマンスは一切の人工的な介入なしに表示されます IC MarketsのRAW口座 高リスク: https ://www .mql5 .com /en /signals /2263555 IC MarketsのRAW口座 低リスク: https ://www .mql5 .com /en /signals /2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 推奨口座およびプラットフォーム EAの戦略特性を最大限に引き出すため、ECNまたはRAW口座、スプレッドが
GoldMasterFusion MT5
Chen Jia Qi
3.67 (3)
エキスパート
【ゴールド取引スマートアシスタント - クラシックとイノベーションの融合】 製品概要 このEAは国際金XAUUSDのために精巧に設計され、古典的な定量取引理論と現代的なテクニカル分析手法を組み合わせています。市場のミクロ構造と価格行動パターンの深い分析により、トレーダーに完全な自動取引ソリューションを提供します。 購入後、詳細な説明についてはMQL5メッセージシステムでお問い合わせください。 主要技術特徴 • インテリジェント市場分析エンジン   マルチタイムフレーム協調分析、トレンド追跡、モメンタムキャプチャ、市場ミクロ構造識別を組み合わせ。リアルタイムで市場状態を評価し、戦略パラメータを動的に調整。 • リスク管理システム   多層リスク管理メカニズム：ダイナミックストップロス、部分決済、浮動損失制御。口座純資産と市場ボラティリティに基づいてポジションサイズを自動調整。 • 適応型取引ロジック   市場環境（トレンド/レンジ/高ボラテ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信