RangeMaster FX MT4
- エキスパート
- Chen Jia Qi
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
EAの紹介
私たちが全力で開発したこのEAは、かつては内部専用の安定した戦略ツールでした。このEAは、特定の時間帯の市場パターンを捉えることに特化しており、高頻度のオーダーと安定した勝率を誇り、小額資金の柔軟なトレーダーに最適です。バックテストと実際の取引においても優れた安定性を示しており、FX市場で徐々に利益を積み重ねたいユーザーに特に適しています。実際のシグナルによって実力を証明しています。
リアルタイムシグナル
実際のパフォーマンスは一切の人工的な介入なしに表示されます
- IC MarketsのRAW口座 高リスク: https://www.mql5.com/en/signals/2263555
- IC MarketsのRAW口座 低リスク: https://www.mql5.com/en/signals/2265629
- Instructions for Use ：https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784
推奨口座およびプラットフォーム
EAの戦略特性を最大限に引き出すため、ECNまたはRAW口座、スプレッドが低く流動性の高い環境（ゼロスプレッド口座など）での使用をお勧めします。バックテストでの結果が理想的でない場合、口座タイプが適合していない可能性があるため、低スプレッドのブローカーをご利用ください。
現在のシグナル用プラットフォーム：IC MarketsのRAW口座
現行価格は早割価格であり、目標価格は2,000ドルです。販売状況に応じて段階的に価格を上げていきます。
主要な特徴
- 市場に適応した高度な戦略：市場の開場時間帯の独特なボラティリティを活用し、日常的にアクティブなオーダー数を確保し、ほぼ絶え間なく利益の機会を捉えます。
- ニュースに影響されにくい：EAの取引時間帯にはニュース発表がほとんどありません。
- 信頼できるバックテスト結果：MT5の「ティック基準のリアルポイント」モードで詳細なバックテストを行い、実際の取引と非常に一致する結果を示しています。
- 定期的な最適化とアップデート：公開初版は複数回の改善と適応テストを経ており、長期的な安定性を保証します。今後も市場の変化に応じて最適化を行います。
- 実際のパフォーマンス：これは誠実な取引システムであり、外部の操作は一切ありません。適切な取引環境でご利用ください。
バックテストとデータ
長期にわたるバックテストでは、高頻度の取引戦略が長期間での複利収益を高め、適切なロット数を増やすことで短期間での収益率向上が期待できますが、リスクも増加するため慎重に段階的な操作を推奨します。長期的な低リスクの利益が理想的です。過大な取引ロットはプラットフォームの流動性によりスリッページが生じることもあります。
注文ガイド
現在、早期購入割引価格での提供を限定しています。指定販売量に達し次第、価格が変更されます。
購入後、最新バージョンのユーザーマニュアルと重要な注意事項、キャンペーン等を取得するためにダイレクトメッセージをお送りください。
購入後、更新およびその他の情報を受け取るためにチャンネルの購読をお願いします。リンクを開いた後、右上の「購読」ボタンをお忘れなく。購読リンク
Subscription link: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster
ユーザーマニュアル：近日更新予定
使用パラメータ
- 対象通貨ペア：GBPUSD（他の通貨ペアでは最適化が必要）
- 推奨口座タイプ：ECNまたはRAW口座、スプレッドが低く流動性の高い環境
- 時間枠：任意
- レバレッジ：1:30以上推奨、最適は1:500以上
- 最低入金額：50ドル以上
- GMT：自動設定、手動設定不要
- 最大取引量：スリッページを避けるために適度にコントロール
- 互換性：他のEAと併用可能。スリッページ軽減機構搭載（完全に回避は不可能）
- 対応MT4バージョン：MT4の最新バージョンでご確認ください
フィードバックとサポート
問題が発生した場合は、サポートチームまでダイレクトメッセージでご連絡ください。24時間以内に返信し、完全なサポートを提供いたします。私たちにメッセージを送信してください。
*ブローカーの流動性が不足している場合、大量の取引ロットはスリッページを引き起こしやすくなります。注文ロットサイズを適切に管理してください。