RangeMaster FX MT4

Introducción del EA

El EA que hemos elaborado cuidadosamente era anteriormente una herramienta de estrategia estable de propiedad interna. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de las zonas horarias, destacando con órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de ganancias, adecuada para operadores flexibles con un capital reducido. Tanto desde la perspectiva del backtesting como de la operativa en vivo, ha demostrado una excelente estabilidad, lo que la hace especialmente adecuada para usuarios que desean acumular beneficios gradualmente en el mercado de divisas. Hablamos con señales reales.

Señales en tiempo real

Rendimiento real sin interferencia humana

IC Markets RAW Cuenta Alto Riesgo: https: //www.mql5.com/en/signals/2263555

IC Markets RAW Cuenta de Bajo Riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2265629

Instrucciones de Uso：https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784

Cuentas y Plataformas Aplicables

Por favor, tenga en cuenta que para asegurar que las características de la estrategia del EA se utilizan plenamente, se recomienda su uso en cuentas ECN o RAW, cuentas de spread cero, u otros entornos de bajo spread y alta liquidez. Si los resultados del backtesting no son ideales, puede deberse a que el tipo de cuenta no es el adecuado, y se sugiere utilizar un broker de bajo spread. La cuenta de la plataforma utilizada actualmente para nuestras señales es la cuenta IC Markets RAW.

El precio actual es un precio anticipado. El precio objetivo es de 2.000 $. El precio se incrementará gradualmente en función del rendimiento de las ventas.

Ventajas principales

  • Estrategia de mercado altamente adaptable: Utilizando la volatilidad única de los periodos de apertura del mercado, asegurando un recuento diario de órdenes activas, capturando oportunidades de beneficio casi ininterrumpidamente.
  • Apenas se ve afectado por las noticias: Muy pocas noticias durante los periodos de negociación de EA.
  • Rendimiento de Backtesting realista: Utilizando el modo "Cada Tick Basado en Ticks Reales" en MT5 para backtesting en profundidad, los resultados son altamente consistentes con el trading en vivo, demostrando directamente el rendimiento del EA en condiciones reales de mercado.
  • Optimización y actualizaciones regulares: La versión del EA lanzada inicialmente ha sido sometida a múltiples mejoras y pruebas de adaptabilidad, asegurando un rendimiento estable a largo plazo. Seguiremos optimizándolo en el futuro para mantenernos al día con los cambios del mercado.
  • Rendimiento genuino: Este es un sistema de trading honesto, sin trucos fuera del mercado, y sólo requiere un entorno de trading adecuado.

Backtesting y Datos

Las pruebas retrospectivas a largo plazo han demostrado que la estrategia de alta frecuencia genera importantes rendimientos compuestos durante un periodo de prueba prolongado; aumentar adecuadamente el tamaño de las operaciones también puede mejorar la tasa de rendimiento a corto plazo, pero también aumenta el riesgo, por lo que se recomienda operar con cautela y gradualmente. Los rendimientos a largo plazo con bajo riesgo son los más idóneos. Los tamaños de operación excesivamente grandes también pueden causar desvíos debido a las restricciones de liquidez de la plataforma.

Aviso de compra

Actualmente, el EA está disponible a un precio de venta anticipada, y el precio se ajustará después de alcanzar un volumen de ventas especificado.

Después de la compra, por favor envíenos un mensaje privado para obtener la última versión del manual de usuario y notas importantes, actividades, etc.

Después de la compra, suscríbase a nuestro canal para recibir actualizaciones y otra información. Después de abrir el enlace, no olvides hacer clic en el botón de suscripción de la esquina superior derecha.

Enlace de suscripción: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster

Parámetros de uso

  • Pares de divisas aplicables: GBPUSD, otros pares de divisas requieren auto-optimización
  • Tipo de cuenta: ECN o RAW, cuentas con spread cero, etc., para garantizar un spread bajo y una liquidez alta
  • Plazo: Cualquiera
  • Ratio de apalancamiento: Recomendado 1:30 o superior, 1:500 o superior es lo mejor
  • Depósito mínimo: 50 $ o equivalente
  • GMT: Automático, sin necesidad de ajuste manual
  • Volumen máximo de negociación: Control moderado para evitar el impacto del deslizamiento
  • Compatibilidad: Puede usarse con otros EAs, tiene mecanismo anti-slippage (reduce pero no puede evitar completamente el slippage)
  • Versión MT5: Compruebe la versión MT5

Feedback y Soporte

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente por mensaje privado, y le responderemos en 24 horas para garantizarle un soporte completo. Envíenos un mensaje privado

* Si la liquidez del broker es insuficiente, los tamaños de operación excesivamente grandes pueden causar deslizamiento. Por favor, controle el tamaño de la orden adecuadamente.

Productos recomendados
North Star EA
Zhongqu Wu
Asesores Expertos
Estrella del Norte EA es una tendencia EA, no un Martin EA, EA no optimizado. sólo tiene que utilizar el tamaño de lote fijo, auto obtener pérdida de la parada fija y tomar el valor de beneficio, Max 3 posiciones abiertas.EA ha pasado múltiples pruebas de plataforma. retiro de capital pequeño y sin riesgo de exposición ！ . North Star EA es un algoritmo complejo que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Es
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto funciona colgando operaciones pendientes que se mueven con el precio al activar una operación Se cierra en el stop loss o en un beneficio de la búsqueda de beneficios Trabaja en pares de divisas de bajo spread Como la divisa dólar yen Trabaja con la misma configuración que el experto, o puede modificarse a gusto del usuario Trabaja sobre un timing de 15M o más a gusto del usuario parámetros: Transacción_Movimiento : Movimiento =true . no Movimiento=false . Lote1: Tamaño
Destiny Master
Victor Adhitya
Asesores Expertos
Su destino está en su mano, Este diseño EA para controlar su riesgo por operación por lo que incluso utilizando el sistema de martingala puede controlar su reducción. Cada fracaso de su entrada parcial de cobertura con este EA, por lo que la pérdida flotante se reducirá y la reducción puede ser controlado. Usted necesita Broker con este requisito spesification : - Cuenta de cobertura (no use cuenta de compensación) - Gran apalancamiento - NO SWAP - SIN COMISIONES - SIN COSTE OCULTO - Cobertura
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Algunas características: - Swing o ZigZag o Sideway trading - No hay filtro de noticias a las noticias de alto impacto, se lanzará con Martingala con el porcentaje de posición de arranque tamaño del lote, Aumentar / Disminuir a través de la cantidad de posición en el gráfico. - Puede ejecutarlo en el gráfico lateral en el marco de tiempo actual o H4-D1 marco de tiempo. - Si el gráfico tiene tendencia no se preocupe con su arrancador de tamaño de lote peq
Next Generation
Volodymyr Zubov
Asesores Expertos
Asesor de negociación automática para el terminal MT4. Cualquier instrumento comercial. Configuraciones mínimas. Visualización detallada de estilo y condiciones comerciales en la pantalla de su terminal. Comienza a funcionar inmediatamente después de la instalación y la conexión a su cuenta MT4. Cualquier período de tiempo por debajo de H4. Periodo de tiempo recomendado para mostrar las sesiones de negociación H1. Usted elige el tiempo de trabajo óptimo para un robot comercial. Mis mejores dese
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en redes neuronales avanzadas. Principales características del EA Después del entrenamiento, el EA recuerda los patrones de cada par de divisas . Por lo tanto, no es necesario volver a entrenarlo cuando se cambia de par de divisas. Los niveles fijos de Take Profit y Stop Loss se establecen en las entradas. Negociación multidivisa . Seguimiento de mis cuentas: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparación para el comercio y la formación Se recomienda ent
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Asesores Expertos
Golden Scalper PRO: ¡Deja que nuestra tecnología trabaje para ti! Manual y archivo de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual completo y el archivo de configuración. Precio: El precio aumentará a medida que se vendan más licencias. Licencias disponibles: 3 Operar en el oro es uno de los mayores desafíos del mercado financiero debido a su alta volatilidad y riesgo. Requiere precisión extrema, análisis avanzado y una gestión de riesgo impecable. Golden Scalper PRO es
Kovner System
Burcak Sengezer
Asesores Expertos
Kovner System EA es un scalper profesional y automatizado. Fácil de usar, estrategia probada y sólo se centró en EURCHF. Este EA utiliza algunas acciones de precios calculados con confirmaciones de 7 indicadores. El EA establece todo automáticamente. Ventajas NO Grid, NO Martingale, NO Averaging y estrategias de alto riesgo. El EA siempre utiliza Stop Loss y Trailing. El estilo de gestión de dinero desplegable se puede configurar fácilmente. También, tamaño de lote fijo disponible. No necesita
Situational
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Robot situacional , construido para un trabajo limpio. Sin operaciones innecesarias. El bot funciona sin trailing stops, breakevens ni nada por el estilo. El principio de funcionamiento - hay una señal, entonces hay una entrada en el mercado, hay una señal opuesta, entonces el cierre de una posición inversa y la entrada en una nueva dirección. Situacional funciona en un principio seguro - sólo hay una posición que se puede proteger con stops. Situacional está siempre en funcionamiento - después
ProminenceEa
Felicia Rosca
2 (1)
Asesores Expertos
¡¡¡ProminenceEa-El EA MÁS RENTABLE-NO MARTINGALE!!! ¡UTILICE GRÁFICOS DE 5MIN PARA MEJORES RESULTADOS! ¡FUNCIONA EN TODOS LOS PARES! CONSIDERE EL SPREAD ACTUAL DEL PAR DE DIVISAS CUANDO UTILICE EL EA DE TRADING MÁS COMÚNMENTE UTILIZADO EN LOS PARES EUR / USD COMO PROPAGACIÓN ES MUY BAJA DEPENDIENDO DE SU CORREDOR Y LA HORA DEL DÍA ¡EL PRECIO DEL EA ES BAJO COMPARADO CON LOS FUTUROS RETORNOS QUE LE TRAERÁ! ¡DISFRUTE!
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja sobre el indicador de media móvil Calculando el número de puntos del precio actual y el índice Entrando en un trato de ganancia 5 pips Si la tendencia se invierte con una nueva señal, entra en un comercio con la tendencia con la apertura de operaciones de consolidación con el mismo tamaño del lote original Con el cierre de todos juntos en un beneficio de 5 puntos Enfriamiento trata con el mismo tamaño del lote básico 15 pips abre una nueva operación Trabaja en el
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola El experto trabaja en zonas de oscilación El comienzo es la apertura de dos operaciones de cobertura Cuando una operación se cierra con beneficio Se abren otras dos operaciones Con una diferencia en el tamaño del contrato Si sigue trabajando en una sola dirección Continúa abriendo operaciones con la tendencia con el mismo tamaño que el primer contrato Y abre operaciones en contra de la tendencia Con un múltiplo del tamaño del contrato Cuando la tendencia se invierte Cierra las operaciones
GoldieFX
Mohammed Shadman Abdul Khadir
Asesores Expertos
GoldieFX EA es un EA MT4 con un historial en vivo, muchos años de comercio estable, y un drawdown bajo. GoldieFX es el sistema de cuadrícula avanzada que ya trabajó en cuentas reales durante años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como la mayoría de la gente hace), fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando una cuadrícula. En su lugar, utiliza l
Axi Select IA
Johnneid Amme Gomes E Silva
Asesores Expertos
Axi Select AI no es sólo un robot de trading, es una completa herramienta de gestión de operaciones centrada en el par más rentable y volátil del mercado: XAUUSD (Oro) . https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site +Perfil+Vendedor Desarrollado para operadores e inversores que buscan una rentabilidad constante, este Asesor Experto (EA) utiliza una estrategia de promediación inteligente con tres capas de protección para preservar su capital. A diferencia de otros robots que se "estrellan"
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Asesores Expertos
Este EA se crea sólo para RSI Puntos de Entrada Indicador (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Prueba, para mostrar los indicadores de parámetros rentables y dar a los compradores potenciales posibilidad de backtest indicador Entradas. EA abre órdenes de compra en las flechas de compra y órdenes de venta en las flechas de venta del indicador, las órdenes se cierran en señales opuestas. EA no es creado para el comercio automatizado en vivo, que no es el objetivo de vender EA, pero de t
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza una estrategia de negociación basada en los niveles de Fibonacci. En los niveles de ~38,2,~50,0 y ~61,8, establece órdenes pendientes virtuales (Límite de Compra, Límite de Venta). Se construye una cuadrícula de órdenes pendientes virtuales en la dirección de la tendencia. La tendencia se determina utilizando el indicador ZigZag. Las órdenes se cierran con un take profit virtual total o un stop loss virtual total. El EA toma una decisión en la apertura de una nueva vela
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Asesores Expertos
POR FAVOR LEA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE COMPRAR O ALQUILAR EA Este EA NO es el resultado de una optimización de datos históricos. De hecho es fácil conseguir una "super" curva de equidad (como yo la llamo "ir a la curva de equidad espacial") con optimización de parámetros y overfitting sobre datos históricos: siempre es posible encontrar un conjunto de parámetros que sobreoptimicen los datos históricos. Pero son los datos PASADOS. Por estas razones mis estrategias tienen buen resultado en backtes
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Catching Bot es un asesor automatizado que se utiliza para operar en todos los mercados financieros. Este bot combina una rica funcionalidad para trabajar en el mercado Forex y en cualquier instrumento. El bot implementa métodos que pueden superar la seguridad del mercado de divisas y ayudarle a trabajar con él con un riesgo razonable aceptable. Brevemente sobre la esencia del problema. Como ustedes saben, trabajar en el mercado de divisas no es fácil, es difícil predecir el movimiento de los
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Asesores Expertos
1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Big Player EA USDJPY es un EA que genera señales de trading con estrategias personalizadas. El EA escanea 5 meses de historia y genera señales y compra o vende en estas señales. Al menos 5 meses de datos deben estar detrás al probar el EA. Además, se implementan estrategias cruzadas Takeprofit en el EA. Se aplican estrategias TP simples, dobles, triples y cuádruples. Gracias a las estrategias cruzadas Takeprofit, el EA funciona fácilmente incluso en momentos de alta actividad. Familia de EAs B
Golden Sky
Kantinan Manatkasemsak
Asesores Expertos
Cielo Dorado EA Es un sistema eficiente de comercio de oro. Es una estrategia única. Si no se cumplen las condiciones, el EA no abrirá la orden. Sólo tiene que instalar el EA, puede trabajar de inmediato. Utilice el marco de tiempo M5. XAUUSD Utilizar dinero inicial 1.000$ (Cuenta Standard) / dinero inicial 100$ (Cuenta Cent / Micro) Back Test con el 99% de calidad del modelo de 2020 - Jun. 2023 CONSEJO !!! Para un buen rendimiento, elija un servidor que esté cerca del servidor del broker. Punt
GridFury
Nelson Indriatno
Asesores Expertos
El EA utiliza 3 niveles de rejilla para capturar cualquier dirección ya sea alcista o bajista, de cualquier manera, el EA terminará en beneficio. El EA se llama furia, ya que corta una pérdida muy ajustada e inmediatamente compensa la pérdida en el nuevo cálculo del tamaño del lote en las posiciones restantes. Si el tamaño de lote inicial del nivel 1 es 0.2 y el EA lo corta en pérdida a 10 pips, el siguiente tamaño de lote será 0.24 lotes (dependiendo de la configuración del multiplicador). Habr
Avg
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Avg - el asesor utiliza muchos indicadores de media móvil para buscar señales para entrar. ¡Funciona en modo totalmente automático! Usted no necesita ninguna configuración, puede utilizar la configuración predeterminada. El bot pasa la brecha histórica para el período de 19 años desde 2000 hasta 2019. A diferencia de desarrollos alternativos, este bot puede operar simultáneamente tanto en compra como en venta. Es decir, tiene dos sistemas independientes de análisis. Esta es una ventaja signific
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Asesores Expertos
15% de descuento en curso Precio anterior 350 Precio actual 299 Contacto @mahicmc21 telegram Estrategia EA Tomar posiciones de cuero cabelludo en la tendencia de marco de tiempo superior con la distancia segura Pips Par Principal EurUsd TF Mayor y Seguro es H1 / TF Menor y Agresivo es M1 Depósito Mínimo es de 500 $ / Depósito SEGURO es de 1000 $ Por cada 500 $ se puede añadir 1 Major Pair Estoy corriendo este EA 24 Horas con todas las noticias de alto impacto. Acerca de Ajuste : No cambie la
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Asesores Expertos
El objetivo principal de este experto en trading es respaldar posiciones abiertas utilizando un stop dinámico. El experto puede rastrear posiciones abiertas tanto manualmente como por otros asesores. El cálculo de los niveles de stop-loss y take-profit se basa en relaciones estadísticas en los cambios de precios en el mercado. Gracias a esto, el asesor elige la mejor relación entre beneficio y riesgo. En la primera oportunidad, el experto mueve la posición al punto de equilibrio, después de lo
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Asesores Expertos
Pip Profesional: Un asesor fiable Pip Professional es un asesor fiable que funciona con un nuevo algoritmo con tres filtros y utiliza medias móviles (MA) para determinar la tendencia. Recomendaciones: Max Spread: Las operaciones no se abrirán una vez que se alcance el valor de spread establecido. Deslizamiento: Desviación del precio en el momento de la apertura de la orden. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lotes: Tamaño de operación de 0,1. Marco temporal: De M1 a D1. Pares de divisas:
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Otros productos de este autor
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
TrendyFollow FX MT4
Chen Jia Qi
3.67 (3)
Asesores Expertos
**Introducción Nos complace presentar nuestro último EA para MT4, una poderosa herramienta para operar en Forex basada en el aprendizaje de redes neuronales. Se basa en el patrón de entrenamiento de CHATGPT. Ha aprendido de más de una década de datos históricos a través del aprendizaje automático de redes neuronales, por lo que los resultados son muy buenos. Señal de trading en vivo **Aprendizaje de redes neuronales Este EA es capaz de aprender y adaptarse continuamente a los cambios del mercad
TrendMaster FX MT4
Chen Jia Qi
4.44 (16)
Asesores Expertos
The MT5 version : TrendMaster FX MT5   Actualmente tenemos una promoción de prueba para nuestro EA. Después de la compra, contáctenos para obtener acceso a "Gold Garden" o "AI TradingVision GPX". Para más detalles, por favor contáctenos. Pares de divisas recomendados: GBP/USD (GBPUSD) USD/CAD (USDCAD) EUR/USD (EURUSD) Configuración de riesgo: Para los comerciantes agresivos, el riesgo máximo está configurado en 0.15. Para los comerciantes más conservadores, especialmente aquellos con mayor capi
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Asesores Expertos
Hemos añadido soporte de potencia de cálculo en tiempo real para EURUSD, y ahora su rendimiento en vivo es mejor. El EA ajustará automáticamente los parámetros y no se puede cambiar. Actualmente, recomendamos utilizar GBPUSD, con EURUSD como segunda opción. Otros pares de divisas no tienen soporte de potencia de cálculo en tiempo real y no se recomienda su uso en este momento. En el futuro, añadiremos pares de divisas que soporten cálculos en tiempo real. Actualmente puede utilizar la configura
TrendMaster FX
Chen Jia Qi
4.19 (77)
Asesores Expertos
The MT4 version : TrendMaster FX MT4   Actualmente tenemos una promoción de prueba para nuestro EA. Después de la compra, contáctenos para obtener acceso a "Gold Garden" o "AI TradingVision GPX". Para más detalles, por favor contáctenos . Pares de divisas recomendados: GBP/USD (GBPUSD) USD/CAD (USDCAD) Configuración de riesgo: Para los comerciantes agresivos, el riesgo máximo está configurado en 0.15. Para los comerciantes más conservadores, especialmente aquellos con mayor capital, se recomien
TradesPlotter MT5
Chen Jia Qi
Indicadores
Permítame presentarle nuestro indicador ProfitPlotter Estamos desarrollando un indicador técnico muy adecuado para analizar el rendimiento de las operaciones. Puede mostrar estadísticas de todos los pares de divisas y operaciones de diferentes números mágicos categorizados en el mismo gráfico. Puede especificar el rango de tiempo, el número mágico, los pares de divisas específicos o las curvas estadísticas de beneficios de todos los pares de divisas para el análisis. También puede hacer clic par
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Asesores Expertos
Introducción al EA Este EA que hemos desarrollado meticulosamente fue anteriormente una herramienta estratégica estable de uso interno. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de zonas horarias, destacándose por sus órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de éxito, ideal para traders flexibles con capital pequeño. Tanto desde la perspectiva del backtesting como del trading en vivo, demuestra una excelente estabilidad, especialmente adecuado para usuarios que desean acumular g
GoldMasterFusion MT5
Chen Jia Qi
3.67 (3)
Asesores Expertos
【Asistente Inteligente para Trading de Oro - Fusión de lo Clásico e Innovador】 Descripción General del Producto Este EA está meticulosamente diseñado para XAUUSD, combinando teoría clásica de trading cuantitativo con métodos modernos de análisis técnico. Mediante el análisis profundo de la microestructura del mercado y patrones de comportamiento del precio, proporciona una solución completa de trading automatizado. Después de la compra, contáctenos a través
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario