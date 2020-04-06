RangeMaster FX MT4

Introducción del EA



El EA que hemos elaborado cuidadosamente era anteriormente una herramienta de estrategia estable de propiedad interna. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de las zonas horarias, destacando con órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de ganancias, adecuada para operadores flexibles con un capital reducido. Tanto desde la perspectiva del backtesting como de la operativa en vivo, ha demostrado una excelente estabilidad, lo que la hace especialmente adecuada para usuarios que desean acumular beneficios gradualmente en el mercado de divisas. Hablamos con señales reales.

Señales en tiempo real

Rendimiento real sin interferencia humana IC Markets RAW Cuenta Alto Riesgo: https: //www.mql5.com/en/signals/2263555 IC Markets RAW Cuenta de Bajo Riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2265629 Instrucciones de Uso：https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784

Cuentas y Plataformas Aplicables

Por favor, tenga en cuenta que para asegurar que las características de la estrategia del EA se utilizan plenamente, se recomienda su uso en cuentas ECN o RAW, cuentas de spread cero, u otros entornos de bajo spread y alta liquidez. Si los resultados del backtesting no son ideales, puede deberse a que el tipo de cuenta no es el adecuado, y se sugiere utilizar un broker de bajo spread. La cuenta de la plataforma utilizada actualmente para nuestras señales es la cuenta IC Markets RAW. El precio actual es un precio anticipado. El precio objetivo es de 2.000 $. El precio se incrementará gradualmente en función del rendimiento de las ventas.

Ventajas principales



Estrategia de mercado altamente adaptable : Utilizando la volatilidad única de los periodos de apertura del mercado, asegurando un recuento diario de órdenes activas, capturando oportunidades de beneficio casi ininterrumpidamente.

: Utilizando la volatilidad única de los periodos de apertura del mercado, asegurando un recuento diario de órdenes activas, capturando oportunidades de beneficio casi ininterrumpidamente. Apenas se ve afectado por las noticias : Muy pocas noticias durante los periodos de negociación de EA.

: Muy pocas noticias durante los periodos de negociación de EA. Rendimiento de Backtesting realista : Utilizando el modo "Cada Tick Basado en Ticks Reales" en MT5 para backtesting en profundidad, los resultados son altamente consistentes con el trading en vivo, demostrando directamente el rendimiento del EA en condiciones reales de mercado.

: Utilizando el modo "Cada Tick Basado en Ticks Reales" en MT5 para backtesting en profundidad, los resultados son altamente consistentes con el trading en vivo, demostrando directamente el rendimiento del EA en condiciones reales de mercado. Optimización y actualizaciones regulares : La versión del EA lanzada inicialmente ha sido sometida a múltiples mejoras y pruebas de adaptabilidad, asegurando un rendimiento estable a largo plazo. Seguiremos optimizándolo en el futuro para mantenernos al día con los cambios del mercado.

: La versión del EA lanzada inicialmente ha sido sometida a múltiples mejoras y pruebas de adaptabilidad, asegurando un rendimiento estable a largo plazo. Seguiremos optimizándolo en el futuro para mantenernos al día con los cambios del mercado. Rendimiento genuino: Este es un sistema de trading honesto, sin trucos fuera del mercado, y sólo requiere un entorno de trading adecuado.

Backtesting y Datos



Las pruebas retrospectivas a largo plazo han demostrado que la estrategia de alta frecuencia genera importantes rendimientos compuestos durante un periodo de prueba prolongado; aumentar adecuadamente el tamaño de las operaciones también puede mejorar la tasa de rendimiento a corto plazo, pero también aumenta el riesgo, por lo que se recomienda operar con cautela y gradualmente. Los rendimientos a largo plazo con bajo riesgo son los más idóneos. Los tamaños de operación excesivamente grandes también pueden causar desvíos debido a las restricciones de liquidez de la plataforma.

Aviso de compra

Actualmente, el EA está disponible a un precio de venta anticipada, y el precio se ajustará después de alcanzar un volumen de ventas especificado.

Después de la compra, por favor envíenos un mensaje privado para obtener la última versión del manual de usuario y notas importantes, actividades, etc.

Después de la compra, suscríbase a nuestro canal para recibir actualizaciones y otra información. Después de abrir el enlace, no olvides hacer clic en el botón de suscripción de la esquina superior derecha.

Enlace de suscripción: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster

Parámetros de uso



Pares de divisas aplicables : GBPUSD, otros pares de divisas requieren auto-optimización

: GBPUSD, otros pares de divisas requieren auto-optimización Tipo de cuenta : ECN o RAW, cuentas con spread cero, etc., para garantizar un spread bajo y una liquidez alta

: ECN o RAW, cuentas con spread cero, etc., para garantizar un spread bajo y una liquidez alta Plazo : Cualquiera

: Cualquiera Ratio de apalancamiento : Recomendado 1:30 o superior, 1:500 o superior es lo mejor

: Recomendado 1:30 o superior, 1:500 o superior es lo mejor Depósito mínimo : 50 $ o equivalente

: 50 $ o equivalente GMT : Automático, sin necesidad de ajuste manual

: Automático, sin necesidad de ajuste manual Volumen máximo de negociación : Control moderado para evitar el impacto del deslizamiento

: Control moderado para evitar el impacto del deslizamiento Compatibilidad : Puede usarse con otros EAs, tiene mecanismo anti-slippage (reduce pero no puede evitar completamente el slippage)

: Puede usarse con otros EAs, tiene mecanismo anti-slippage (reduce pero no puede evitar completamente el slippage) Versión MT5: Compruebe la versión MT5

Feedback y Soporte



Si tiene algún problema, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente por mensaje privado, y le responderemos en 24 horas para garantizarle un soporte completo. Envíenos un mensaje privado

* Si la liquidez del broker es insuficiente, los tamaños de operación excesivamente grandes pueden causar deslizamiento. Por favor, controle el tamaño de la orden adecuadamente.