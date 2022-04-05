Flower of Symbols
- Utilitys
- Abraham Correa
- Version: 1.0
Bei der Aktivierung beginnt die Sequenz mit dem ersten Symbol im Market Watch-Dienstplan und bildet eine Endlosschleife, die bis zur Deaktivierung andauert. Das System verwendet globale Terminalvariablen, um die Betriebskontinuität bei symbolinduzierten Reinitialisierungen aufrechtzuerhalten und so eine ununterbrochene Leistung zu gewährleisten. Dieser EA sollte nicht als "Erlaubter Live-Handel" abgehakt werden und ist mit diesem Kontrollkästchen funktionsfähig, wenn der EA hochgeladen wird.
Die Hauptvorteile umfassen eine erhöhte Produktivität bei der Überwachung verschiedener Vermögenswerte, die es Händlern ermöglicht, potenzielle Trades über eine maßgeschneiderte Symbolpalette ohne manuelle Neukonfiguration zu erkennen. Er fördert die methodische Überwachung, indem er wiederkehrende Schnittstellenmanipulationen überflüssig macht und so den operativen Aufwand verringert und das Risiko versehentlicher Auslassungen in dynamischen Handelsumgebungen mindert. Die EA-Bestimmungen umfassen eine fließende Anpassung an die vorherrschenden Analyseprotokolle und ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung durch zyklische oder sofortige Aussetzung für eine eingehende Prüfung eines bestimmten Instruments. Der EA beschränkt sich auf die für den Händler erkennbaren Market-Watch-Einträge (über die selected_only-Konfiguration) und garantiert durch die zeitgesteuerte Orchestrierung die Relevanz individualisierter Konfigurationen mit minimalen Rechenanforderungen.
Eingabeparameter
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die einstellbaren Eingabeparameter, jeweils mit einer kurzen Erläuterung ihrer Funktion und ihres voreingestellten Wertes:
|Parameter
|Typ
|Standardwert
|Beschreibung
|AktivierenSchaltfläche
|bool
|true
|Aktiviert den Toggle-Button und die entsprechenden Zyklusoperationen. Die Zuweisung von false deaktiviert den EA vollständig, so dass keine Änderungen am Diagramm vorgenommen werden können.
|ZyklusIntervallSekunden
|int
|5
|Legt die Zeitspanne, gemessen in Sekunden, zwischen aufeinanderfolgenden Symbolübergängen bei aktiviertem Zyklus fest. Dies ermöglicht die Anpassung der Inspektionskadenz an die analytischen Erfordernisse.
|SchaltflächePixelGröße
|int
|100
|Bezeichnet die einheitlichen Pixelmaße für die Umschalttaste (einschließlich Breite und Höhe). Die Schriftgröße passt sich proportional an, um die visuelle Kohärenz auf verschiedenen Displays aufrechtzuerhalten.
|ButtonBgColor
|Farbe
|clrLightBlue
|Konfiguriert den Hintergrundfarbton des Toggle-Buttons und ermöglicht so eine ästhetische Personalisierung, um mit Diagramm-Motiven oder individuellen Vorlieben zu harmonieren.
|ButtonTextColor
|Farbe
|clrBlack
|Legt den Farbton des Wingdings-Symbols auf der Schaltfläche fest und gewährleistet so die Lesbarkeit und farbliche Einheitlichkeit mit der Diagrammoberfläche.
|WiedergabeWingdingsCode
|uchar
|170
|Bezeichnet den Wingdings-Zeichencode für das Aktivierungssymbol (Play), das angezeigt wird, wenn der Zyklus unterbrochen ist. Dies ermöglicht eine symbolische Benachrichtigung ohne textliche Belastung.
|PauseWingdingsCode
|uchar
|169
|Bezeichnet den Wingdings-Zeichencode für das Aktivierungssymbol (Pause), das während des Radfahrens angezeigt wird. Dies beschleunigt die Statuserkennung durch symbolische Darstellung.