Flower of Symbols

Bei der Aktivierung beginnt die Sequenz mit dem ersten Symbol im Market Watch-Dienstplan und bildet eine Endlosschleife, die bis zur Deaktivierung andauert. Das System verwendet globale Terminalvariablen, um die Betriebskontinuität bei symbolinduzierten Reinitialisierungen aufrechtzuerhalten und so eine ununterbrochene Leistung zu gewährleisten. Dieser EA sollte nicht als "Erlaubter Live-Handel" abgehakt werden und ist mit diesem Kontrollkästchen funktionsfähig, wenn der EA hochgeladen wird.

Die Hauptvorteile umfassen eine erhöhte Produktivität bei der Überwachung verschiedener Vermögenswerte, die es Händlern ermöglicht, potenzielle Trades über eine maßgeschneiderte Symbolpalette ohne manuelle Neukonfiguration zu erkennen. Er fördert die methodische Überwachung, indem er wiederkehrende Schnittstellenmanipulationen überflüssig macht und so den operativen Aufwand verringert und das Risiko versehentlicher Auslassungen in dynamischen Handelsumgebungen mindert. Die EA-Bestimmungen umfassen eine fließende Anpassung an die vorherrschenden Analyseprotokolle und ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung durch zyklische oder sofortige Aussetzung für eine eingehende Prüfung eines bestimmten Instruments. Der EA beschränkt sich auf die für den Händler erkennbaren Market-Watch-Einträge (über die selected_only-Konfiguration) und garantiert durch die zeitgesteuerte Orchestrierung die Relevanz individualisierter Konfigurationen mit minimalen Rechenanforderungen.

Eingabeparameter

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die einstellbaren Eingabeparameter, jeweils mit einer kurzen Erläuterung ihrer Funktion und ihres voreingestellten Wertes: