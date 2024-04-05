Equity Protect Pro

5

Equity Protect Pro: Ihr umfassender Kontoschutz-Experte für sorgenfreies Trading

Wenn Sie nach Funktionen wie Kontoschutz, Eigenkapitalschutz, Portfolioschutz, Multi-Strategie-Schutz, Gewinnabsicherung, Gewinnmitnahme, Handelssicherheit, Risikokontrollprogramme, automatische Risikokontrolle, automatische Liquidation, bedingte Liquidation, geplante Liquidation, dynamische Liquidation, Trailing-Stop-Loss, One-Click-Schließen, One-Click-Liquidation und One-Click-Wiederherstellung suchen, ist Equity Protect Pro das Programm, das Sie benötigen.

Es ist einfach zu konfigurieren und kann alle Charts schließen, wenn voreingestellte Bedingungen erfüllt sind, während es auch die Kündigung von Signalabonnements unterstützt (was bedeutet, dass auch alle Handelsprogramme gestoppt werden). An diesem Punkt werden keine neuen Aufträge generiert und schließlich werden alle Aufträge geschlossen, wodurch unerwartete Verluste effektiv verhindert werden und Sie beruhigt handeln können.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro verfügt über 14 Kernfunktionen, die alle unabhängig voneinander arbeiten. Sie können die geeignete Kombination von Funktionen entsprechend Ihrer Handelsstrategie auswählen. Diese Funktionen sind standardmäßig deaktiviert und müssen bei Nichtgebrauch nicht geändert werden. Wenn Sie sie verwenden müssen, setzen Sie einfach "enable (function)" auf "true" und füllen Sie die entsprechenden Parameter aus. Bitte überlegen Sie, ob Sie andere EAs beim Ausführen des Schutzes schließen sollten, abhängig von Ihren Bedürfnissen. Im Folgenden finden Sie Beschreibungen der Hauptfunktionen:

  • Equity Lower Limit: Wenn das Kontoguthaben unter diesen voreingestellten Wert fällt, wird der Schutz sofort ausgelöst. Sehr empfehlenswert, geeignet für die meisten Trader, um signifikante Verluste effektiv zu verhindern.
  • Equity Upper Limit: Wenn das Kontoguthaben über diesen voreingestellten Wert steigt, wird der Schutz ausgelöst. Anwendbar in einer sehr kleinen Anzahl von Spezialfällen.
  • Trailing Stop Percentage Limit: Setzt einen Trailing Stop basierend auf einem Prozentsatz des historischen maximalen Kontoguthabens. Geeignet für Handelsstrategien, die dynamische Lotgrößen verwenden.
  • Trailing Stop Amount Limit: Setzt einen Trailing Stop basierend auf einem voreingestellten Betrag. Geeignet für Handelsstrategien, die feste Lotgrößen verwenden.
  • Loss Percentage Limit: Löst den Schutz aus, wenn der aktuelle prozentuale schwebende Verlust des Kontos unter diesen Wert fällt. Mit Bedacht verwenden, bitte verwenden Sie eine negative Zahl, um den Verlust darzustellen.
  • Loss Amount Limit: Löst den Schutz aus, wenn der aktuelle schwebende Verlust des Kontos unter diesen Wert fällt. Mit Bedacht verwenden, bitte verwenden Sie eine negative Zahl, um den Verlust darzustellen.
  • Profit Percentage Limit: Löst den Schutz aus, wenn der aktuelle prozentuale schwebende Gewinn des Kontos über diesen Wert steigt. Nützlich für die Verwaltung der Rentabilität bei Tradern mit mehreren Strategien.
  • Profit Amount Limit: Löst den Schutz aus, wenn der aktuelle schwebende Gewinn des Kontos über diesen Wert steigt. Auch nützlich für die Verwaltung von Rentabilitätszielen bei Tradern mit mehreren Strategien.
  • Accumulated Profit: Löst den Schutz aus, wenn der aktuelle kumulierte Gewinn des Kontos über diesen Wert steigt. Auch nützlich für die Verwaltung von Rentabilitätszielen bei Tradern mit mehreren Strategien.
  • Everyday Close: Schließt automatisch alle Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, um Risiken geringer Liquidität und Swap-Kosten während der Nacht zu vermeiden.
  • Friday Close: Führt die Schließung nur freitags aus, um Marktunsicherheiten am Wochenende zu vermeiden.
  • Datetime Close: Schließt Positionen zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit, anwendbar vor wichtigen Ereignissen oder Feiertagen.
  • Restore Config: Stellt den zuvor geschlossenen Expert Advisor (EA) jeden Tag zu einer bestimmten Zeit automatisch wieder her, wenn keine anderen Charts laufen.
  • Remote Protect: Die Verwendung eines Mobiltelefons zur Platzierung eines beliebigen Pending Orders auf dem aktuellen Chart löst den Schutz aus, besonders nützlich bei unerwarteten Marktbewegungen, wenn Sie unterwegs sind.

Darüber hinaus verfügt Equity Protect Pro über die folgenden Funktionen:

  • One-Click-Wiederherstellung zuvor geschlossener Programme mit identischen Symbolen, Zeitrahmen und Parametern.
  • One-Click-Schließen aller Charts (schließt andere Handelsprogramme).
  • One-Click-Liquidation: Sofortiges Schließen aller offenen Aufträge.
  • Unterstützung für die Verwendung auf virtuellen MQL-Servern.
  • Nachrichtenalarme: Unterstützung für Mobiltelefon-Nachrichten und E-Mail-Alarme zur Verfolgung des Kontostatus.
  • Handelssignale abbrechen: Beim Ausführen des Schutzes können Sie wählen, ob Sie Handelssignalabonnements kündigen und den gesamten automatischen Handel stoppen möchten.

Testanweisungen:

  • Während des Tests platziert das Programm automatisch einen Ein-Lot-Kaufauftrag für das aktuelle Symbol. Benutzer können das Anfangskapital und die Parameter basierend auf den Testergebnissen wiederholt anpassen, um die Betriebswirkung des Programms zu verstehen.

Wichtige Erinnerungen:

  • Einige Kunden fragen: "Ich habe bereits ein Verlustlimit festgelegt, muss ich dann kein Eigenkapital-Untergrenze festlegen?" Die Antwort lautet, dass dies nicht empfohlen wird. Angenommen, ein Kunde legt ein Verlustprozentsatzlimit von -10 % fest, aber seine anderen Handels-EAs haben auch Stop-Losses, wobei jeder Stop-Loss -5 % beträgt. Diese Stop-Losses lösen die Schutzbedingungen des Verlustlimits nicht aus, aber nach mehreren Stop-Losses übersteigt der Kontoverlust -10 % bei weitem. In diesem Fall wird dies nicht passieren, wenn Sie auch eine Eigenkapital-Untergrenze festlegen.
  • Dieses Programm kann nur Handelsprogramme schließen, die auf dem aktuellen Terminal ausgeführt werden, und kann keine Programme schließen, die auf anderen Terminals mit demselben Konto ausgeführt werden. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, führen Sie bitte alle Handelsprogramme auf einem Terminal aus.
  • "enable (function)" ist der Hauptschalter der Funktionsgruppe. Wenn "enable (function)" nicht auf "true" gesetzt ist, wird die zugehörige Konfiguration von "andere Charts schließen" auch dann nicht ausgeführt, wenn sie aktiviert ist.

Nützliche Tipps:




    Bewertungen 2
    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

