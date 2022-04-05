Close all treads with Tp and SL

Close_All_Trades_with_TP_SL ist ein zuverlässiger und effizienter MQL4 Expert Advisor, der das Handelsmanagement für alle offenen Positionen auf Ihrem MT4-Konto vereinfacht und automatisiert. Dieser EA ist besonders nützlich für Händler, die schnell mehrere Geschäfte eröffnen oder Hochfrequenzstrategien verwenden, bei denen die manuelle TP/SL-Platzierung schwierig und zeitaufwändig wird.

Der Hauptzweck des EA ist es, sicherzustellen, dass jeder offene Handel - ob Kauf oder Verkauf - immer einen vordefinierten Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) hat. Viele Händler vergessen, TP/SL nach der Eröffnung von Geschäften zu setzen, oder einige EAs versäumen es, sie sofort zu setzen. Dieser EA eliminiert diese Risiken, indem er automatisch alle offenen Trades in einstellbaren Zeitintervallen scannt und TP/SL anwendet, wenn sie fehlen.

Die Logik ist leichtgewichtig, schnell und für eine reibungslose Leistung optimiert, selbst auf Konten mit vielen gleichzeitigen Geschäften. Sie eröffnet oder schließt nicht von sich aus Geschäfte, sondern fungiert als Handelsschutz- und Management-Tool. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Eingänge, während der EA für sichere Ausstiege sorgt.

Hauptmerkmale

1. Automatische TP & SL Zuweisung

  • Überprüft sofort alle offenen Trades.

  • Wenn ein Handel keinen TP oder SL hat, fügt der EA diese automatisch hinzu.

  • Funktioniert sowohl für Kauf- als auch für Verkaufsaufträge.

2. Einstellbare TP- und SL-Werte

  • Legen Sie Ihren bevorzugten Take Profit und Stop Loss im Preis fest (Pauschalwert).

  • Ändern Sie die Einstellungen ganz einfach, ohne den Code zu ändern.

3. Intervallbasiertes Kontrollsystem

  • Verwendet einen zeitbasierten Zyklus (z.B. alle 1 Sekunde).

  • Effiziente Überprüfung von Geschäften ohne Belastung des Terminals.

  • Gewährleistet, dass kein Handel lange ungeschützt bleibt.

4. Geringes Gewicht und Stabilität

  • Optimiert, um eine hohe CPU-Auslastung zu vermeiden.

  • Geeignet für Scalping, Martingale, Grid oder manuellen Handel.

  • Läuft reibungslos in allen MT4-Umgebungen.

5. Volle Kompatibilität

  • Funktioniert mit allen Brokern (ECN, STP, Market Maker).

  • Unterstützt alle Währungspaare, Rohstoffe, Indizes und Krypto-Symbole.

  • Funktioniert sowohl mit 4-stelligen als auch mit 5-stelligen Brokern.

6. Sicheres Handelsmanagement

  • Stellt sicher, dass unerwartete Marktbewegungen Ihr Konto nicht durch fehlende SL auslöschen.

  • Hält den Handel konsistent und diszipliniert.

7. Keine Eröffnung/Schließung von Trades

  • EA eröffnet oder schließt keine Trades.

  • Er fügt nur TP und SL zu bestehenden Geschäften hinzu.

  • Perfekt für Händler, die Schutz ohne Einmischung wünschen.

Wie es funktioniert

  1. Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart (beliebiger Zeitrahmen).

  2. Legen Sie die Eingabewerte fest:

    • TakeProfitPreis

    • StopLossPreis

    • UseTakeProfit

    • UseStopLoss

    • PrüfIntervall (Sekunden)

  3. Der EA überwacht alle offenen Trades.

  4. Wenn ein Handel einen fehlenden TP oder SL hat, wendet er diese sofort an.

  5. Der EA setzt diesen Zyklus fort, bis er aus dem Chart entfernt wird.

Ideal für

  • Scalper

  • Grid/Martingale-Händler

  • Manuelle Hochfrequenz-Händler

  • EA-Benutzer, deren Roboter manchmal TP/SL verfehlen

  • Jeder, der einen sichereren automatischen Handelsschutz wünscht

Fazit

Close_All_Trades_with_TP_SL ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, das die Sicherheit beim Handel erhöht, indem es sicherstellt, dass alle Positionen mit konsistenten TP- und SL-Levels geschützt bleiben. Die schnelle Bedienung, die anpassbaren Einstellungen und das stabile Design machen es zu einer wertvollen Ergänzung für jedes MT4-Handels-Setup.


