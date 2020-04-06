Occult Black Gold Strategy

Eine legendäre Strategie für GOLD, CRYPTO, INDEXES von renommierten FX-Marketmakern jetzt auch für Retail-Trader verfügbar. Einer der effektivsten "Set and Forget" EAs mit langfristig positiven Ergebnissen.

PROMO! Die ersten Käufer erhalten kostenlos'Quantum Incinerator' und 'Reverence EA'.

Occult-black Gold Strategy EA für diejenigen, die Gewinne aus langfristigen Märkten wie Metalle, Krypto, Indizes maximieren wollen.

Der EA arbeitet mit den fortschrittlichen mathematischen Algorithmen der hauseigenen Market-Maker (auch bekannt als Liquiditätsanbieter), die mit Order-Grids arbeiten. Er ist jedoch auf den Einzelhandel an den beliebtesten Forex-Börsen zugeschnitten und vereinfacht, mit Einstellungen, die für normale Händler völlig verständlich sind.

Der EA muss lediglich auf einem Chart installiert werden (er zeigt selbst auf minimalen Zeitrahmen wie M5 hervorragende Ergebnisse) und Ihre optimalen Risikoniveaus müssen ausgewählt werden.

Der EA ist auf langfristiges Goldwachstum zugeschnitten, d.h. er handelt ausschließlich mit dem Trend.

Diese Schlüsselfaktoren machen den EA zu einem absoluten Biest:

  • Er ist einfach, d.h. man braucht nicht zu verändern, was bereits bei Top-Händlern funktioniert.
  • Er ist sicher. Kein toxisches Money-Management.
  • Er ist zuverlässig, denn der EA weiß, wie man mit den "schwierigsten" Brokern arbeitet.
  • Es ist langfristig und profitabel. Der EA zeigt großartige Ergebnisse von 2004 bis heute in Krypto, Indizes, Metallmärkten.


Voraussetzungen:

Währungspaar: XAUUSD, INDEXES (SPX500, US30, GER50), CRYPTO (BTC, ETH, SOL).

Zeitrahmen:M5 (funktioniert auch auf höheren Zeitrahmen)

Mindesteinlage:$100

Kontotyp:ECN, Raw, und jedes andere ähnliche Konto. 👉Empfohlener Broker forextime.com/?Referral=38370



VPS: Jeder zuverlässige VPS mit niedrigen Ping-Zeiten und zuverlässiger Verbindung zu den Servern Ihres Brokers.



Einstellungen:

  • Orderkommentar/Order magic number - numerische und textliche Kennung für die EA-Orders.
  • Fixed lot/Auto lot size/Initial lot/Per balance - Fixed lot, automatischer Lot-Berechnungsmodus basierend auf einem festgelegten Saldobetrag für das Initial Lot.
  • Mindestabstand zwischen Aufträgen in Pips - Mindestabstand zwischen Aufträgen in Pips.
  • Close all orders at pips profit/Close all orders at pips profit - schließt alle Aufträge, wenn der Gesamtgewinn oder -verlust in Pips einen bestimmten Wert erreicht.
  • Close all orders at % profit/Close all orders at % loss - Schließt alle Orders, wenn der Gesamtgewinn oder -verlust einen bestimmten Prozentsatz erreicht.
  • Martingal verwenden - aktiviert das Martingal. Wenn Martingale aktiviert ist, erhöht der EA die Lotgröße für jeden neuen offenen Gitterhandel.
  • Lot-Erhöhung nach n Aufträgen/Lot-Multiplikator - der Wert der Lot-Erhöhung nach einer bestimmten Anzahl von Aufträgen, wenn Martingale aktiviert ist.
  • Mindestgewinn in Pips - der erforderliche Mindestgewinn in Pips, damit ein Grid geschlossen wird.

Empfehlungen:

Das Risiko wird nicht nur durch die Werte der "Money Management"-Parameter bestimmt, sondern auch durch die unter "Order Management" festgelegten Einstellungen.

Je kleiner der Abstand zwischen den Aufträgen ist, desto häufiger wird das Raster mit Gewinn geschlossen. In besonderen Fällen (in der Vergangenheit sind solche Fälle nur zweimal aufgetreten) kann das Raster jedoch einen erheblichen Drawdown verursachen, wenn der Parameter"Close all orders at pips loss" nicht verwendet wird oder die eingestellten Risiken zu hoch sind.


Es wird daher empfohlen, entweder die Standardparameter zu verwenden. Und für aggressives Trading (z.B. ein M1-Chart und ein Abstand zwischen den Orders von 10 Pips), verwenden Sie den Parameter " Close all orders at pips loss", um die Orders bei einem bestimmten Drawdown zu schließen und das Kapital zu schützen.

Insgesamt sollte Occult-Black.io mit den Standardeinstellungen ohne Probleme bei allen empfohlenen Paaren funktionieren.
