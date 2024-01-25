Quantum Incinerator

Quantum Incinerator EA ist genau der EA, auf den Sie gewartet haben. Entwickelt von professionellen Tradern mit insgesamt 12 Jahren Erfahrung, die bereit sind, Ihnen zu zeigen, was ein echter Hochfrequenz-EA sein sollte!

Quantum Incinerator EA ist eine besondere Art von EA, der eine fraktal-basierte Unterstützungs- und Widerstandsstrategie verwendet, um die Dynamik des Marktes auf profitable Weise zu nutzen. Und obwohl der Berater ein Minimum an Einstellungen für Ihre Bequemlichkeit verwendet, "beurteilen Sie ein Buch nicht nach seinem Umschlag", ist der EA ein absolutes Monster von innen. Er verwendet ein seriöses mehrstufiges System, um Mikro- und Makrotrends zu erkennen. Auch ein Nachrichten-Neuro-Plugin für die Suche nach guten Einstiegspunkten, um Gewinne zu maximieren. Um zu vermeiden, Betrug von Ihrem Broker, wegen der potenziellen Gewinne, die EA verwendet eine versteckte 'false signal sender' Plugin, so dass der Makler nicht verschlechtern Handelsbedingungen dann die realen Aufträge ausgeführt werden.

Der Advisor zeigt erstaunliche Gewinne und eine gute Gewinnkurve von 2009 bis 2024, was zeigt, dass Quantum Incinerator EA auch die härtesten Marktbedingungen überlebt. Das macht ihn zu einem zuverlässigen und langfristigen Berater.


Empfohlener Broker FXTM: forextime.com/?Referral=38370



Diese Schlüsselfaktoren machen den EA zu einem absoluten Biest:

  • Er ist intelligent. Fraktal-basiertes System auf höchstem Niveau zur Identifizierung exzellenter Einstiegspunkte.
  • Er ist sicher. Jeder Auftrag ist durch Stop-Loss geschützt.
  • Es ist zuverlässig. Alle Orderanfragen werden mit mehreren Schutzsystemen überprüft, so dass alles reibungslos und ohne Probleme abläuft.
  • Er ist langfristig und profitabel. Der EA zeigt großartige Ergebnisse von 2009 bis zum heutigen Tag.


Voraussetzungen:

Währungspaar: EURUSD

Zeitrahmen: M30

Mindesteinlage: $100

Kontotyp: ECN, Raw, und alle anderen ähnlichen Kontotypen mit niedrigen Spreads.

VPS: Jeder zuverlässige VPS mit niedrigen Ping-Zeiten und zuverlässiger Verbindung zu den Servern Ihres Brokers.


