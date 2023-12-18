Simple Grid Master
- Experten
- Tom Seljakin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Simple Grid Master ist ein Trading-Tool für den Handel mit Umkehrungen mit Hilfe von Grid- und Martingale-Stil. Der EA verwendet für den Einstieg in die Märkte solche Indikatoren wie: Bollinger Bands, Ozymandias, Gleitender Durchschnitt, Williams Percent Range, Stochastic, MACD. Sie können auswählen, welche Indikatoren für den Einstieg verwendet werden, die Martingal- und Rastereinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen, zusätzliche Filter (Zeitfilter, Orderabstände usw.) für genauere Einstiege verwenden.
Das Wichtigste ist, dass der EA ständig verbessert wird, daher ist Ihr Feedback immer willkommen!
Prüfen Sie die fortgeschrittene Version des Tools 'Pro Indicator Trader': https: //www.mql5.com/en/market/product/60790?source=Site+Market+My+Products+Page
Der EA öffnet eine Kauf- oder Verkaufsorder abhängig von den Signalen der Indikatoren. Wenn alle Indikatoren ein Kaufsignal zeigen, dann wird der EA eine Kauforder öffnen, und umgekehrt eine Verkaufsorder, wenn die Indikatoren ein Verkaufssignal zeigen.
Treten Sie unserer Krypto/Forex-Verdiener-Gruppe auf Telegram bei: https://t.me/cf_earners
👉Empfohlener Broker FXTM: forextime.com/?Referral=38370
- Parameter
- Gleitender Durchschnitt aktivieren - Gleitender Durchschnitt für Einträge verwenden. Wenn der Preis höher als der MA ist, ist das ein Kaufsignal, und umgekehrt, wenn der Preis niedriger als der MA ist, ist das ein Verkaufssignal.
- iOzymandias enable - Verwendet Ozymandias für den Einstieg. Wenn der Indikator blau ist, dann ein Kaufsignal, und umgekehrt. Wenn der Indikator rot ist, ein Verkaufssignal.
- Bollinger Bands aktivieren - Verwenden Sie Bollinger Bands für den Einstieg. Wenn der Preis über dem oberen Band liegt, wird ein Kaufsignal ausgelöst, wenn der Preis unter dem unteren Band liegt, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.
- Bollinger Bands max. Kanalgröße - die maximal zulässige Kanalgröße.
- William percent range - Aktivieren Sie WPR für Einträge. Wenn der Wert des Indikators niedriger als die überverkaufte Zone ist, wird ein Kaufsignal ausgelöst. Wenn der Wert des Indikators höher als die überkaufte Zone ist.
- Stochastik aktivieren - Aktivieren Sie die Stochastik für Eingaben. Wenn der Wert des Indikators niedriger ist als die Verkaufszone, wird ein Verkaufssignal ausgelöst. Wenn der Wert des Indikators niedriger als die Überkaufszone ist.
- MACD enable - Aktivieren Sie den MACD für den Einstieg.
- MACD how many bars to check for cross - Wenn der MACD das Signal von unten nach oben kreuzt, ist das ein Kaufsignal. Wenn der MACD das Signal von oben nach unten kreuzt, ist das ein Verkaufssignal.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen