Simple Grid Master ist ein Trading-Tool für den Handel mit Umkehrungen mit Hilfe von Grid- und Martingale-Stil. Der EA verwendet für den Einstieg in die Märkte solche Indikatoren wie: Bollinger Bands, Ozymandias, Gleitender Durchschnitt, Williams Percent Range, Stochastic, MACD. Sie können auswählen, welche Indikatoren für den Einstieg verwendet werden, die Martingal- und Rastereinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen, zusätzliche Filter (Zeitfilter, Orderabstände usw.) für genauere Einstiege verwenden.

Das Wichtigste ist, dass der EA ständig verbessert wird, daher ist Ihr Feedback immer willkommen!

Prüfen Sie die fortgeschrittene Version des Tools 'Pro Indicator Trader': https: //www.mql5.com/en/market/product/60790?source=Site+Market+My+Products+Page

Der EA öffnet eine Kauf- oder Verkaufsorder abhängig von den Signalen der Indikatoren. Wenn alle Indikatoren ein Kaufsignal zeigen, dann wird der EA eine Kauforder öffnen, und umgekehrt eine Verkaufsorder, wenn die Indikatoren ein Verkaufssignal zeigen.







Parameter