Reverence Gold Ultimate EA

Reverence Gold EA ist ein Portfolio fortschrittlicher Goldstrategien, die sich aus Systemen zusammensetzen, die sich als stabil und profitabel erwiesen haben. Der EA verwendet verbesserte Versionen des klassischen Breakout-, Trendumkehr-, Swing-Trading- und Price-Action-Setups. Alle diese Systeme sorgen für eine glatte Ertragskurve und machen es einfach, Zeiten wirtschaftlicher und politischer Turbulenzen zu überstehen. Dieses System wurde speziell für diejenigen entwickelt, die sich ernsthaft mit Investitionen beschäftigen und ihr Kapital vermehren wollen.

Die Basis dieses Expert Advisors ist "Reverence", jedoch mit verbesserter Rentabilität, Stabilität und zusätzlichen Strategien.


👉Für die besten Ergebnisse wird empfohlen, diesen Broker zu verwenden: forextime.com/?Referral=38370


Wie der EA funktioniert:

In den EA sind mehrere komplexe Strategien eingebaut. Der EA prüft bei jedem Balken, ob mindestens eine der Strategien ein Handelssignal sendet, wartet auf bestimmte Marktbedingungen und setzt dann Pending Orders mit festen Stopps. Wenn Pending Orders aktiviert werden, verwaltet der EA sie mit Trail-Stop.

Empfohlene Zeitrahmen sind H4-D1.


Wie man mit dem EA arbeitet:

Die Verwendung des Advisors ist sehr einfach. Abgesehen von der Änderung einiger weniger Eingaben (z. B. der magischen Zahl der Orders) muss nichts weiter geändert werden, da der EA optimale Einstellungen verwendet. (In naher Zukunft wird der Advisor jedoch viel mehr Einstellungen haben, da er ständig aktualisiert wird).

Der Expert Advisor wird verbessert und mit neuen Strategien ergänzt. Das Ziel ist es, einen sicheren, aber profitablen Expert Advisor mit leistungsstarken Tools und Unterstützung für Orders zu schaffen. Daher ist der Kauf dieses Advisors eine hervorragende Lösung für die Weiterentwicklung Ihres Anlageportfolios und für die Vermehrung Ihres Kapitals.


Eingaben:

  • Kommentar - ein Kommentar für Ihre Aufträge.
  • Magic Number - eine Kennziffer für die Aufträge, die der EA eröffnet, damit er nicht mit den Aufträgen anderer EAs kollidiert.
  • Stop-Loss - fester Stop-Loss in Punkten.
  • Trailing-Start - fester Trailing-Start in Punkten. Anzahl der benötigten Punkte, um die Trailing-Funktion zu initialisieren.
  • Trailing-Stopp - fester Trailing-Stopp in Punkten. Anzahl der Punkte, die vor dem aktuellen Kurs erforderlich sind, um den Stop-Loss zu verschieben.
  • Trailing-Schritt - fester Trailing-Schritt in Punkten. Schritt in Punkten, mit dem sich der Trailing-Stop bewegen wird.
  • Art der Geldverwaltung:
    1. Festes Lot - festgelegtes festes Lot für Aufträge.
    2. Prozent - prozentuales Risiko pro Trade von Ihrem Saldo
    3. Saldo pro Lot - Lot für einen bestimmten Betrag Ihres Guthabens. (z.B. wenn Sie 1000$ pro 0,01 Lot einstellen, dann wird bei einem Saldo von 6.000$ das Lot für Aufträge 0,06 sein).
  • Panel x,y offset - Offset des visuellen Panels von der Kante Ihres offenen Charts.


