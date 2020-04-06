Occult Black Gold Strategy

Una estrategia legendaria para ORO, CRYPTO, ÍNDICES de renombrados creadores de mercado FX ahora disponible para operadores minoristas. Uno de los más eficaces "Set and Forget" EAs con resultados positivos a largo plazo.

¡PROMOCIÓN! Los primeros compradores recibirán gratis'Quantum Incinerator' y 'Reverence EA'.

Occult-black Gold Strategy EA para aquellos que quieren maximizar los beneficios de los mercados a largo plazo, tales como Metales, Crypto, Índices.

El EA opera en los algoritmos matemáticos avanzados de los creadores de mercado internos (también conocidos como proveedores de liquidez) que trabajan con rejillas de órdenes. Sin embargo, está adaptado y simplificado para el comercio minorista en las bolsas de Forex más populares, con ajustes que son completamente comprensibles para los operadores ordinarios.

El EA sólo necesita ser instalado en un gráfico (muestra excelentes resultados incluso en marcos temporales mínimos como M5) y seleccionar sus niveles de riesgo óptimos.

El EA está diseñado para el crecimiento del oro a largo plazo, lo que significa que opera exclusivamente con la tendencia.

Estos factores clave hacen que el EA una bestia absoluta :

  • Es simple. No arregla lo que ya funciona para los mejores traders.
  • Esseguro. Cero gestión tóxica del dinero.
  • Esfiable. El EA sabe cómo trabajar con los brokers más 'tramposos'.
  • Es a largo plazo y rentable. La EA muestra grandes resultados desde 2004 hasta la actualidad en Crypto, Índices, los mercados de metales.


Requisitos:

Par de divisas: XAUUSD, INDEXES (SPX500, US30, GER50), CRYPTO (BTC, ETH, SOL).

Plazo:M5 (también funciona en plazos superiores)

Depósito mínimo:$100

Tipo de cuenta:ECN, Raw, y cualquier otra cuenta similar. 👉Recommended broker forextime.com/?Referral=38370



VPS: Cualquier vps fiable con tiempos de ping bajos y conexión fiable a los servidores de tu broker.



Configuración:

  • Comentario de orden/Número mágico de orden - identificador numérico y de texto para las órdenes del EA.
  • Fixed lot/Auto lot size/Initial lot/Per balance - lote fijo, modo de cálculo de lote automático basado en una cantidad de balance especificada para el lote inicial.
  • Distancia mínima entre órdenes en pips - distancia mínima entre órdenes en pips.
  • Close allorders at pips profit/Cerrar todas las órdenes en pips deganancia - cerrar todas las órdenes cuando la ganancia o pérdida total en pips alcanza un cierto valor.
  • Cerrar todas las ordenesen % de ganancia/Close all orders at % loss - cierra todas las ordenes cuando la ganancia o perdida total alcanza un cierto porcentaje.
  • Usar martingala - activa la martingala. Cuando la martingala está activada, el EA aumentará el tamaño del lote para cada nueva operación abierta en la parrilla.
  • Aumento del lotedespués de n órdenes/Multiplicador del lote - el valor del aumento del lote después de un cierto número de órdenes cuando la martingala está activada.
  • Ganancia mínima en pips - ganancia mínima requerida en pips para que se cierre una cuadrícula.

Recomendaciones:

El riesgo viene determinado no sólo por los valores de los parámetros de "Gestión monetaria", sino también por los ajustes especificados en "Gestión de órdenes".

Cuanto menor sea la distancia entre las órdenes, más a menudo se cerrará la cuadrícula con beneficios. Sin embargo, en casos especiales (históricamente, estos casos sólo han ocurrido dos veces), la parrilla puede causar una reducción significativa si el parámetro"Cerrar todas las órdenes con pérdida de pips" no se utiliza o los riesgos establecidos son demasiado altos.


Por lo tanto, se recomienda utilizar cualquiera de los parámetros estándar. Y para operaciones agresivas (por ejemplo, un gráfico M1 y una distancia entre órdenes de 10 pips), utilice el parámetro " Cerrartodas las órdenescon pérdida de pips" para cerrar las órdenes con una reducción determinada para proteger el capital.

En general, Occult-Black.io debería funcionar con los parámetros estándar sin ningún problema en todos los pares recomendados.
Productos recomendados
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Reverence Gold EA es una cartera de estrategias avanzadas de oro que se compone de sistemas que han demostrado ser estables y rentables. El EA utiliza versiones mejoradas de la ruptura clásica, inversión de tendencia, swing trading, y la configuración de la acción del precio. Todos estos sistemas crean una curva de rendimiento suave y facilitan la superación de periodos de turbulencias económicas y políticas. Este sistema está especialmente diseñado para aquellos que se toman en serio las invers
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Asesores Expertos
Gegatrade Pro EA es un sistema de promediación de costes con un algoritmo sofisticado. Está protegido por un sistema integrado " News WatchDog " que suspende las operaciones durante los eventos noticiosos. Estrategia de negociación Gegatrade Pro EA se basa en el hecho de que la mayoría de las veces el precio suele moverse entre los límites superior e inferior del canal de negociación. Basándose en este hecho, Gegatrade Pro coloca su primera operación, suponiendo que el precio va a volver a su v
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Asesores Expertos
El Smart Prospector E.A. es una suave combinación del ampliamente conocido "Indicador de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)" y el nuevo "Indicador Fibo Reversals_TEMA", lo que lo convierte en el Asesor Experto Multi-Estrategia más realista que jamás haya encontrado. Suficientemente probado en el par de divisas GbpUsd con más de 25 años de datos históricos, este E.A es seguro que le dará su propia cuota de victorias en los mercados de divisas. Para un mejor rendimiento, establezca: 'Max_Or
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Asesores Expertos
Tendencia EA "creador" 4.1.8 versión de los últimos productos, información de contacto qq398867673, WeChat 15940404448, (qq no es a menudo conectado, el teléfono WeChat puede ser) son autenticación de nombre real. Doméstica por límite de cantidad de apertura de cuenta autorizada, límite de posición de negociación autorizada, el uso autorizado de límite de tiempo como base de referencia para la fijación de precios, independientemente de si usted es un fondo grande o pequeño tiene el precio de la
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
BobBR Scalper
Gabriel Felipe Sanita
Asesores Expertos
** REAL CUENTA DE SEÑAL EN VIVO CORREDOR DE CONFIANZA HAGA CLIC AQUÍ ** Señal en vivo cuenta real y corredor honesto y confiable, a diferencia de muchos estafadores que anuncian resultados en corredores fraudulentos Concepto revolucionario AI Trading: ¡Estamos orgullosos de presentar BobBR Scalper, una innovación que está redefiniendo el mercado financiero! A diferencia de cualquier cosa que hayas visto antes, nuestro EA utiliza tres estrategias avanzadas basadas en Inteligencia Artificial (IA),
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Asesores Expertos
Camino al éxito EA EA utilizado para el comercio de oro, tratar de llegar hasta 10000 puntos de arrastre gráfico Opera según tendencias, usa hasta 5 indicadores para fijar valores. Es un sistema de Martingala. Se fija cuando el primer lote perdido por multiplicar no más de Hay un sistema de trailing. Stop viene cuando hay un beneficio. Max drawdown sólo el 24,18 Prueba a través de la crisis de la guerra Dentro de 6 meses el beneficio alcanza 128.74%
Magic Flash
Ho Wai Kee
Asesores Expertos
Magic Flash va a ser una potente arma inversora para ti. Siga su configuración personal establecida. Este EA puede convertirse en un EA rápido y eficaz pero de riesgo relativamente alto, también puede convertirse en un riesgo medio o bajo, pero el beneficio más lento. Alto crecimiento en un corto período de tiempo cuando las condiciones del mercado son las adecuadas. Pero si las condiciones del mercado no son las adecuadas, la función "Martingala Stop Loss" para salir de la escena con decisión.
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Asesores Expertos
Para la prueba Activar la alimentación de Falso a Verdadero. Robot de trading automático y semiautomático Sin rejilla Sin Martingala Baja gestión Perspectiva a largo plazo Nuestra prioridad es mantener el capital con un plan de gestión del dinero a largo plazo Control semiautomático y automático de las operaciones diarias de tendencia con swing trading y acción del precio. InfinX proporciona una relación riesgo / recompensa equilibrada y sobrevive fácilmente en todas las circunstancias del merc
Wonderful
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Experto en Tendencias. Funciona entrando en el mercado con una sola orden de compra y otra de venta. ¡No forma una serie de rendimientos, y por lo tanto se puede trabajar con ellos a partir de $ 100! Lo que es genial para los principiantes. Para entrar, utiliza un sistema de indicadores y un sistema de corrección dinámica de las paradas en función de la volatilidad, que puede ser desactivado en la configuración, pero en este caso, se reducirá significativamente la eficiencia del bot. El bot imp
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Dispone de un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT4 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órde
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Asesores Expertos
Next Generation Scalper es un Asesor Experto de scalping totalmente automático de nueva generación. Además de los trailing stops clásicos visibles para los brokers, el asesor utiliza varios trailing stops más inteligentes que están ocultos para el broker. En la tabla de información del experto, es posible realizar un seguimiento de los corredores de baja calidad con la ayuda del análisis de deslizamiento, utilizando estas herramientas puede obtener los mejores resultados de trading. Cada punto
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Asesores Expertos
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  es un  experto en scalping profesional con bajo riesgo.  el experto selecciona los puntos de entrada óptimos, se utiliza un análisis de precios.  El experto no utiliza cuadrícula, martingala, arbitraje.  Cada posición está protegida por un stop loss visual.  Todas las transacciones abiertas están acompañadas de un algoritmo de control, que se basa en un trailing stop y un sistema de toma
Yetech X Pro
Omotosho Adekunle Adekoya
Asesores Expertos
YETECH_X_PRO_v3 – El Asesor Experto Inteligente y Adaptativo para AUDUSD, EURUSD Características principales: Compatible con todos los brokers y tipos de cuenta Optimizado para el par AUDUSD Diseñado para el timeframe M15 , especializado en detectar y operar reversiones de alta probabilidad Combina Filtros Inteligentes EMA + RSI para validar entradas Filtro de Sesiones de Trading – solo opera durante las horas activas del mercado Modo Auto-Reverse – cambia de dirección de
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
TPS Bengal Tiger
Gopal Goswami
Asesores Expertos
Presentación del EA Tigre de Bengala de TPS: Libere el feroz poder del mercado Atrévase a entrar en el mundo del mercado de divisas con el EA Tigre de Bengala de TPS, su mejor compañero para conquistar los mercados financieros. Al igual que el majestuoso tigre de Bengala, este asesor experto está diseñado para merodear por el panorama de las operaciones con precisión y fuerza. Rendimiento feroz: El EA Tigre de Bengala de TPS combina algoritmos de vanguardia con el instinto de un depredador, n
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es la leyenda de EA. El Asesor de Expertos sólo se abre una entrada de alta precisión. Este EA puede hacer un buen beneficio. Works on GBPUSD on M30 Características: Muy fácil de usar y, si es necesario, personalizar a sus propias necesidades. EA de Ganancias Consistentes El EA utiliza el algoritmo de gestión de comercio adaptable. EL PRECIO AUMENTARÁ.. ¡¡COMPRE HOY A MENOS PRECIO !! One Punch GBPUSD fue probado y ha pasado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y co
Tiger GBP power
Yang Wu
Asesores Expertos
¡¡¡Atención : El TigerGBP Power EA no puede ser probado en el probador de estrategias MT4 !!! ¡La tendencia es la CLAVE ! TigerGBPPower EA robot es un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. TigerGBPPower EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡TigerGBPPower EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted n
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/72185 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
Asesores Expertos
Descripción del producto Smart Grid Hedging EA es un avanzado sistema de trading algorítmico que combina filtrado de tendencias , grid trading y estrategias de cobertura para crear una robusta solución de trading automatizado. Este Asesor Experto está diseñado para los mercados de divisas y materias primas con una optimización especial para el comercio de oro (XAUUSD). Características principales Sistema de doble motor Motor A : Especializado para posiciones de compra (largas) con número mágico
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Otros productos de este autor
Candle Breakout Expert Advisor
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Candle Breakout EA es una herramienta de trading para operadores que utilizan la estrategia de ruptura de máximos y mínimos de una vela anterior. El EA espera hasta que el precio es más alto que el máximo de la vela anterior o por debajo del mínimo de la vela anterior, y más tarde abre una orden determinada (puede elegir qué tipo de orden abrir cuando se rompen los extremos). Este tipo de trading es muy adecuado para estrategias clásicas como el day trading en gráficos diarios, la ruptura de la
Neuro Scalper
Tom Seljakin
Indicadores
Un trader profesional es un trader codicioso: compra en mínimos y vende en máximos con riesgos mínimos y altos retornos,, Neuro Scalper está desarrollado exactamente para tal enfoque de trading . Es un indicador universal para rastrear reversiones y utiliza patrones de acción de precios, discrepancia de indicadores personalizados y una fórmula de múltiples capas para identificar estructuras de reversión. El indicador es muy fácil de usar; sólo muestra flechas donde se recomienda comprar o vend
FREE
Pips Slayer
Tom Seljakin
3.75 (4)
Indicadores
Un trader profesional es un trader codicioso: compra en mínimos y vende en máximos con riesgos mínimos y altos retornos,, Pips Slayer está desarrollado exactamente para tal enfoque de trading . Es un indicador universal para el seguimiento de reversiones y utiliza patrones de acción de precios, discrepancia de indicadores personalizados y una fórmula de múltiples capas para identificar estructuras de reversión. El indicador es muy fácil de usar; sólo muestra flechas donde se recomienda comprar
FREE
Pro Indicator Trader EA
Tom Seljakin
Utilidades
Pro Indicator Trader es una herramienta de trading profesional con la que puede automatizar/crear una estrategia de trading utilizando los 31 indicadores clásicos de Metatrader 4. Una interfaz elegante e intuitiva le permite personalizar su estrategia hasta el más mínimo detalle y elegir cuándo el EA debe abrir una posición de compra o de venta. Para cada regla de entrada-negociación, puede utilizar hasta 14 indicadores diferentes. El EA está diseñado para traders profesionales, por lo tanto tie
Classic Fractal Scalper
Tom Seljakin
Asesores Expertos
La herramienta abierta de la estrategia más popular en puntos MQL5 'Breakout of High/Low'. Desarrollado por traders profesionales con 12 años de experiencia. Classic Fractal Scalper es una herramienta EA basada en la popular estrategia de ruptura de fractales personalizados. El usuario puede establecer el rango de un fractal, el número de fractales negociados y los puntos de desplazamiento de los puntos fractales. El EA negocia con stop-orders y cuando se activan el EA los gestiona. El EA tien
Omega Point Indicator
Tom Seljakin
4 (1)
Indicadores
El indicador Omega Point utiliza un complejo sistema de varias capas que utilizan los mejores operadores del mundo y que ayuda a determinar el inicio de tendencias que tienen muchas probabilidades de durar mucho tiempo. El sistema utiliza varios modos complejos de cálculo de tendencias, gracias a los cuales el indicador se adapta a las especificaciones de diferentes pares de divisas, y es adecuado tanto para operaciones conservadoras como agresivas. El indicador realiza los cálculos necesarios
Master Point Indicator
Tom Seljakin
5 (1)
Indicadores
Master Point es un conjunto de indicadores que incluye las herramientas más potentes y necesarias para un trader, dando esa ventaja en los mercados para tener éxito. Un indicador que tiene un sistema elegante y completo que funciona muy bien en todos los mercados (Forex, Crypto, Acciones, Índices) ayuda a encontrar los mejores puntos de reversión. Tiene herramientas como la detección de reversión de tendencia, puntos pivote, divergencias, fuerza de la divisa y 'fuerza de la vela'. Todo esto hac
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Reverence Gold EA es una cartera de estrategias avanzadas de oro que se compone de sistemas que han demostrado ser estables y rentables. El EA utiliza versiones mejoradas de la ruptura clásica, inversión de tendencia, swing trading, y la configuración de la acción del precio. Todos estos sistemas crean una curva de rendimiento suave y facilitan la superación de periodos de turbulencias económicas y políticas. Este sistema está especialmente diseñado para aquellos que se toman en serio las invers
Simple Grid Master
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Simple grid master es una herramienta de comercio para el comercio de reversiones con la ayuda de la red y el estilo martingala. El EA utiliza para la entrada en los mercados de indicadores tales como: Bandas de Bollinger, Ozymandias, Media Móvil, Williams Percent Range, Estocástico, MACD. Puede seleccionar qué indicadores se utilizarán para las entradas, personalizar la martingala y la configuración de la cuadrícula a su gusto, utilizar filtros adicionales (filtros de tiempo, distancias de órd
Quantum Incinerator
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Quantum Incinerator EA es exactamente el EA que estabas esperando. ¡Desarrollado por los comerciantes profesionales con más 12 años de experiencia que están listos para mostrar lo que un EA de alta frecuencia real debe ser! Quantum Incinerator EA es un tipo especial de EA que utiliza soporte fractal basado y estrategia de resistencia con el fin de utilizar la dinámica del mercado de una manera rentable. Y aunque el asesor utiliza un mínimo de ajustes para su conveniencia, 'no juzgues un libro po
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario