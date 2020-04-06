Occult-black Gold Strategy EA para aquellos que quieren maximizar los beneficios de los mercados a largo plazo, tales como Metales, Crypto, Índices.

El EA opera en los algoritmos matemáticos avanzados de los creadores de mercado internos (también conocidos como proveedores de liquidez) que trabajan con rejillas de órdenes. Sin embargo, está adaptado y simplificado para el comercio minorista en las bolsas de Forex más populares, con ajustes que son completamente comprensibles para los operadores ordinarios.





El EA sólo necesita ser instalado en un gráfico (muestra excelentes resultados incluso en marcos temporales mínimos como M5) y seleccionar sus niveles de riesgo óptimos.





El EA está diseñado para el crecimiento del oro a largo plazo, lo que significa que opera exclusivamente con la tendencia.





Estos factores clave hacen que el EA una bestia absoluta :



Es simple. No arregla lo que ya funciona para los mejores traders.

arregla lo que ya funciona para los mejores traders. Es seguro . Cero gestión tóxica del dinero .

. . Es fiable . El EA sabe cómo trabajar con los brokers más 'tramposos '.

'. Es a largo plazo y rentable. La EA muestra grandes resultados desde 2004 hasta la actualidad en Crypto, Índices, los mercados de metales.



Requisitos: Par de divisas: XAUUSD, INDEXES (SPX500, US30, GER50), CRYPTO (BTC, ETH, SOL). Plazo:M5 (también funciona en plazos superiores) Depósito mínimo:$100 Tipo de cuenta:ECN, Raw, y cualquier otra cuenta similar.



VPS: Cualquier vps fiable con tiempos de ping bajos y conexión fiable a los servidores de tu broker.







Configuración:





Comentario de orden/Número mágico de orden - identificador numérico y de texto para las órdenes del EA.

- identificador numérico y de texto para las órdenes del EA. Fixed lot/Auto lot size/Initial lot/Per balance - lote fijo, modo de cálculo de lote automático basado en una cantidad de balance especificada para el lote inicial.

- lote fijo, modo de cálculo de lote automático basado en una cantidad de balance especificada para el lote inicial. Distancia mínima entre órdenes en pips - distancia mínima entre órdenes en pips.

- distancia mínima entre órdenes en pips. Close all orders at pips profit/Cerrar todas las órdenes en pips de ganancia - cerrar todas las órdenes cuando la ganancia o pérdida total en pips alcanza un cierto valor.

all de - cerrar todas las órdenes cuando la ganancia o pérdida total en pips alcanza un cierto valor. Cerrar todas las ordenes en % de ganancia/Close all orders at % loss - cierra todas las ordenes cuando la ganancia o perdida total alcanza un cierto porcentaje.

- cierra todas las ordenes cuando la ganancia o perdida total alcanza un cierto porcentaje. Usar martingala - activa la martingala. Cuando la martingala está activada, el EA aumentará el tamaño del lote para cada nueva operación abierta en la parrilla.

- activa la martingala. Cuando la martingala está activada, el EA aumentará el tamaño del lote para cada nueva operación abierta en la parrilla. Aumento del lote después de n órdenes/Multiplicador del lote - el valor del aumento del lote después de un cierto número de órdenes cuando la martingala está activada.

- el valor del aumento del lote después de un cierto número de órdenes cuando la martingala está activada. Ganancia mínima en pips - ganancia mínima requerida en pips para que se cierre una cuadrícula.

en pips - ganancia mínima requerida en pips para que se cierre una cuadrícula.

