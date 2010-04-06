Sentinel Arrow
- Indikatoren
- Dmytro Kasianov
- Version: 1.0
Sentinel Arrow
Hauptmerkmale:
⊗Exklusiver Algorithmus zur schnellen und präzisen Erkennung von Trends, Trendumkehrungen und Momentumwechseln.
⊗Entwickelt für den professionellen Einsatz, mit robuster Signallogik, die Verzögerungen und Fehlalarme verhindert.
⊗Geeignet für verschiedene Zeitrahmen.
⊗Zeichnet, löscht oder verändert keine vergangenen Signale.
⊗Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben unverändert.
⊗Im realen Handel werden die Signale nicht neu gezeichnet – sie erscheinen sofort im Candlestick.
⊗Gewährleistet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität.
⊗Liefert Signale mit einer hohen Trefferquote.
⊗Jedes Signal wird nur einmal ausgelöst – keine Wiederholungen.
⊗Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex, Metalle und Kryptowährungen.
⊗Trendhandel, Swing-Trading, Umkehrbestätigung. ⊗Für Trader, die zuverlässige und klare professionelle Handelssignale suchen.
⊗Vollständig anpassbar.