Sentinel Arrow

Hauptmerkmale:





⊗Exklusiver Algorithmus zur schnellen und präzisen Erkennung von Trends, Trendumkehrungen und Momentumwechseln.





⊗Entwickelt für den professionellen Einsatz, mit robuster Signallogik, die Verzögerungen und Fehlalarme verhindert.





⊗Geeignet für verschiedene Zeitrahmen.





⊗Zeichnet, löscht oder verändert keine vergangenen Signale.





⊗Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben unverändert.





⊗Im realen Handel werden die Signale nicht neu gezeichnet – sie erscheinen sofort im Candlestick.





⊗Gewährleistet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität.





⊗Liefert Signale mit einer hohen Trefferquote.





⊗Jedes Signal wird nur einmal ausgelöst – keine Wiederholungen.





⊗Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex, Metalle und Kryptowährungen.





⊗Trendhandel, Swing-Trading, Umkehrbestätigung. ⊗Für Trader, die zuverlässige und klare professionelle Handelssignale suchen.



