Sentinel Arrow

Sentinel Arrow
Hauptmerkmale:

⊗Exklusiver Algorithmus zur schnellen und präzisen Erkennung von Trends, Trendumkehrungen und Momentumwechseln.

⊗Entwickelt für den professionellen Einsatz, mit robuster Signallogik, die Verzögerungen und Fehlalarme verhindert.

⊗Geeignet für verschiedene Zeitrahmen.

⊗Zeichnet, löscht oder verändert keine vergangenen Signale.

⊗Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben unverändert.

⊗Im realen Handel werden die Signale nicht neu gezeichnet – sie erscheinen sofort im Candlestick.

⊗Gewährleistet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität.

⊗Liefert Signale mit einer hohen Trefferquote.

⊗Jedes Signal wird nur einmal ausgelöst – keine Wiederholungen.

⊗Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex, Metalle und Kryptowährungen.

⊗Trendhandel, Swing-Trading, Umkehrbestätigung. ⊗Für Trader, die zuverlässige und klare professionelle Handelssignale suchen.

⊗Vollständig anpassbar.
