Wicks UpDown Target GJ
- Indikatoren
- Lee Teik Hong
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
Dochte AufAb Ziel GJ
Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert.
Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne.
Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen.
Leitfaden
Idee für eine Einstiegsstrategie:
Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session)
Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan)
Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie den Break-Even (ohne Risiko)
Schritt 4 - Ziel erreicht
Schritt 5 - Handeln Sie nicht im Stop-Hunting-Bereich
Bemerkung: Warten Sie auf den Ausbruch des Preises und setzen Sie Ihren TP (Take Profit) mit Hilfe der Wicks Up Target Line oder Wicks Down Target Line, die auf dem Chart angezeigt werden.
Parameter:
- Name des Indikators
- Durchschnittlicher Datenanalysebereich
- Tage bis zur Anzeige des Wicks-Ausbruchs
- Chart-Einstellung
- Farbe der Wicks-Breakout-Linie
- Farbe der Wicks UpDown-Ziellinie
- Dicke der Wicks UpDown-Ziellinie
- Wicks UpDown Ziellinie Stil
- Dochte UpDown Target Schriftfarbe
- Wicks Linienbeschreibung Auswahl
Zusätzliche Funktionen (Version 1.10):
- Auswahl von Symbolen - Market Watch Scanner
- Aler-Einstellung
- Stop Hunting Level Alert Einschalten
- *Prozentualer Erinnerungsalarm Einschalten
- Wieviel Prozent für Alert
- Puffer Minuten in Alert Setting
- Daten anzeigen Einschalten