Dochte AufAb Ziel GJ



Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert.



Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne.

Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen.





Leitfaden

Idee für eine Einstiegsstrategie:





Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session)

Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan)

Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie den Break-Even (ohne Risiko)

Schritt 4 - Ziel erreicht

Schritt 5 - Handeln Sie nicht im Stop-Hunting-Bereich





Bemerkung: Warten Sie auf den Ausbruch des Preises und setzen Sie Ihren TP (Take Profit) mit Hilfe der Wicks Up Target Line oder Wicks Down Target Line, die auf dem Chart angezeigt werden.

Parameter: Name des Indikators

Durchschnittlicher Datenanalysebereich

Tage bis zur Anzeige des Wicks-Ausbruchs

Chart-Einstellung

Farbe der Wicks-Breakout-Linie

Farbe der Wicks UpDown-Ziellinie

Dicke der Wicks UpDown-Ziellinie

Wicks UpDown Ziellinie Stil

Dochte UpDown Target Schriftfarbe

Wicks Linienbeschreibung Auswahl





Zusätzliche Funktionen (Version 1.10): Auswahl von Symbolen - Market Watch Scanner

Aler-Einstellung

Stop Hunting Level Alert Einschalten

*Prozentualer Erinnerungsalarm Einschalten

Wieviel Prozent für Alert

Puffer Minuten in Alert Setting

Daten anzeigen Einschalten





