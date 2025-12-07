Rtc ML Ai Predictor MT4

Beschreibung des Produkts

Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit

Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik, um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einenVertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen.

Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen

  • KI-gesteuerte Einträge: ML-Inferenz mit SMA-Shift-Logik für klarere Signale in unruhigen Märkten.

  • Konfidenzbasierte Filterung: Nur ausführen , wenn die Konfidenz des Modells Ihren Schwellenwert erreicht - reduzieren Sie das Rauschen, behalten Sie den Vorsprung.

  • Adaptives Verhalten: Reagiert auf sich ändernde Volatilität und Sitzungsprofile, um Einheits-Signale zu vermeiden.

  • Klare Optik: Eine minimale, moderne Oberfläche mit farbkodierten Zuständen, so dass Entscheidungen sofort und reproduzierbar sind.

  • Reibungsarme Integration: Entwickelt für MetaTrader 5 mit geringem Overhead und unkomplizierten Parametern.

Schlüssel-Funktionen

  • Signal-Engine: Kombiniert technische Merkmale (Kursbewegung, Verschiebungen des gleitenden Durchschnitts, Volatilitätskontext) zu ML-Prognosen mit einemKonfidenzwert von 0-100.

  • SMA-Shift-Filter: Richtet Einträge mit Mikro-Trend-Bias aus; hilft Gegen-Trend-Fallen zu vermeiden.

  • Risikorahmen: TP/SL und Trailing-Optionen kompatibel; Filter nach Spread/Zeit/Session zur Kontrolle der Ausführungsqualität.

  • Symbolunabhängig: Entwickelt für die wichtigsten FX, Metalle und Indizes; konfigurierbar für verschiedene Liquiditätsbedingungen.

  • Event Awareness: Optionale Zeitfilter zur Umgehung von hochrelevanten Nachrichtenfenstern.

Eingaben, die Sie kontrollieren

  • Risiko & Handelsgröße: Feste Losgröße oder dynamische Größe.

  • Konfidenzschwelle: Handeln Sie nur , wenn die Modellkonfidenz ≥ Ihrer Einstellung ist.

  • SMA-Periode/Verschiebung: Stellen Sie die Empfindlichkeit für Trend- und Mean-Revert-Phasen ein .

  • Session- und Spread-Filter: Steuerung der Ausführung nach Zeit und Marktqualität.

  • Take-Profit/Stop-Loss: Setzen Sie Ziele, die Ihrem Risikoprofil entsprechen; unterstützt Trailing-Logik.

Empfohlene Verwendung

  • Beginnen Sie mit einem liquiden Symbol und einem Zeitrahmen, den Sie gut kennen.

  • Führen Sie einen Forward-Test mit moderater Konfidenzschwelle (z. B. 60-70) und konservativem Risiko durch.

  • Bewerten Sie über mehrere Sitzungen (Asien/London/NY), um die Filter zu kalibrieren.

  • Skalieren Sie schrittweise, sobald die Stabilität bestätigt ist.

Für wen es gedacht ist

  • Händler, dieKI-Unterstützung wünschen, ohne die regelbasierte Kontrolle zu verlieren.

  • Systementwickler, diesaubere Signale, robuste Filter und die Einfachheit von MT5 schätzen.

  • Diskretionäre Trader, die eine objektive Bestätigungsebene suchen.

Hinweise & Risikohinweise
Kein System garantiert Gewinne. Testen Sie immer zuerst in der Demoversion, wählen Sie eine vernünftige Positionsgröße und passen Sie sich an die Ausführungsbedingungen und Kosten Ihres Brokers an.


