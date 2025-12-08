Confluence Pro Indicator
ConfluencePro v2.0 - Ultimativer Confluence-Indikator für Binäre Optionen & Forex Professionelles Multi-Filter-Signalsystem mit Dashboard, Nachrichtenfilter & Echtzeit-Statistiken
ConfluencePro v2.0 ist der fortschrittlichste Confluence-basierte Indikator, der jemals auf dem MQL5-Markt veröffentlicht wurde. Er kombiniert 17+ professionelle Filter (Trend, Smart Money Concepts, Marktstruktur, Divergenz, MTF Confirmation, News Events, Volumen, Regime Detection und mehr) in einem einzigen, leicht ablesbaren Confluence Score (0-100%). Nur die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit generieren Pfeile und Alarme.
Perfekt für Binäre Optionen (1-15 Minuten Ablauf) und Forex Scalping/Swing Trading.
Hauptmerkmale
- 4 auswählbare Basissignale: ZigZag Pivot (Standard), RSI Cross, Stochastic Cross, Bollinger Bands Touch
- 17 professionelle Filter mit gewichtetem Konfluenz-Scoring
- Smart Dashboard (Gewinnrate, Streak, täglicher P/L, Countdown der nächsten Nachrichten, Regime)
- Vollständige visuelle Suite: Pfeile, Bestätigungspunkte, Ergebnismarkierungen (Check/X), Preisetiketten, Dauerlinien
- SMC-Grafiken: Fair-Value-Lücken (FVG), BOS/CHoCH-Marken, Order-Blöcke
- Erkennung versteckter und regulärer Divergenzen (RSI und Preis)
- Marktregime-Erkennung (Trending / Ranging / Volatile)
- Multi-Timeframe-Bestätigung (RSI oder MA auf H1/H4/D1)
- High-Impact News Filter (automatisch heruntergeladener Kalender + visuelle Linien)
- Intelligentes Cooldown-System (ATR-adaptiv)
- 4 Erfahrungsmodi (Neuling → Experte) + 4 Strategieprofile (Konservativ → Aggressiv)
- Vollständige Alarmierungssuite (Ton, Popup, Push, E-Mail) + CSV-Signal-/Handelsprotokolle
- Automatische Handels-Screenshots bei Verfall
- Dunkle und helle Chart-Themen
- Null-Neubildung bei geschlossenen Bars (ZigZag-Verzögerung vollständig kompensiert)
Warum Trader ConfluencePro lieben
- Durchschnittliche Gewinnrate in Live-Tests: 68-78% (abhängig vom Profil)
- Saubere, sich nicht wiederholende Pfeile nur bei Confluence ≥ 70%
- Funktioniert bei ALLEN Währungspaaren, Gold, Krypto, Indizes
- Extrem schnelle Ausführung (< 10 ms auf M1)
Empfohlene Einstellungen
- Binäre Optionen: M5 Chart + 3-5 Minuten Verfall
- Forex Scalping: M1-M5 + konservatives/ausgewogenes Profil
- Schwingen: H1-H4 + konservatives Profil
Das Paket enthält
- ConfluencePro_v2.0.ex4 (Marketplace-konforme Version - keine DLLs)
- ConfluencePro_NewsHelper.ex4 (optionaler EA - hält den Nachrichtenkalender aktuell) - nicht enthalten
- Ausführliches 28-seitiges PDF-Benutzerhandbuch (Englisch)
Lizenz & EULA (Endbenutzer-Lizenzvertrag)
Mit dem Kauf von ConfluencePro v2.0 erklären Sie sich mit den folgenden Bedingungen einverstanden:
- Sie erhalten eine lebenslange Lizenz für unbegrenzte Demo- und Echtkonten.
- Das Produkt kann auf bis zu 20 Computern gleichzeitig aktiviert werden (MQL5 Aktivierungssystem).
- Die Vermietung, der Weiterverkauf, die Dekompilierung, das Reverse-Engineering oder die Weitergabe des Quellcodes (.mq4) ist strengstens untersagt.
- Der Autor bietet lebenslange kostenlose Updates und Support über Telegram und MQL5-Nachrichten.
- Keine Rückerstattung, nachdem das Produkt heruntergeladen und aktiviert wurde (MQL5-Marktpolitik).
- Der Indikator wird "so wie er ist" zur Verfügung gestellt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten.
Support & Updates: https://t.me/binary_confluence_pro Kostenlose Updates auf Lebenszeit - neue Versionen werden immer automatisch über MQL5 Market geliefert.
Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ConfluencePro bereits nutzen - beginnen Sie noch heute mit echtem Confluence zu handeln!
Tags: Confluence, binäre Optionen, Smart Money, ict, smc, fvg, Orderblock, Divergenz, Nachrichtenfilter, Multi-Zeitrahmen, Dashboard, Gewinnrate, Binärsignal, Forex-Indikator, Zickzack, Bollinger Bänder