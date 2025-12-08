Confluence Pro Indicator

ConfluencePro v2.0 - Ultimativer Confluence-Indikator für Binäre Optionen & Forex Professionelles Multi-Filter-Signalsystem mit Dashboard, Nachrichtenfilter & Echtzeit-Statistiken

ConfluencePro v2.0 ist der fortschrittlichste Confluence-basierte Indikator, der jemals auf dem MQL5-Markt veröffentlicht wurde. Er kombiniert 17+ professionelle Filter (Trend, Smart Money Concepts, Marktstruktur, Divergenz, MTF Confirmation, News Events, Volumen, Regime Detection und mehr) in einem einzigen, leicht ablesbaren Confluence Score (0-100%). Nur die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit generieren Pfeile und Alarme.

Perfekt für Binäre Optionen (1-15 Minuten Ablauf) und Forex Scalping/Swing Trading.

Hauptmerkmale

  • 4 auswählbare Basissignale: ZigZag Pivot (Standard), RSI Cross, Stochastic Cross, Bollinger Bands Touch
  • 17 professionelle Filter mit gewichtetem Konfluenz-Scoring
  • Smart Dashboard (Gewinnrate, Streak, täglicher P/L, Countdown der nächsten Nachrichten, Regime)
  • Vollständige visuelle Suite: Pfeile, Bestätigungspunkte, Ergebnismarkierungen (Check/X), Preisetiketten, Dauerlinien
  • SMC-Grafiken: Fair-Value-Lücken (FVG), BOS/CHoCH-Marken, Order-Blöcke
  • Erkennung versteckter und regulärer Divergenzen (RSI und Preis)
  • Marktregime-Erkennung (Trending / Ranging / Volatile)
  • Multi-Timeframe-Bestätigung (RSI oder MA auf H1/H4/D1)
  • High-Impact News Filter (automatisch heruntergeladener Kalender + visuelle Linien)
  • Intelligentes Cooldown-System (ATR-adaptiv)
  • 4 Erfahrungsmodi (Neuling → Experte) + 4 Strategieprofile (Konservativ → Aggressiv)
  • Vollständige Alarmierungssuite (Ton, Popup, Push, E-Mail) + CSV-Signal-/Handelsprotokolle
  • Automatische Handels-Screenshots bei Verfall
  • Dunkle und helle Chart-Themen
  • Null-Neubildung bei geschlossenen Bars (ZigZag-Verzögerung vollständig kompensiert)

Warum Trader ConfluencePro lieben

  • Durchschnittliche Gewinnrate in Live-Tests: 68-78% (abhängig vom Profil)
  • Saubere, sich nicht wiederholende Pfeile nur bei Confluence ≥ 70%
  • Funktioniert bei ALLEN Währungspaaren, Gold, Krypto, Indizes
  • Extrem schnelle Ausführung (< 10 ms auf M1)

Empfohlene Einstellungen

  • Binäre Optionen: M5 Chart + 3-5 Minuten Verfall
  • Forex Scalping: M1-M5 + konservatives/ausgewogenes Profil
  • Schwingen: H1-H4 + konservatives Profil

Das Paket enthält

  • ConfluencePro_v2.0.ex4 (Marketplace-konforme Version - keine DLLs)
  • ConfluencePro_NewsHelper.ex4 (optionaler EA - hält den Nachrichtenkalender aktuell) - nicht enthalten
  • Ausführliches 28-seitiges PDF-Benutzerhandbuch (Englisch)

Lizenz & EULA (Endbenutzer-Lizenzvertrag)

Mit dem Kauf von ConfluencePro v2.0 erklären Sie sich mit den folgenden Bedingungen einverstanden:

  1. Sie erhalten eine lebenslange Lizenz für unbegrenzte Demo- und Echtkonten.
  2. Das Produkt kann auf bis zu 20 Computern gleichzeitig aktiviert werden (MQL5 Aktivierungssystem).
  3. Die Vermietung, der Weiterverkauf, die Dekompilierung, das Reverse-Engineering oder die Weitergabe des Quellcodes (.mq4) ist strengstens untersagt.
  4. Der Autor bietet lebenslange kostenlose Updates und Support über Telegram und MQL5-Nachrichten.
  5. Keine Rückerstattung, nachdem das Produkt heruntergeladen und aktiviert wurde (MQL5-Marktpolitik).
  6. Der Indikator wird "so wie er ist" zur Verfügung gestellt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten.

Support & Updates: https://t.me/binary_confluence_pro Kostenlose Updates auf Lebenszeit - neue Versionen werden immer automatisch über MQL5 Market geliefert.

Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ConfluencePro bereits nutzen - beginnen Sie noch heute mit echtem Confluence zu handeln!

Tags: Confluence, binäre Optionen, Smart Money, ict, smc, fvg, Orderblock, Divergenz, Nachrichtenfilter, Multi-Zeitrahmen, Dashboard, Gewinnrate, Binärsignal, Forex-Indikator, Zickzack, Bollinger Bänder


