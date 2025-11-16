Jeder Käufer des Scalping signals M1 Indikators erhält KOSTENLOS einen automatischen Handelsroboter, der die Signale des Indikators vollständig selbstständig handelt.

Scalping signals M1 — vollständiges Trend-Scalping-Einstiegssystem für M1

Scalping signals M1 verwandelt den Chart in eine klare Handlungsübersicht:

Der farbige Trendkanal zeigt die Marktrichtung, und Pfeile markieren potenzielle Einstiegspunkte.

Sie müssen lediglich der Richtung des Kanals und den Pfeilen folgen – selbst Anfänger können es problemlos nutzen.

Der Indikator funktioniert besonders gut auf dem M1-Chart, eignet sich jedoch auch für nahezu alle Währungspaare, einschließlich Gold (XAUUSD), Pfund-Paare, Dollar-Majors und viele Cross-Paare.

Integrierte Pop-up-Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen stellen sicher, dass Sie keinen Signal verpasst.

Grundkonzept

Scalping signals M1 ist äußerlich einfach zu bedienen, arbeitet jedoch intern mit einem komplexen Algorithmus.

Visuell zeigt er nur:

– den Trendkanal

– Buy/Sell-Pfeile an Trendfortsetzungspunkten

Intern kombiniert er:

– lineare Regression zur Trenderkennung

– einen adaptiven Volatilitätskanal

– Erkennung von Umkehr-Kerzenmustern nahe der Kanalgrenzen

– Filter durch Oszillatoren und Trendstärke

– dynamische Anpassung an das aktuelle Markttempo

Kurz gesagt:

Zuerst identifiziert der Indikator den Trend → dann wartet er auf eine Korrektur zum Kanalrand → bildet sich dort ein Umkehrmuster, erscheint ein Pfeil in Trendrichtung.

Anwendung

Indikator in den Chart laden (empfohlen: M1, auch M5+ möglich). Trendrichtung über den Kanal bestimmen:

– Kanal steigt → Buy-Signale bevorzugen

– Kanal fällt → Sell-Signale bevorzugen

– Kanal flach → mögliche Seitwärtsphase Auf Pfeile warten:

– grüner Buy-Pfeil → Korrektur im Aufwärtstrend beendet

– roter Sell-Pfeil → Korrektur im Abwärtstrend beendet Nach eigenen Risikoregeln traden (SL/TP, Lotgröße usw.). Alerts oder E-Mail aktivieren, um Signale sofort zu erhalten.

Hauptmerkmale

– Komplettes Handelssystem: Trendkanal + Einstiegspfeile

– Pfeile werden NICHT neu gezeichnet

– Optimiert für M1

– Funktioniert auf Gold, Majors und Cross-Paaren

– Trendstärke- und Volatilitätsfilter

– Signale nahe der Kanalgrenzen (Trendfortsetzungs-Setups)

– Integrierte Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen

– Flexible Parameter für jeden Handelsstil

Funktionsweise (Kurzfassung)

Trenderkennung durch Regressionsanalyse Kanalaufbau basierend auf Standardabweichung und Volatilität Umkehrmustererkennung an Schlüsselzonen Signalfilterung durch Oszillatoren und Trendstärke Pfeilgeneration, wenn alle Bedingungen erfüllt sind

Alerts & E-Mail

– MT4-Pop-up-Alert

– E-Mail-Benachrichtigung (MT4-Mail muss eingerichtet sein)

Parameterbeschreibung

TrendLookbackBars – Anzahl der Kerzen für Trendanalyse und Kanal

VelocityPeriod – Zeitraum zur Messung der Preisgeschwindigkeit

SlopePointsFor100 – Steigungswert für 100 % Trendstärke

VelocityPointsFor100 – durchschnittliche Bewegung für 100 % Geschwindigkeit

FlatSlopePoints – Schwelle für Seitwärtsmarkt

MinTrendStrengthForSignal – minimale Trendstärke für Signale

MinPatternBodyPoints – minimale Kerzenkörpergröße

PinBarTailFactor – Verhältnis Docht/Körper für Pin Bars

SwingLookbackBars – Bereich zur Erkennung von Hochs/Tiefs

ChannelDeviationMult – Multiplikator für die Kanalbreite

ATRPeriod – ATR-Periode

AlertsOn – Alerts an/aus

EmailOn – E-Mail an/aus

Empfehlungen

– Empfohlener Zeitrahmen: M1 (M5 ebenfalls geeignet)

– Unterstützte Instrumente: Gold, Majors, Cross-Paare

– Immer eigenes Risikomanagement beachten (SL/TP, Lotgröße usw.)

– Kann als eigenständiges System oder als Ergänzung einer größeren Strategie genutzt werden

Scalping signals M1 richtet sich an Trader, die klare Trendrichtung und präzise Einstiegssignale wünschen.

Richtung des Kanals bestimmen → auf den Pfeil warten → den Plan umsetzen.

