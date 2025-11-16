Scalping signals M1

Jeder Käufer des Scalping signals M1 Indikators erhält KOSTENLOS einen automatischen Handelsroboter, der die Signale des Indikators vollständig selbstständig handelt.

Scalping signals M1 — vollständiges Trend-Scalping-Einstiegssystem für M1

Scalping signals M1 verwandelt den Chart in eine klare Handlungsübersicht:
Der farbige Trendkanal zeigt die Marktrichtung, und Pfeile markieren potenzielle Einstiegspunkte.
Sie müssen lediglich der Richtung des Kanals und den Pfeilen folgen – selbst Anfänger können es problemlos nutzen.

Der Indikator funktioniert besonders gut auf dem M1-Chart, eignet sich jedoch auch für nahezu alle Währungspaare, einschließlich Gold (XAUUSD), Pfund-Paare, Dollar-Majors und viele Cross-Paare.
Integrierte Pop-up-Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen stellen sicher, dass Sie keinen Signal verpasst.

Grundkonzept

Scalping signals M1 ist äußerlich einfach zu bedienen, arbeitet jedoch intern mit einem komplexen Algorithmus.
Visuell zeigt er nur:

– den Trendkanal
– Buy/Sell-Pfeile an Trendfortsetzungspunkten

Intern kombiniert er:

– lineare Regression zur Trenderkennung
– einen adaptiven Volatilitätskanal
– Erkennung von Umkehr-Kerzenmustern nahe der Kanalgrenzen
– Filter durch Oszillatoren und Trendstärke
– dynamische Anpassung an das aktuelle Markttempo

Kurz gesagt:
Zuerst identifiziert der Indikator den Trend → dann wartet er auf eine Korrektur zum Kanalrand → bildet sich dort ein Umkehrmuster, erscheint ein Pfeil in Trendrichtung.

Anwendung

  1. Indikator in den Chart laden (empfohlen: M1, auch M5+ möglich).

  2. Trendrichtung über den Kanal bestimmen:
    – Kanal steigt → Buy-Signale bevorzugen
    – Kanal fällt → Sell-Signale bevorzugen
    – Kanal flach → mögliche Seitwärtsphase

  3. Auf Pfeile warten:
    – grüner Buy-Pfeil → Korrektur im Aufwärtstrend beendet
    – roter Sell-Pfeil → Korrektur im Abwärtstrend beendet

  4. Nach eigenen Risikoregeln traden (SL/TP, Lotgröße usw.).

  5. Alerts oder E-Mail aktivieren, um Signale sofort zu erhalten.

Hauptmerkmale

– Komplettes Handelssystem: Trendkanal + Einstiegspfeile
– Pfeile werden NICHT neu gezeichnet
– Optimiert für M1
– Funktioniert auf Gold, Majors und Cross-Paaren
– Trendstärke- und Volatilitätsfilter
– Signale nahe der Kanalgrenzen (Trendfortsetzungs-Setups)
– Integrierte Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen
– Flexible Parameter für jeden Handelsstil

Funktionsweise (Kurzfassung)

  1. Trenderkennung durch Regressionsanalyse

  2. Kanalaufbau basierend auf Standardabweichung und Volatilität

  3. Umkehrmustererkennung an Schlüsselzonen

  4. Signalfilterung durch Oszillatoren und Trendstärke

  5. Pfeilgeneration, wenn alle Bedingungen erfüllt sind

Alerts & E-Mail

– MT4-Pop-up-Alert
– E-Mail-Benachrichtigung (MT4-Mail muss eingerichtet sein)

Parameterbeschreibung

TrendLookbackBars – Anzahl der Kerzen für Trendanalyse und Kanal
VelocityPeriod – Zeitraum zur Messung der Preisgeschwindigkeit
SlopePointsFor100 – Steigungswert für 100 % Trendstärke
VelocityPointsFor100 – durchschnittliche Bewegung für 100 % Geschwindigkeit
FlatSlopePoints – Schwelle für Seitwärtsmarkt
MinTrendStrengthForSignal – minimale Trendstärke für Signale
MinPatternBodyPoints – minimale Kerzenkörpergröße
PinBarTailFactor – Verhältnis Docht/Körper für Pin Bars
SwingLookbackBars – Bereich zur Erkennung von Hochs/Tiefs
ChannelDeviationMult – Multiplikator für die Kanalbreite
ATRPeriod – ATR-Periode
AlertsOn – Alerts an/aus
EmailOn – E-Mail an/aus

Empfehlungen

– Empfohlener Zeitrahmen: M1 (M5 ebenfalls geeignet)
– Unterstützte Instrumente: Gold, Majors, Cross-Paare
– Immer eigenes Risikomanagement beachten (SL/TP, Lotgröße usw.)
– Kann als eigenständiges System oder als Ergänzung einer größeren Strategie genutzt werden

Scalping signals M1 richtet sich an Trader, die klare Trendrichtung und präzise Einstiegssignale wünschen.
Richtung des Kanals bestimmen → auf den Pfeil warten → den Plan umsetzen.

Wenn du möchtest, kann ich auch Versionen für kurze Beschreibung, SEO-Tags, Titel oder Werbetexte machen.


Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die Stärke des Trends auf allen Zeitskalen erkennen. Er kann für alle Währungspaare verwendet werden. Der Indikator kann in Form einer Spalte angezeigt werden (von links nach rechts): Status kaufen / verkaufen / stark kaufen / stark verkaufen, Stärke des Trends in Prozent, Pips letzte Kerze, Körper Kerze jetzt, verbleibende Zeit, und der Zeitrahmen von M1 bis MN. Informationen, die unter (von links nach rechts): insgesamt Trend Prozent, verkaufen Prozent, kaufen P
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
