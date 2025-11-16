Scalping signals M1
- Indikatoren
- Andrey Kozak
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Jeder Käufer des Scalping signals M1 Indikators erhält KOSTENLOS einen automatischen Handelsroboter, der die Signale des Indikators vollständig selbstständig handelt.
Scalping signals M1 — vollständiges Trend-Scalping-Einstiegssystem für M1
Scalping signals M1 verwandelt den Chart in eine klare Handlungsübersicht:
Der farbige Trendkanal zeigt die Marktrichtung, und Pfeile markieren potenzielle Einstiegspunkte.
Sie müssen lediglich der Richtung des Kanals und den Pfeilen folgen – selbst Anfänger können es problemlos nutzen.
Der Indikator funktioniert besonders gut auf dem M1-Chart, eignet sich jedoch auch für nahezu alle Währungspaare, einschließlich Gold (XAUUSD), Pfund-Paare, Dollar-Majors und viele Cross-Paare.
Integrierte Pop-up-Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen stellen sicher, dass Sie keinen Signal verpasst.
Grundkonzept
Scalping signals M1 ist äußerlich einfach zu bedienen, arbeitet jedoch intern mit einem komplexen Algorithmus.
Visuell zeigt er nur:
– den Trendkanal
– Buy/Sell-Pfeile an Trendfortsetzungspunkten
Intern kombiniert er:
– lineare Regression zur Trenderkennung
– einen adaptiven Volatilitätskanal
– Erkennung von Umkehr-Kerzenmustern nahe der Kanalgrenzen
– Filter durch Oszillatoren und Trendstärke
– dynamische Anpassung an das aktuelle Markttempo
Kurz gesagt:
Zuerst identifiziert der Indikator den Trend → dann wartet er auf eine Korrektur zum Kanalrand → bildet sich dort ein Umkehrmuster, erscheint ein Pfeil in Trendrichtung.
Anwendung
-
Indikator in den Chart laden (empfohlen: M1, auch M5+ möglich).
-
Trendrichtung über den Kanal bestimmen:
– Kanal steigt → Buy-Signale bevorzugen
– Kanal fällt → Sell-Signale bevorzugen
– Kanal flach → mögliche Seitwärtsphase
-
Auf Pfeile warten:
– grüner Buy-Pfeil → Korrektur im Aufwärtstrend beendet
– roter Sell-Pfeil → Korrektur im Abwärtstrend beendet
-
Nach eigenen Risikoregeln traden (SL/TP, Lotgröße usw.).
-
Alerts oder E-Mail aktivieren, um Signale sofort zu erhalten.
Hauptmerkmale
– Komplettes Handelssystem: Trendkanal + Einstiegspfeile
– Pfeile werden NICHT neu gezeichnet
– Optimiert für M1
– Funktioniert auf Gold, Majors und Cross-Paaren
– Trendstärke- und Volatilitätsfilter
– Signale nahe der Kanalgrenzen (Trendfortsetzungs-Setups)
– Integrierte Alerts und E-Mail-Benachrichtigungen
– Flexible Parameter für jeden Handelsstil
Funktionsweise (Kurzfassung)
-
Trenderkennung durch Regressionsanalyse
-
Kanalaufbau basierend auf Standardabweichung und Volatilität
-
Umkehrmustererkennung an Schlüsselzonen
-
Signalfilterung durch Oszillatoren und Trendstärke
-
Pfeilgeneration, wenn alle Bedingungen erfüllt sind
Alerts & E-Mail
– MT4-Pop-up-Alert
– E-Mail-Benachrichtigung (MT4-Mail muss eingerichtet sein)
Parameterbeschreibung
TrendLookbackBars – Anzahl der Kerzen für Trendanalyse und Kanal
VelocityPeriod – Zeitraum zur Messung der Preisgeschwindigkeit
SlopePointsFor100 – Steigungswert für 100 % Trendstärke
VelocityPointsFor100 – durchschnittliche Bewegung für 100 % Geschwindigkeit
FlatSlopePoints – Schwelle für Seitwärtsmarkt
MinTrendStrengthForSignal – minimale Trendstärke für Signale
MinPatternBodyPoints – minimale Kerzenkörpergröße
PinBarTailFactor – Verhältnis Docht/Körper für Pin Bars
SwingLookbackBars – Bereich zur Erkennung von Hochs/Tiefs
ChannelDeviationMult – Multiplikator für die Kanalbreite
ATRPeriod – ATR-Periode
AlertsOn – Alerts an/aus
EmailOn – E-Mail an/aus
Empfehlungen
– Empfohlener Zeitrahmen: M1 (M5 ebenfalls geeignet)
– Unterstützte Instrumente: Gold, Majors, Cross-Paare
– Immer eigenes Risikomanagement beachten (SL/TP, Lotgröße usw.)
– Kann als eigenständiges System oder als Ergänzung einer größeren Strategie genutzt werden
Scalping signals M1 richtet sich an Trader, die klare Trendrichtung und präzise Einstiegssignale wünschen.
Richtung des Kanals bestimmen → auf den Pfeil warten → den Plan umsetzen.
