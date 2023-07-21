FX Power MT4 NG

4.95

FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策

概述
FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出，FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。


1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值

实时货币和黄金强度分析
FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。
• 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。

全面的多时间框架视图
• 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。
• 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略，FX Power 都能为您提供所需的信息。

Delta 动态分析用于趋势和反转
• 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。
• 使用 Delta 分析，轻松识别强势货币对抗弱势货币的高概率交易机会。


2. 在 Stein Investments 了解更多

Stein Investments，我们提供：

• 针对不同市场条件优化的高级工具和指标。

• 加速您学习曲线的教程、视频和指导。

• 社区支持及专属聊天交流，用于分享策略和想法。

访问我们的 Stein Investments 页面，了解最新的更新、技巧和资源，充分利用 FX Power，提升您的交易体验。


3. 如何开始使用 FX Power

将 FX Power 添加到您的图表
• 启动 MetaTrader 并将 FX Power 拖到任何图表上（货币对或黄金）。
FX Power 将立即开始分析实时强度数据，无需额外配置。

自定义时间框架
• 选择适合您交易策略的时间框架：短期用于快速交易，长期用于更大幅度的市场变动。
• 调整显示内容，专注于您所需的见解，无论是日内交易还是长期投资。


4. FX Power 的工作原理（简单说明）

专注于货币和黄金
FX Power 专注于分析主要货币和黄金的强度。如需分析指数、大宗商品或加密货币，请查看我们的工具 IX Power

精准的 Delta 分析
• 通过 Delta 值跟踪两种货币强度之间的差异。Delta 的剧烈变化往往预示反转，而持续趋势则表明趋势延续。
• 这一功能帮助您以精确和自信的方式识别交易机会。

适应您的交易策略
• 无论您是偏好趋势交易还是反转交易，FX Power 都能提供所需的见解，以便高效执行交易。
• 强势货币与弱势货币的搭配往往是最有可能成功的交易选择。


5. FX Power 的实际用途

跟随趋势
• 买入强势货币，卖出弱势货币，与市场趋势保持一致。
• 借助清晰的强度数据，货币对的选择变得更加简单和直观。

预测反转
• 监控极端 Delta 值，识别趋势减弱的信号。
• 提前布局反转交易，利用市场情绪变化获利。

优化风险管理
• 使用多时间框架的强度分析，避免趋势矛盾的交易。
• 专注于具有明确方向偏向的货币对，增强交易信心。

适应市场波动性
• Delta 的变化可揭示特定货币对的波动性。根据需要调整交易规模和止损水平，以更有效地管理风险。


6. FX Power 指标设置

根据您的交易偏好，自定义 FX Power

自定义时间框架
• 同时选择最多三个时间框架进行分析，获取短期、中期和长期趋势的见解。

Delta 阈值警报
• 设置 Delta 变化的警报，快速应对突发的市场动态。

图形定制
• 调整颜色、线条样式和显示选项，使工具与您的图表设计保持一致。


7. 进一步信息与帮助

FX Power 常见问题：想了解更多提示和信息，请访问我们的 FX Power 常见问题页面

社区聊天：加入我们的专属社区，与其他 FX Power 用户分享策略、提出问题并互相学习。

支持：如果您有任何问题或需要帮助，联系我们。我们随时为您提供支持。


准备好提升您的货币交易了吗？
利用可靠数据：精准识别强势和弱势货币。
自信交易：通过 Delta 分析确认趋势并发现反转。
加入 Stein Investments 社区：利用工具、指南和交易网络，进一步提升您的交易体验。


不要等待！立即安装 FX Power，解锁货币强度分析的真正潜力。


祝您交易顺利！
Daniel & Alain

评分 21
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
专家
释放 SIEA PRO NG 的力量：智能的下一代交易 EA SIEA PRO NG 不仅仅是一次升级，更是一次革命性的飞跃。SIEA PRO NG 采用最先进的技术开发而成，以五年的专有实盘数据为后盾，旨在帮助您比以往任何时候都更智能、更快速、更有效地进行交易。无论您是经验丰富的交易员，还是自动交易系统的新手，这款 EA 都能为您提供值得信赖的精确度和性能。 为什么选择 SIEA PRO NG？ 经过验证的均值回复策略 ：在多年市场数据的支持下，只交易最佳机会。 基于真实交易量洞察 ：由五年独特的真实交易量数据提供支持，具有无与伦比的准确性。 风险管理 ：每笔交易都有固定的止损和止盈，确保有纪律地计算风险。 高效交易 ：平均交易持续时间少于 48 小时，是活跃交易者的理想选择。 无危险策略 ：没有网格，没有马丁格尔，只有智能、可持续的交易。 高度可定制 ：微调设置以满足您的交易偏好，同时受益于专家平衡的默认参数。 精心挑选的货币对 ：只交易最赚钱的货币对，经过五年严格测试。 多符号交易 ：通过单一图表处理所有交易，实现最高效率。 实时表现： 在此查看我们的实时信号： 实时信号
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
指标
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 和 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得我们独家交易聊天的个人邀请 FX趋势 实时显示所有时间框架的趋势方向、持续时间、强度和由此产生的趋势评级。 您将一目了然地看到趋势在哪个方向运行，它们持续多长时间以及它们有多强大。 所有这些使它成为初学者、高级和专业交易者的易于使用的趋势交易系统 。 分析功能 所有时间框架的实时趋势分析 所有时间框架的计算结果完全相同 配置您个人的时间框架集 可定制的趋势计算参数 图形功能 在紧凑模式、细节模式和仪表板模式之间一键切换 紧凑模式在一个缩小的面板中提供基本的趋势信息 细节模式提供相关符号的深入趋势分析 仪表板模式涵盖了所有主要的或你最喜欢的交易符号 只需在面板内点击一下，就可以访问所有的时间框架和符号 可移动的外汇趋势显示（通过拖放）。 适用于高分辨率的QHD、UHD和4K显示器 不需要重新画图 一般特征 自动的终端配置 针对平板电脑和触摸屏的使用进行了优化 通过电子邮件、信息和手机通知发出警报 为EA请求提供可访问的缓冲区
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
指标
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 和 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得我们独家交易聊天的个人邀请 FX趋势 实时显示所有时间框架的趋势方向、持续时间、强度和由此产生的趋势评级。 您将一目了然地看到趋势在哪个方向运行，它们持续多长时间以及它们有多强大。 所有这些使它成为初学者、高级和专业交易者的易于使用的趋势交易系统 。 分析功能 所有时间框架的实时趋势分析 所有时间框架的计算结果完全相同 配置您个人的时间框架集 可定制的趋势计算参数 图形功能 在紧凑模式、细节模式和仪表板模式之间一键切换 紧凑模式在一个缩小的面板中提供基本的趋势信息 细节模式提供相关符号的深入趋势分析 仪表板模式涵盖了所有主要的或你最喜欢的交易符号 只需在面板内点击一下，就可以访问所有的时间框架和符号 可移动的外汇趋势显示（通过拖放）。 适用于高分辨率的QHD、UHD和4K显示器 不需要重新画图 一般特征 自动的终端配置 针对平板电脑和触摸屏的使用进行了优化 通过电子邮件、信息和手机通知发出警报 为EA请求提供可访问的缓冲区
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
实用工具
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 ， 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得您的个人邀请，参加我们的独家交易聊天 该交易管理器 是所有喜欢使用全自动交易管理的 FX趋势 用户的理想补充。 它立即检测您手动开启的交易，并沿FX趋势线自动管理其止损。 完全自由地浏览所有时间框架而不影响你的订单。 你的交易是根据你在交易经理属性中设置的固定计算设置来管理的。 一个非常特殊和强大的功能是检测和管理由外部专家顾问开出的订单。 设置正确的EA魔法号码，你就能够按照你的个人趋势交易风格管理这些EA订单 。 功能 介绍 自动检测有效订单 自动设置初始止损 自动跟踪止损 自动检测活跃的专家顾问订单 自动管理活跃的专家顾问订单 反趋势交易的安全止损 可选择使用盈亏平衡止损 可选择设置止盈 一些交易操作的通知选项 在所有种类的交易符号上运行，如外汇、股票、商品、债券等。 在所有种类的离线图表上运行，如Renko和范围条形图 主要设置 时间框架。从下拉列表中选择用于计算趋势线的时间框架 外汇趋势周期。选择你喜欢的趋势线计算的
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Crosshair MT5
Daniel Stein
实用工具
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
实用工具
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 ， 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得您的个人邀请，参加我们的独家交易聊天 该交易管理器 是所有喜欢使用全自动交易管理的 FX趋势 用户的理想补充。 它立即检测您手动开启的交易，并沿FX趋势线自动管理其止损。 完全自由地浏览所有时间框架而不影响你的订单。 你的交易是根据你在交易经理属性中设置的固定计算设置来管理的。 一个非常特殊和强大的功能是检测和管理由外部专家顾问开出的订单。 设置正确的EA魔法号码，你就能够按照你的个人趋势交易风格管理这些EA订单 。 功能 介绍 自动检测有效订单 自动设置初始止损 自动跟踪止损 自动检测活跃的专家顾问订单 自动管理活跃的专家顾问订单 反趋势交易的安全止损 可选择使用盈亏平衡止损 可选择设置止盈 一些交易操作的通知选项 在所有种类的交易符号上运行，如外汇、股票、商品、债券等。 在所有种类的离线图表上运行，如Renko和范围条形图 主要设置 时间框架。从下拉列表中选择用于计算趋势线的时间框架 外汇趋势周期。选择你喜欢的趋势线计算的
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
专家
用 Taurus 为您的交易带来一致性和信心 Taurus 代表着均值回复交易创新和完善的顶峰，由我们独有的真实交易量数据提供支持。Taurus 的设计旨在实现风险与回报之间的卓越平衡，在精确、谨慎地处理交易的同时，确保无压力的交易体验。 为什么选择 Taurus？ 先进的均值回复策略 ：基于专有的真实交易量数据，Taurus 以无与伦比的准确性识别高概率机会。 无压力风险管理 ：没有网格、马丁格尔或有风险的平均技术--只有直接的、经过计算的交易。 精准覆盖 28 种外汇货币对 ：使用优化的特定符号设置交易所有主要符号，实现最佳性能。 每个 符号只做一笔交易，固定 止损点：每笔交易都包含预定义止损点，确保严格的风险管理。 可定制风险 ：每笔交易的风险完全可调，适合每位交易者的风格和风险承受能力。 合规就绪 ：100%兼容先进先出（FIFO），并获得 PROP 公司批准，适合旨在满足机构标准的交易者。 使用 Taurus 快速入门 设置连接 ： 将这些 URL 添加到您的终端允许的 URL 中： 交易量数据: https://stein.investments 新闻模块: htt
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间仅为4天。 新闻处理 SIEA ZEN 有一个内置的新闻过滤器，可以在央行新闻事件前后停止新的交易头寸。 所有
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 MT4不能够在其策略测试器中执行多符号策略。我们建议使用 SIEA MT5 版本来运行现实的真实点位多符号回测。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间
Crosshair
Daniel Stein
实用工具
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
专家
释放 SIEA PRO NG 的力量：智能的下一代交易 EA SIEA PRO NG 不仅仅是一次升级，更是一次革命性的飞跃。SIEA PRO NG 采用最先进的技术开发而成，以五年的专有实盘数据为后盾，旨在帮助您比以往任何时候都更智能、更快速、更有效地进行交易。无论您是经验丰富的交易员，还是自动交易系统的新手，这款 EA 都能为您提供值得信赖的精确度和性能。 为什么选择 SIEA PRO NG？ 经过验证的均值回复策略 ：在多年市场数据的支持下，只交易最佳机会。 基于真实交易量洞察 ：由五年独特的真实交易量数据提供支持，具有无与伦比的准确性。 风险管理 ：每笔交易都有固定的止损和止盈，确保有纪律地计算风险。 高效交易 ：平均交易持续时间少于 48 小时，是活跃交易者的理想选择。 无危险策略 ：没有网格，没有马丁格尔，只有智能、可持续的交易。 高度可定制 ：微调设置以满足您的交易偏好，同时受益于专家平衡的默认参数。 精心挑选的货币对 ：只交易最赚钱的货币对，经过五年严格测试。 多符号交易 ：通过单一图表处理所有交易，实现最高效率。 实时表现： 在此查看我们的实时信号： 实时信号
12
回复评论