Der Accurate Gold-Indikator ist ein benutzerfreundliches Tool, das unabhängig vom Erfahrungsniveau der Trader intuitiv und einfach zu bedienen ist. Er wurde für Trader entwickelt, die präzise Signale im M5-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt suchen. Dieser Indikator verwendet fortschrittliche mathematische Algorithmen, um Preisbewegungen und Volumendynamiken zu analysieren und genaue Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Die besonderen Merkmale dieses Indikators, einschließlich seiner nicht neuzeichnenden Natur, bieten Tradern wertvolle Einblicke in potenzielle Marktumkehrungen und ermöglichen fundierte Entscheidungen. Seine visuelle Darstellung auf dem Chart sowie hörbare Warnungen und Push-Benachrichtigungen verbessern die Benutzererfahrung und machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für Goldhändler, die Präzision und Zuverlässigkeit in ihren Handelsstrategien suchen.

Empfehlungen: Zeitrahmen: Nur M5

Währungspaar: Nur XAUUSD

Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen

Spreads Brokerzeit: Beliebig

Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw und Razor-Konten für die niedrigsten

Spreads Profitziel: 10 Pips oder mehr (abhängig von der Erfahrung des Traders und seiner Risikobereitschaft) Achtung:

Jagen Sie kein verpasstes Signal nach

Technische Daten: Der Indikator malt nicht zurück

Identifiziert Kauf- und

Verkaufssignale mit hoher Präzision Visuelle und akustische Warnungen sind verfügbar (anpassbar)

Keine Set-Dateien erforderlich