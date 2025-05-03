Accurate Gold
- Indikatoren
- Willie Lim
- Version: 3.6
- Aktualisiert: 3 Mai 2025
- Aktivierungen: 5
Der Accurate Gold-Indikator ist ein benutzerfreundliches Tool, das unabhängig vom Erfahrungsniveau der Trader intuitiv und einfach zu bedienen ist. Er wurde für Trader entwickelt, die präzise Signale im M5-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt suchen. Dieser Indikator verwendet fortschrittliche mathematische Algorithmen, um Preisbewegungen und Volumendynamiken zu analysieren und genaue Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Die besonderen Merkmale dieses Indikators, einschließlich seiner nicht neuzeichnenden Natur, bieten Tradern wertvolle Einblicke in potenzielle Marktumkehrungen und ermöglichen fundierte Entscheidungen. Seine visuelle Darstellung auf dem Chart sowie hörbare Warnungen und Push-Benachrichtigungen verbessern die Benutzererfahrung und machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für Goldhändler, die Präzision und Zuverlässigkeit in ihren Handelsstrategien suchen.
Empfehlungen:
- Zeitrahmen: Nur M5
- Währungspaar: Nur XAUUSD
- Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen
- Spreads Brokerzeit: Beliebig
- Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw und Razor-Konten für die niedrigsten
- Spreads Profitziel: 10 Pips oder mehr (abhängig von der Erfahrung des Traders und seiner Risikobereitschaft)
- Jagen Sie kein verpasstes Signal nach
Technische Daten:
- Der Indikator malt nicht zurück
- Identifiziert Kauf- und
- Verkaufssignale mit hoher Präzision Visuelle und akustische Warnungen sind verfügbar (anpassbar)
- Keine Set-Dateien erforderlich
Haftungsausschluss:
- Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse
- Mein Produkt ist nur auf mql5.com verfügbar
- Ich werde Sie nicht privat kontaktieren oder Ihnen Produkte verkaufen