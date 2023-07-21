FX Power MT4 NG

4.95

FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을

개요
FX Power는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power로 더 스마트하게 거래하세요.


1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유

통화와 금의 실시간 강세 분석
FX Power는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.
• 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

포괄적인 멀티 타임프레임 뷰
• 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를 추적하여 시장 트렌드에 따라 거래 전략을 조정합니다.
• 스캘핑에서 스윙 트레이딩까지, FX Power는 필요한 데이터를 제공합니다.

델타 다이내믹스를 활용한 반전 및 트렌드 분석
• 극단적인 델타 값은 반전 기회를 자주 신호하며, 점진적인 변화는 트렌드를 확인합니다.
• 델타 분석을 사용하여 강한 통화와 약한 통화를 식별하고, 명확한 트렌드 추세에 기반한 거래를 실현하세요.


2. Stein Investments에서 더 알아보기

Stein Investments에서는 다음을 제공합니다:

• 다양한 시장 조건에 적합한 고급 도구 및 지표.

• 학습 곡선을 가속화하기 위한 튜토리얼, 비디오 및 가이드.

• 전략과 아이디어를 공유할 수 있는 독점적인 커뮤니티 채팅 지원.

우리의 Stein Investments 페이지를 방문하여 FX Power를 최대한 활용하기 위한 최신 업데이트, 팁 및 리소스를 확인하세요.


3. FX Power 사용 시작 방법

FX Power를 차트에 추가
• MetaTrader를 열고 FX Power를 원하는 차트(통화 쌍 또는 금)에 드래그하세요.
FX Power는 추가 설정 없이 즉시 실시간 강세 데이터를 분석하기 시작합니다.

타임프레임 사용자 정의
• 짧은 타임프레임은 단기 거래에, 긴 타임프레임은 장기적인 시장 움직임에 적합합니다.
• 표시 설정을 조정하여 필요한 정보에 집중할 수 있습니다.


4. FX Power 작동 원리(간단 설명)

통화 및 금 분석에 특화
FX Power는 주요 통화와 금의 강세 분석에 중점을 둡니다. 지수, 상품 또는 암호화폐 분석에는 IX Power를 참조하세요.

정확한 델타 분석
• 두 통화의 강세 차이를 델타 값으로 추적합니다. 급격한 델타 변화는 반전을 나타내며, 지속적인 트렌드는 지속성을 의미합니다.
• 이 기능은 거래 기회를 정확하고 자신 있게 식별할 수 있도록 도와줍니다.

귀하의 전략에 적응
• 트렌드 추종형이든 반전형이든, FX Power는 효과적인 거래 실행을 위한 통찰력을 제공합니다.
• 강한 통화와 약한 통화의 조합은 성공 가능성이 높은 거래를 제공합니다.


5. FX Power 활용 방법

트렌드 추종
• 강한 통화를 사고 약한 통화를 매도하여 시장 트렌드를 따릅니다.
• 명확한 강세 데이터를 통해 통화 쌍 선택이 더 쉽고 논리적이게 됩니다.

반전 예측
• 극단적인 델타 값을 모니터링하여 트렌드가 힘을 잃는 시점을 식별하세요.
• 반전에 대비하고 시장 심리 변화로 이익을 창출하세요.

리스크 관리 최적화
• 다중 타임프레임의 강세 분석을 사용하여 상충하는 트렌드를 가진 거래를 피하세요.
• 명확한 방향성이 있는 쌍에 집중하여 진입 시 자신감을 가지세요.

시장 변동성에 적응
• 델타 변화는 특정 쌍의 변동성을 드러낼 수 있습니다. 거래 크기와 손절매 수준을 조정하여 효과적으로 리스크를 관리하세요.


6. FX Power 지표 설정

거래 선호도에 따라 FX Power를 사용자 정의하세요:

사용자 정의 타임프레임
• 최대 3개의 타임프레임을 동시에 분석하여 단기, 중기, 장기 트렌드에 대한 통찰력을 제공합니다.

델타 임계값 알림
• 중요한 델타 변화에 대한 알림을 설정하여 갑작스러운 시장 변동에 빠르게 대응하세요.

그래픽 사용자 정의
• 색상, 선 스타일 및 표시 옵션을 조정하여 도구를 개인화하고 차트 디자인에 통합하세요.


7. 추가 정보 및 지원

FX Power FAQ: 더 많은 팁과 정보를 원한다면, FX Power FAQ 페이지를 방문하세요.

커뮤니티 채팅: 전략을 공유하고 질문하며 다른 FX Power 사용자의 경험을 배우기 위해 독점 그룹에 참여하세요.

지원: 질문이 있거나 도움이 필요하면 문의하세요. 언제든 도와드리겠습니다.


귀하의 통화 거래를 새로운 차원으로
신뢰할 수 있는 데이터 활용: 강한 통화와 약한 통화를 정확히 식별합니다.
자신감을 가지고 거래: 델타 분석을 사용하여 트렌드를 확인하고 반전을 탐지합니다.
Stein Investments 커뮤니티에 참여: 도구, 가이드 및 트레이더 네트워크에 액세스하여 거래 경험을 향상하세요.


지금 시작하세요! 오늘 FX Power를 설치하고 통화 강도 분석의 진정한 가능성을 발견하세요.


성공적인 거래를 기원합니다!
Daniel & Alain

리뷰 21
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

Adrian White
143
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

추천 제품
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
지표
Gann Box 지표는 트레이더가 시장의 핵심 수준을 식별하고 활용할 수 있도록 설계된 강력하고 다재다능한 도구입니다. 이 지표는 차트에 직사각형을 그릴 수 있게 해주며, 자동으로 전략적 수준인 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 로 여러 영역으로 나뉩니다. 가격이 이 중 하나의 수준에 도달하면 경고가 활성화되어 거래 결정을 내리는 데 귀중한 도움을 제공합니다. 그리신 영역에 대한 시장의 변화를 즉시 알 수 있습니다. 영역을 그리려면 간단한 직사각형을 그리고 이름을 GannBox 로 바꾸기만 하면 됩니다. 이 지표는 지지 및 저항 , 공급 및 수요 개념을 사용하는 트레이더, ICT 기술을 사용하는 트레이더, 또는 공정 가치 갭 (FVG) 전문가 등 모든 유형의 트레이더를 위해 설계되었습니다. 일일 거래자, 스윙 거래자 또는 포지션 거래자이든, Gann Box 는 시장의 움직임을 더 잘 이해하고 예측하는 데 도움을 주어 반응성과 성과를 향상시킵니다. MT5 버전 Gann Box
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
지표
Oscillator helps determine the direction of the market Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurrency (Bitco
Trend Strength Pro
Andri Maulana
지표
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Renko Star
Abdulkarim Karazon
지표
Renko Star는 렌코 차트를 거래하도록 설계된 mt4 화살표 유형 지표입니다. 이 지표에는 거래자에게 승률 및 승리 포인트와 같은 유용한 정보를 알려주는 백테스팅 대시보드가 ​​있으며 atr x 곱셈에서 tp 및 sl도 제공합니다. 바 오픈 또는 인트라 바에 신호가 있고 신호가 제공된 정확한 가격을 표시하는 노란색 표시가 있습니다. 이 표시기를 사용하는 방법은 표시기에 의해 제공된 화살표에 따라 매수 또는 매도를 개시하고 tp를 설정하는 것입니다. 그리고 표시기에 의해 제공된 대로 표시기 설정을 가지고 놀면 더 좋거나 최악의 결과가 나올 수 있으므로 신뢰할 수 있는 대시보드에서 좋은 결과를 얻을 때까지 설정을 변경해야 합니다. 이 표시기는 다시 칠하거나 다시 칠하지 않습니다. 매개변수: atr tp : atr을 기준으로 한 tp 값 atr sl : atr을 기반으로 한 sl 값 atr 기간 별 기간 스타 필터 History : 백테스트할 히스토리의 양 Spread : 계산
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
지표
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
지표
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
지표
"Binary Smart Eye" MT4 지표는 바이너리 옵션 및 외환 시장 모두에 거래 신호를 제공하도록 설계되었으며, M1에서 W1까지 광범위한 시간 프레임에서 작동합니다. 추세 수준, 지능형 이동 평균 및 최적화된 거래 기간을 결합한 독점적인 전략을 사용하여 잠재적인 진입점을 식별합니다. 주요 기능에 대한 분석은 다음과 같습니다. 다중 시간 프레임 분석: 지표의 다용도성은 트레이더가 다양한 시간 프레임에서 이를 활용하여 M1의 스캘핑부터 W1의 장기 추세 추종까지 다양한 거래 스타일에 맞출 수 있도록 합니다. 독점 전략: "Binary Smart Eye"의 핵심은 다음을 활용하는 고유한 전략에 있습니다. 추세 수준: 이러한 수준은 주요 시장 추세 및 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 지능형 이동 평균: 시장 변동성에 적응하고 정확한 추세 방향을 제공하는 사용자 정의 이동 평균입니다. 스마트 거래 기간: 지표는 최적의 시장 조건을 포착하기 위해 특정 시간 기간을
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
지표
한국어 – WBP 차트 시그널 – 멀티타임프레임 매수/매도 압력 지표 설명: WBP Chart Signals는 거래량, 스프레드, 가격 움직임을 분석하여 시장의 매수/매도 압력을 측정하는 고급 지표입니다. 멀티타임프레임 확인과 기관급 분석을 원하는 트레이더에게 적합합니다. 주요 기능: Weighted Buy Pressure (WBP): VWAP, MA200, 거래량 강도, 유동성, 모멘텀을 결합한 독자 알고리즘 멀티타임프레임 분석: 상위 타임프레임에서 자동 신호 확인 실시간 멀티심볼 스캐너: 6개의 주요 통화쌍을 동시에 모니터링 정밀 신호 필터링: 다이버전스, 거래량, 추세, HTF 등 7개의 확인 필터 전문 대시보드: WBP 값, 신호, HTF 분석을 실시간 표시 기관급 계산: 로그 스케일 거래량, VWAP 가중치, 확신도 요인 신호 시스템: 매수(BUY): 강한 매수 > 75, 보통 매수 > 65 매도(SELL): 강한 매도 < 25, 보통 매도 < 35 인디케이터 창에 화살표
TSScreenBowTie
Salvatore Labriola
지표
Expert for trading with the BowTie strategy. Intelligent algorithm for scalper and intraday traders. Multi time frame and multi currency panel.   The benefits you get: Easy-to-use panel that alerts you to crossings of moving averages, like strategy, on each currency. Possibility to choose your favorite crosses. Possibility to choose to activate only the preferred time frames. Never redesigns, does not retreat, never recalculates. Works on forex and CFD, timeframe from M5 to D1. Integrated pop-up
Trade Stats
Johannes Schoeman
지표
Does your trading consist of Multiple EA's, Multiple time frames an no clear indication of how each individual strategy or time frame is performing, then this indicator will help. Assign the EA Magic number to this indicator and track it's performance on the chart by selecting on chart the period, today, week, month year or all history to view. Easy visual colour changing header to display the performance of the EA for the respective periods.    Minimize the panel to reduce chart clutter. Add yo
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
지표
Trend Oracle trend indicator, shows entry signals. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, it is possible to optimally distribute the risk coefficient. The indicator can be used for both short-term pipsing and long-term trading. Uses all one parameter for settings. Length - the number of bars to calculate the indicator. When choosing a parameter, it is necessary to visually similarize s
Accurate Gold
Willie Lim
지표
Accurate Gold 지표는 트레이더들의 경험 수준과 관계없이 직관적이고 사용하기 쉬운 사용자 친화적인 도구입니다. 이 지표는 황금 시장의 M5 시간 프레임에서 정확한 신호를 찾는 트레이더들을 위해 설계되었습니다. 이 지표는 가격 움직임과 거래량 동태를 분석하기 위해 고급 수학적 알고리즘을 사용하여 정확한 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 이 지표의 비리페인트 특성을 포함한 독특한 기능은 트레이더들에게 잠재적인 시장 반전에 대한 가치 있는 통찰력을 제공하여 판단력 있은 의사 결정을 가능케 합니다. 차트 상의 시각적 표현과 함께 청취 가능한 경고 및 푸시 알림이 사용자 경험을 향상시켜 황금 트레이더들의 도구 상자에 정확성과 신뢰성을 찾는 데 유용한 추가 요소가 됩니다. $ XX – 한정 기간 동안 가격은 최초 5명의 지지자를 위해 $ XX 에 유지됩니다. (% 매진) $88 – 그 후에는 $88의 출시 가격으로 복원됩니다.  $88 + X ($100) – 매
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Pips Stalker
Abdulkarim Karazon
지표
핍스 스토커는 롱 숏 화살표 유형의 지표로, 모든 수준의 트레이더들이 더 나은 시장 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 지표는 절대 재도색되지 않고 RSI를 주요 신호 로직으로 사용합니다. 화살표가 주어지면 절대 다시 도색되거나 다시 도색되지 않고, 화살표 지연도 없습니다. PIPS STALKER ARROW의 특징 : 통계 패널 전체 승률 %와 연속 최대 승리 및 패배 거래 등 유용한 통계, 그리고 기타 유용한 정보를 보여주는 독특한 정보 대시보드입니다. TP와 SL, 내장된 자금 관리 이 지표는 각 화살표마다 TP와 SL 객체를 제공하므로, 거래자는 자금 및 위험 관리를 내장하고 있으며, SL은 ATR을 기반으로 하며, TP는 현재 ATR SL 가치를 기반으로 한 위험 대비 보상 비율을 기반으로 합니다. 재도색 없음, 높은 조정 가능성 이 인디케이터는 신호 품질 개선을 위한 다양한 옵션을 제공하여 어떤 쌍에서도 약간의 기간 조정만으로 작동하며, 패널은 현재 설정과 기간이 수
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
지표
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Binary Crater
Roman Lomaev
지표
바이너리 크레이터는 바이너리 옵션 거래를 위해 특별히 설계된 MetaTrader 4의 강력하고 다재다능한 지표입니다. 이는 모든 시간대와 모든 통화 쌍에서 효과적으로 작동하므로 거래자에게 매우 유연한 도구입니다. 주요 특징: 추세 분석: 지표는 시장의 현재 추세를 자동으로 결정하여 거래자가 추세 방향에 따라 거래를 시작하도록 도와 성공적인 거래 가능성을 높입니다. 신호 발행: 표시기는 거래 진입 가능성을 나타내는 버퍼 화살표를 생성합니다. 위쪽 화살표는 매수 신호를 나타내고 아래쪽 화살표는 매도 신호를 나타냅니다. 1 캔들 만료: 이 지표는 신호가 단일 캔들 만료에 사용될 수 있으므로 단기 거래에 이상적입니다. 다양성: 이 지표는 모든 시간대와 통화 쌍에 적용될 수 있으므로 다양한 전략과 선호도를 가진 거래자에게 유용합니다. 사용 용이성: 이 표시기는 설치 및 사용이 간편하여 모든 수준의 거래자가 접근할 수 있습니다. 모든 이점에도 불구하고 바이너리 옵션 거래에는 항상
Trades Time Manager
Omar Alkassar
유틸리티
혁신적인 Trades Time Manager로 손쉽게 거래 루틴을 관리하세요. 이 강력한 도구는 지정된 시간에 주문 실행을 자동화하여 거래 방식을 변화시킵니다. 수동 개입 없이 구매에서 주문 설정에 이르기까지 다양한 거래 작업을 위한 개인화된 작업 목록을 만드십시오. 거래 시간 관리자 설치 및 입력 가이드 EA에 대한 알림을 받으려면 MT4/MT5 터미널에 URL을 추가하십시오(스크린샷 참조). MT4 버전       https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5 버전       https://www.mql5.com/en/market/product/103715 수동 모니터링에 작별을 고하고 간소화된 효율성을 수용하십시오. 직관적인 인터페이스를 통해 기호, 실행 시간, 가격, 손절매(SL), 이익실현(TP) 포인트 및 로트 크기를 포함한 정확한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 도구의 유연성은 시장 행동과 일치하는 적응형 반복 옵션으로 강조됩니
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
지표
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
유틸리티
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
Experts
**Quantum Signal** is a professional Expert Advisor engineered for fully automated trading on Forex and cryptocurrency markets. Crafted to meet MQL5 Market standards, it combines cutting-edge algorithms, flexible risk controls and an intuitive settings interface to deliver consistent profits and minimal drawdown. A minimum deposit of **10 000 USD** unlocks trading on most major and minor currency pairs as well as crypto symbols. --- ## Overview & Purpose * Automates trade entries and exits u
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
지표
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
RVI Arrows
Anton Iudakov
지표
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
지표
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
MOM Standard and Hidden Divergences
Christopher Kryza
지표
The Momentum Standard/Hidden Divergence indicator will plot the momentum, and will also identify and plot standard (regular) divergences between the indicator and the price action, OR it can be set to identify and plot hidden (reverse) divergences between the indicator and the price action. The divergences themselves are implemented as lines (default green for bullish divergence and red for bearish divergence) drawn in the indicator pane. If activated via the Inputs dialog, alerts will be genera
RFX Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
지표
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
지표
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
지표
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 version) Introduction The TOP DOWN PREMIUM INDICATOR is the King of Top-Down Analysis Tools for MT4 traders. It gives you the ability to analyze the market across all major timeframes — from as small as hourly data up to yearly projections — with unparalleled accuracy and clarity. This indicator allows traders to forecast, label, and visualize market structure from short-term intraday moves to long-term yearly cycles . With its built-in multi-timeframe forecast
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experts
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
지표
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Sale!! This new product is still in the process of adding new features and settings. For early bird buyers. The Price will be 50% Sale. In a few weeks, the product will be done. Go Grab your copy while it's still cheap. More details will be added soon. Things to be added. Alert Levels Mobile and Email Alert From it's name, Fibonacci Currency Strength Meter is a combination of Fibonacci levels and Currency Strength Meter. The plot of Fibona
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
지표
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you rec
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
지표
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
지표
추세 지표는 금융시장 거래에 사용되는 기술 분석 분야 중 하나입니다. Angular Trend Lines - 추세 방향을 종합적으로 판단하고 진입 신호를 생성합니다. 캔들의 평균 방향을 매끄럽게 하는 것 외에도 또한 추세선의 경사각도 사용합니다. 갠 각도를 구성하는 원리는 경사각의 기초로 사용되었습니다. 기술 분석 지표는 촛대 평활화와 차트 기하학을 결합한 것입니다. 트렌드 라인과 화살표에는 두 가지 유형이 있습니다. 강세 방향의 빨간색 선과 화살표. 약세 방향의 보라색 선과 화살표. 표시기 기능 이 지표는 사용하기 쉽고 매개변수를 구성할 수 있으며, 추세 분석과 주문 개시를 위한 신호 수신에 사용할 수 있습니다. 지표는 다시 그려지지 않고, 화살표는 캔들 마감 시점에 나타납니다. 신호가 발생하면 여러 유형의 알림을 제공합니다. 모든 금융 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에 사용할 수 있습니다. 해당 지표는 모든 시간 범위와 차트에서 작동할 수 있습니다. 이 지표는
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
지표
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
지표
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
지표
Gold Venamax   - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다.   표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = t
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Shogun Trade
Yuki Miyake
지표
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
지표
Title: BBMA Structure Guide - BBMA Structure Guide Description: BBMA Structure Guide is a specialized MQL4 indicator designed to help traders understand the journey of BBMA structure more easily and efficiently. BBMA, or "Bollinger Bands Moving Average," is known for its motto "One Step Ahead," highlighting the importance of understanding market structure in depth. With BBMA Structure Guide, you can quickly identify the underlying market structure patterns that drive price movements. This wil
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
지표
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Scalping signals M1
Andrey Kozak
지표
Everyone who purchases the Scalping signals M1 indicator receives a FREE BONUS — a fully automated Expert Advisor that trades based on the indicator’s signals. The indicator shows the arrows — the robot can execute the trades for you, following all signals and risk-management rules. Scalping signals M1 – a ready-made trend-following entry system for M1 Scalping signals M1 is an indicator that turns your chart into a clear action map: a colored trend channel shows the direction of the market, and
제작자의 제품 더 보기
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
지표
FX Dynamic: 맞춤형 ATR 분석으로 변동성과 트렌드를 파악하세요 개요 FX Dynamic 는 Average True Range(ATR) 계산을 활용하여 트레이더에게 일간 및 일중 변동성에 대한 뛰어난 인사이트를 제공하는 강력한 도구입니다. 80%, 100%, 130%와 같은 명확한 변동성 임계값을 설정함으로써 시장이 평소 범위를 초과할 때 빠르게 경고를 받고, 유망한 수익 기회를 재빨리 식별할 수 있습니다. FX Dynamic 는 브로커의 시간대를 인식하거나 수동으로 조정할 수 있으며, 변동성 측정 기준을 일관되게 유지하며, MetaTrader 플랫폼과 완벽하게 연동되어 실시간 분석을 지원합니다. 1. FX Dynamic이 트레이더에게 매우 유용한 이유 실시간 ATR 인사이트 • 하루 및 일중 변동성을 한눈에 모니터링하세요. ATR의 80%, 100%, 130% 임계값이 도달 또는 초과되면, 시장의 중요한 지점에 있음을 알 수 있습니다. • 변동성이 완전히 폭발하기
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
유틸리티
Visit our all-new Stein Investments Welcome Page to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. The Trade Manager MT5 is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades immed
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experts
스마트한 차세대 트레이딩 EA: SIEA PRO NG의 강력한 기능 활용하기 SIEA PRO NG는 단순한 업그레이드가 아니라 혁신적인 도약입니다. 최첨단 기술로 개발되고 5년간의 독점적인 실거래 데이터로 뒷받침되는 SIEA PRO NG는 그 어느 때보다 더 스마트하고, 빠르고, 효과적으로 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 노련한 트레이더든 자동화 시스템을 처음 접하는 트레이더든 이 EA는 신뢰할 수 있는 정밀도와 성능을 제공합니다. 왜 SIEA PRO NG를 선택해야 하나요? 검증된 평균 수익률 전략 : 수년간의 시장 데이터로 뒷받침되는 최고의 기회만 거래합니다. 실제 거래량 인사이트를 기반으로 구축 : 5년간의 고유한 실거래량 데이터를 바탕으로 최고의 정확도를 제공합니다. 리스크 관리 : 모든 거래에는 고정 손절매와 테이크프로핏이 포함되어 있어 절제되고 계산된 리스크를 보장합니다. 효율적인 거래 : 평균 거래 기간이 48시간 이내로 짧아 활동적인 트레이더에게 이상적입니다.
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
지표
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direct
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
토러스로 일관성과 자신감을 갖고 거래하세요. 토러스는 독점적인 실제 거래량 데이터를 기반으로 한 평균회귀 트레이딩의 혁신과 정교함의 정점입니다. 위험과 보상의 탁월한 균형을 제공하도록 설계된 토러스는 정확하고 신중하게 거래를 처리하면서 스트레스 없는 트레이딩 경험을 보장합니다. 왜 토러스를 선택해야 하나요? 고급 평균 수익률 전략 : 독점적인 실거래량 데이터를 기반으로 구축된 토러스는 타의 추종을 불허하는 정확도로 높은 확률의 기회를 포착합니다. 스트레스 없는 리스크 관리 : 그리드, 마틴게일 또는 위험한 평균화 기법 없이 간단하게 계산된 거래만 가능합니다. 28개 외환쌍에 대한 정밀도 : 최고의 성과를 위해 최적화된 심볼별 설정을 사용하여 모든 주요 심볼을 거래합니다. 고정 SL로 종목당 한 번의 거래 : 각 거래에는 사전 정의된 손절매가 포함되어 있어 체계적인 리스크 관리가 가능합니다. 사용자 지정 가능한 위험 : 모든 트레이더의 스타일과 위험 허용 범위에 맞게 거래당 위험
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
FX Trend
Daniel Stein
4.81 (98)
지표
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend   displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which dire
Crosshair MT5
Daniel Stein
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
지표
FX Dynamic: 맞춤형 ATR 분석으로 변동성과 트렌드를 파악하세요 개요 FX Dynamic 는 Average True Range(ATR) 계산을 활용하여 트레이더에게 일간 및 일중 변동성에 대한 뛰어난 인사이트를 제공하는 강력한 도구입니다. 80%, 100%, 130%와 같은 명확한 변동성 임계값을 설정함으로써 시장이 평소 범위를 초과할 때 빠르게 경고를 받고, 유망한 수익 기회를 재빨리 식별할 수 있습니다. FX Dynamic 는 브로커의 시간대를 인식하거나 수동으로 조정할 수 있으며, 변동성 측정 기준을 일관되게 유지하며, MetaTrader 플랫폼과 완벽하게 연동되어 실시간 분석을 지원합니다. 1. FX Dynamic이 트레이더에게 매우 유용한 이유 실시간 ATR 인사이트 • 하루 및 일중 변동성을 한눈에 모니터링하세요. ATR의 80%, 100%, 130% 임계값이 도달 또는 초과되면, 시장의 중요한 지점에 있음을 알 수 있습니다. • 변동성이 완전히 폭발하기
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. This Trade Manager is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades imm
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
유틸리티
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
Forex 거래에서 성공의 열쇠는 우리의 고유한 실제 거래량 분석과 마찬가지로 규율, 인내 및 명확한 우위입니다. 이것이 10년 간의 Forex 거래 경험이며 이러한 모든 주요 요소는 SIEA(Stein Investments Expert Advisor) 시리즈에 요약되어 있습니다. SIEA ZEN은 매우 균형 잡힌 위험 보상 비율을 제공하고 코로나, Brexit 등과 같은 가장 중요한 상황에서도 모든 시장 상황에서 쉽게 생존합니다. 시스템의 견고함은 뛰어난 성능 외에도 사용자에게 더 중요한 "마음의 평화"를 제공합니다. 그것이 우리가 그것을 ZEN이라고 부르는 이유입니다. 공개 SIEA FAQ 에서 FAQ, 백테스트 보고서 및 올바른 DST/GMT 설정에 대한 팁과 같은 추가 정보를 얻으십시오. 거래 스타일 SIEA ZEN은 8개 주요 통화 USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD 및 JPY를 기준으로 28개 거래 쌍을 모두 거래합니다. 당사의 고유한 거
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
유틸리티
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
Forex 거래에서 성공의 열쇠는 우리의 고유한 실제 거래량 분석과 마찬가지로 규율, 인내 및 명확한 우위입니다. 이것이 10년 간의 Forex 거래 경험이며 이러한 모든 주요 요소는 SIEA(Stein Investments Expert Advisor) 시리즈에 요약되어 있습니다. SIEA ZEN은 매우 균형 잡힌 위험 보상 비율을 제공하고 코로나, Brexit 등과 같은 가장 중요한 상황에서도 모든 시장 상황에서 쉽게 생존합니다. 시스템의 견고함은 뛰어난 성능 외에도 사용자에게 더 중요한 "마음의 평화"를 제공합니다. 그것이 우리가 그것을 ZEN이라고 부르는 이유입니다. MT4는 전략 테스터에서 다중 기호 전략을 실행할 수 없습니다. SIEA MT5 버전을 사용하여 실제와 같은 실제 틱 다중 기호 백테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 공개   SIEA FAQ 에서 FAQ, 백테스트 보고서 및 올바른 DST/GMT 설정에 대한 팁과 같은 추가 정보를 얻으십시오. 거래 스타일
Crosshair
Daniel Stein
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
스마트한 차세대 트레이딩 EA: SIEA PRO NG의 강력한 기능 활용하기 SIEA PRO NG는 단순한 업그레이드가 아니라 혁신적인 도약입니다. 최첨단 기술로 개발되고 5년간의 독점적인 실거래 데이터로 뒷받침되는 SIEA PRO NG는 그 어느 때보다 더 스마트하고, 빠르고, 효과적으로 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 노련한 트레이더든 자동화 시스템을 처음 접하는 트레이더든 이 EA는 신뢰할 수 있는 정밀도와 성능을 제공합니다. 왜 SIEA PRO NG를 선택해야 하나요? 검증된 평균 수익률 전략 : 수년간의 시장 데이터로 뒷받침되는 최고의 기회만 거래합니다. 실제 거래량 인사이트를 기반으로 구축 : 5년간의 고유한 실거래량 데이터를 바탕으로 최고의 정확도를 제공합니다. 리스크 관리 : 모든 거래에는 고정 손절매와 테이크프로핏이 포함되어 있어 절제되고 계산된 리스크를 보장합니다. 효율적인 거래 : 평균 거래 기간이 48시간 이내로 짧아 활동적인 트레이더에게 이상적입니다.
필터:
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.10.24 12:51
Thank you very much, Michail! I really appreciate your support and your great feedback. I’m glad to hear FX Power impressed you as well. 🙏🙂
sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

stormcombat
352
stormcombat 2025.02.20 01:53 
 

I recently bought the FX Power indicator . A near perfect product. It would be excellent if you can add an option to sort the currency pair strength in order from strongest to weakest or vise versa. Would make selection way more faster and convenient. Regards

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.02.20 08:28
Thank you for your review! Sorting currency strengths from strongest to weakest is already on our to-do list and will be released soon. Stay tuned for the upcoming updates! 🚀
Adrian White
143
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.02.04 17:11
Thank you, Adrian! I really appreciate your long-term trust in FX Power. Adding Custom Alerts was all about making things even easier and more efficient, so I’m glad to hear it’s the perfect addition for you! 🙏🙂
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:15 
 

I've been using FX Power NG for a while now, and it has become the core of my trading system. Actually, my system now serves as a backup for FX Power NG. I use 12-hour Delta for trend analysis and 1-hour Delta for entry and exit points. If my additional system (Kalman, Smoothed RCI, Support and Resistance) confirms the signal, I enter the trade. Very simple and clean.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.27 08:01
Thank you so much for your thoughtful review! I’m thrilled to hear that FX Power NG has become the core of your trading system. Your approach with the 12-hour and 1-hour Delta for trend analysis and precise entries/exits sounds fantastic, especially when combined with your additional tools. It’s great to know that FX Power NG is simplifying and enhancing your trading—thank you for sharing your experience and for your support! 🙏🙂
richj4best
39
richj4best 2025.01.23 08:38 
 

I purchased FX power some few days ago and since then my trade skill has exponentially increased. The fx power gives you the most accurate information and confidence to remain in the trade and make a reasonable profit. Thank you Daniel stein for this wonderful 5 star indicator

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.01.23 09:20
Thank you so much for your amazing review! I’m thrilled to hear how FX Power has boosted your trading skills and confidence, helping you achieve better results. Your kind words and support mean a lot to me—thank you for trusting in our work!🙏🙂
Larrydeelf
601
Larrydeelf 2024.11.12 18:54 
 

thank you for a great indicator Daniel it helps me fine more precise entries and stay in the trade a lot longer this is one of the best indicators that i have every purchase .

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.11.12 19:44
Dear Larry, thank you very much for your positive feedback. It’s highly appreciated 🙏🙂
Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2024.09.27 12:58 
 

Sleek User Interface and "reflective" overall presentation. It is another well-done product.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.09.27 13:03
Thank you very much, Yusuf. 🙏 Your feedback is highly appreciated 🙂
Mzwakhe Dela
317
Mzwakhe Dela 2024.08.24 15:21 
 

I’ve utilized a lot of currency strength meters before, but they proved to be worthless repainting indicators. Then I was later introduced to Stein’s indicators, more specifically the older version of his power indicator. I utilized it for some time, and it complemented my strategy extremely well. I’ve now upgraded to the FXPower NG, which is phenomenal, to say the least. It’s evidently clear that a lot of work has gone into improving the design and other aspects of the indicator, which I find extremely helpful. I simply can’t wait to see what other indicators Stein Investments is cooking up, as the company produces quality products at affordable prices.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.08.24 16:42
Thank you very much for this wonderful feedback 🙏 It’s highly appreciated 🙂
mgl5fjn
640
mgl5fjn 2024.07.18 15:50 
 

Hallo Danie, das ist ein super vielseitiger und präziser Volumen Indikator. Bitte füge mich zu deinem Chat hinzu. Wie kann ich eine private Nachricht schicken?

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.07.18 16:10
Hallo mql5fjn, ich habe dir eine private Nachricht via mql5 geschickt. Klick einfach auf der linken Seite deines mql5 Profils auf "Nachrichten" und dann siehst du sie.
Levi Christian
68
Levi Christian 2024.06.21 01:59 
 

The FX POWER indicator tool significantly reduces my analysis time, narrowing the landscape to focus on pairs with highest potential for profit. After 3mos. Of trading with FX POWER my accuracy has improved to 80%. Thanks Stein team & keep up the great work!

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.06.21 08:20
Dear Levi, thank you very much for your outstanding feedback. 🙏
Janya1958
1007
Janya1958 2024.05.17 15:25 
 

Selbst nach längerem Gebrauch dieses Indikators gibt es noch positive Überraschungen. Die Zeiteinstellung, die Kombination div. Timeframes, usw.....Alles in Allem ist das wirklich mal ein sehr sinnvolles und zuverlässiges Werkzeug und in jeder Hinsicht zu empfehlen!!! Daniel ist ein zuverlässiger Partner, der Fragen zu jeder Zeit beantwortet und hilft. Danke!

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.05.17 15:36
Wow, das nenne ich mal ein außergewöhnlich positives Feedback. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet uns wirklich viel. 🙏🙂
Kabelo
121
Kabelo 2024.05.01 21:01 
 

Super accurate so far. During FOMC and news today showed clear entry opportunities no repaints like other indicators. Impressive tool

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.05.01 21:04
Dear Kabelo, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
David T
303
David T 2024.04.16 04:05 
 

I rented this for 3 months...after about a week or so I simply love it...read the tips and blogs...and I can see that it is a VERY good indicator. Can't monitor it for too long as I work full-time but the history shows some very good entries...patience is always the key...have to wait for a setup. Multi-time frame length is the best option in my opinion. Still study the finer points but after this short time of seeing it I am very impressed.

Update..just closing off my 2nd week with this indicator...simply love it...I think it is THE BEST currency strength indicator there is period. But you have to observe how price reacts and how the lines of the indicator are telling you. The secret of this indicator in my opinion is using multiple TFs. So many options available in the settings simply well done.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.04.16 15:57
Dear David, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
MatyasK2
584
MatyasK2 2024.03.02 18:06 
 

Since using this tool I finally see more profits in blue :) Very well calculated currency strength, especially the possibility to choose from many calculation timeframes. After some practising it's really possible to pick up good opportunities to trade. As a bonus you receive superb & fast support from Daniel. Thanks !

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.03.02 19:40
Dear Matyas, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
jozec
117
jozec 2024.02.29 13:30 
 

Fx Power was a game changer for me and will recommend it to anyone that is serious about trading. It is very reliable if you know what you are doing and would advise that people apply the strategies suggested by Daniel for Fx Power, sometimes we want to re-invent the wheel which can be counterproductive.

On support, Daniel has been very supportive to me even on issues beyond Fx Power and would like to say a big thank you to him here.

Thanks Daniel and keep the good work going.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.02.29 13:40
Dear jozec, thank you so much for this wonderful feedback. It's highly appreciated. 🙏🙂
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2024.02.15 01:55 
 

Good day Traders. Initially I bought IX Power because I have always worked mostly with indices, Nasdaq, US30, SP500, surprised with the effectiveness of that tool, I decided to buy Fx Power for everything related to forex, this is how I started trading major and minor pairs with a success rate very high. Clear, precise tools, with good documentation and excellent developer support.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.02.15 08:28
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
redneedle
492
redneedle 2023.12.23 18:22 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2024.02.15 08:36
Thank you very much for your positive feedback. 🙏
Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:11 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.12.21 16:32
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
bjoern2811
419
bjoern2811 2023.11.26 17:23 
 

The indicator:

No matter what time period you trade in, it immediately gives you a precise overview of which currency is currently weak and which is strong. There are various setting options for all time frames as well as a notification when a currency experiences a strength/weakness range has been reached or when the lines of a currency pair cross, everything can be freely adjusted.

The service:

Daniel & Alan offer great support in the Telegram group, if you have any problems or questions, they answer them in no time. The members themselves also provide help and insights into their trading. In addition, there is the daily market analysis that Daniel provides.

The conclusion:

For me, FX Power NG is the best currency strength tool on the market. Add to that the great service that Daniel & Alan provide.

Thank you for everything

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2023.11.26 18:10
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
12
리뷰 답변