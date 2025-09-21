Top Down Premium Indicator

TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 Version)

🔹 Einleitung

Der TOP DOWN PREMIUM INDICATOR ist der König der Top-Down-Analyse-Tools für MT4-Händler. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, den Markt über alle wichtigen Zeitrahmen hinweg zu analysieren - von stündlichen Daten bis hin zu Jahresprognosen - mit unvergleichlicher Genauigkeit und Klarheit.

Mit diesem Indikator können Händler die Marktstruktur von kurzfristigen Intraday-Bewegungen bis hin zu langfristigen Jahreszyklen prognostizieren, kennzeichnen und visualisieren. Mit seiner eingebauten Multi-Zeitrahmen-Prognose und seiner klaren bullischen (blau) bzw. bärischen (rot) Ausrichtung ermöglicht er Händlern, die Marktrichtung auf jeder Ebene zu erkennen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem heiligen Gral-Indikator sind, der die Top-Down-Analyse vereinfacht und Ihre Handelsentscheidungen mit Zuversicht leitet, dann ist dies der richtige Indikator.

🔹 Wichtigste Funktionalitäten

1. Multi-Timeframe-Prognose

  • Analysieren Sie die Marktbedingungen in stündlichen, täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Charts.

  • Der Indikator kann sogar Daten projizieren, die bis zu 20 Jahre zurückreichen, so dass Sie eine umfassende historische Perspektive erhalten.

  • ⚠️ Hinweis: Sie können zwar bis zu 20 Jahre zurückreichen, es wird jedoch empfohlen, weniger Daten zu verwenden, um eine Verzögerung oder ein Einfrieren der Plattform zu vermeiden.

2. Klare bullische und bearische Prognosen

  • Blaue Kästchen/Etiketten = Tendenz zur Hausse

  • Rote Kästchen/Etiketten = Tendenz zur Baisse

  • Diese Prognosen geben Ihnen sofort Klarheit darüber, ob der Markt in jedem Zeitrahmen Kauf- oder Verkaufsdruck begünstigt.

3. Panel für den aktiven Prognosemodus

  • In der oberen linken Ecke zeigt der Indikator den derzeit aktiven Prognosemodus an.

  • Beispiel: Täglich + Wöchentlich + Monatlich oder Stündlich + Täglich.

  • So wissen Sie immer, welche Ebene der Marktanalyse Sie gerade sehen.

4. Zeitrahmen Projektionsboxen

  • Prognoseboxen werden automatisch für jeden von Ihnen aktivierten Zeitrahmen gezeichnet.

  • Jedes Feld zeigt die prognostizierten Höchst- und Tiefstwerte für den ausgewählten Zeitraum an und dient als Orientierungshilfe für Ihre Ziele, Ein- und Ausstiege.

  • Stärkere und größere Projektionen werden für höhere Zeitrahmen (wöchentlich, monatlich, jährlich) gezeichnet.

5. Dynamische Etiketten für die Präzisionsanalyse

Der Indikator generiert automatisch Beschriftungen, die Ihnen helfen, Zeitrahmen effektiv zu verfolgen:

  • Stündliche Bezeichnungen → Kleine Zeitstempel (z. B. 13:00, 14:00).

  • Tägliche Beschriftungen → Tagesnamen(Mo, Di, Mi, etc.).

  • Wöchentliche Etiketten → Zeigen Wochennummer + Monat/Jahr(Woche 2, Feb 2025).

  • Monatliche Etiketten → Monat und Jahr anzeigen(März 2025).

  • Jährliche Etiketten → Zeigen jährliche Projektionen(Jahr 2025).

Diese Beschriftungen machen die Top-Down-Analyse sehr intuitiv, da sie jeden wichtigen Zeitrahmen deutlich kennzeichnen.

6. Schwarze Signale Plus (optional)

  • Falls aktiviert, liefert der Indikator zusätzliche Trendsignale anhand von gleitenden Durchschnitten und Histogrammfüllungen.

  • Hilft, den Einstieg zu verfeinern, indem er bestätigt, ob das Momentum eine bullische oder bearische Tendenz unterstützt.

7. Flexible Modusauswahl

Sie können Zeitrahmen für benutzerdefinierte Analysemodi kombinieren. Beispiele:

  • Nur täglich

  • Wöchentlich + Monatlich

  • Stündlich + Täglich + Wöchentlich + Monatlich + Jährlich (Vollmodus)

Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investitionen in einem System auszurichten.

🔹 Warum TOP DOWN PREMIUM INDICATOR einzigartig ist

✅ Kombiniert alle wichtigen Zeitrahmen in einem Tool.
✅ Sofortige Klarheit mit farbkodierten bullish/bearish Projektionen.
✅ Historische Tiefe mit bis zu 20 Jahren Marktrückblick.
✅ Professionelle Zeitangaben für strukturierte Analysen.
✅ Prognoseboxen, die wahrscheinliche Bereiche für Handelsentscheidungen hervorheben.
✅ Die umfassendste Top-Down-Analyse-Lösung, die für MT4 verfügbar ist.

Dieser Indikator zeigt nicht nur Signale an, sondern auch die gesamte Struktur des Marktes und die Tendenz der Richtung, was Ihnen Vertrauen in Ihre Handelsstrategie gibt.

🔹 Bewährte Praktiken für Trader

  • Verwenden Sie den Modus Täglich + Wöchentlich + Monatlich für den Swing-Handel.

  • Verwenden Sie den Modus Stündlich + Täglich für Intraday-Setups.

  • Richten Sie kleinere Zeitrahmen immer an der Tendenz der höheren Zeitrahmen aus.

  • Vermeiden Sie es, unnötige Jahre von Daten zu laden - konzentrieren Sie sich auf die jüngsten und relevantesten Zeiträume.

  • Kombinieren Sie die Prognosen mit einem soliden Risikomanagement, um die Anzahl der erfolgreichen Trades zu maximieren.

⚠️ Haftungsausschluss

Der Devisenhandel birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der TOP DOWN PREMIUM INDICATOR ist ein leistungsfähiges Instrument, das Ihre Fähigkeit zur Vorhersage und Analyse der Märkte verbessert, aber die Ergebnisse hängen von Ihrer Anwendung eines soliden Geldmanagements und Ihrer Handelsdisziplin ab.

Bei richtiger Anwendung kann dieser Indikator Ihnen dabei helfen, konsistente, hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten über alle Zeitrahmen hinweg zu entdecken. Wenn Sie auf der Suche nach dem ultimativen heiligen Gral für Ihre Handelskarriere sind, haben Sie ihn gerade gefunden.

TOP DOWN PREMIUM INDICATOR - Der König aller Top-Down-Analyse-Tools.


Bitte senden Sie mir eine private Nachricht, wenn Sie Unterstützung zu diesem Tool benötigen.


Ideal Pips
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Zuverlässiges Werkzeug für den Finanzmarkt Dieses Tool liefert leistungsstarke Ergebnisse beim Handel auf den Finanzmärkten. Vorteile: Schnelle und akkurate Signale: Die Pfeilsignale dieses Tools werden einfach und genau analysiert und liefern Qualitätssignale, auf die Sie sich verlassen können. Kein Neuanstrich: Bei diesem Tool gibt es kein Repainting, wodurch zuverlässige Handelssignale gewährleistet werden. Qualitätsgarantie: Wenn eine Signalverfälschung festgestellt wird, die wir nicht korr
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
**Vorstellung des Binary Smart Systems: Ihr ultimativer Handelsbegleiter** Das Binary Smart System ist nicht nur ein Indikator; es ist ein ausgeklügeltes Handelswerkzeug, das sorgfältig entwickelt wurde, um Händlern eine punktgenaue Genauigkeit und rechtzeitige Signale in verschiedenen Märkten zu bieten. Aufgebaut auf einer Grundlage aus hochmodernen Algorithmen und einer umfassenden Sammlung von technischen Indikatoren ist dieses System der Schlüssel, um Handelserfolg zu entfesseln. **Bestan
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator Mit uGenesys AI stellen wir Ihnen das ultimative Indikatorensystem für den Devisenhandel vor, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewe
Hunter For Binary Broker
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Hunter For Binary Broker Binary Options Broker Hunter nicht neu gezeichnet Ablaufzeit 1-2 Kerzen Zeitrahmen M 1 - M 5 das Signal erscheint auf der aktuellen Kerze im Moment ihrer Eröffnung die Signalgenauigkeit ist in der Nähe von 80%. der Indikator verwendet modifizierte Moving Average Signal zu kaufen und zu verkaufen - Pfeile der entsprechenden Richtung nach oben in blau und nach unten in rot nach oben oder unten gerichtet Einstellungen Zeitraum Berechnungsmethode offenen Preis und Alarm für
Connect Indicator
Sukunthakan Ngernbamrung
Indikatoren
Connect Indicator ist ein Tool, das für die Verbindung von Indikatoren zwischen dem MQL-Markt und MT4 verwendet wird. Die verbundenen Indikatoren werden von unserer Gruppe erstellt und können für andere Anwendungen verwendet werden, wie z.B. das Senden von Nachrichten an die Line-Anwendung oder Telegram-Anwendung. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, um Unterstützung zu erhalten. Funktion und Indikatorpuffer Puffer eins ist der Höchstkurs der vorherigen Kerze. Puffer z
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Der MT4-Indikator "Binary Smart Eye" ist darauf ausgelegt, Handelssignale sowohl für binäre Optionen als auch für Forex-Märkte zu liefern, und zwar über eine breite Palette von Zeitrahmen von M1 bis W1. Er verwendet eine proprietäre Strategie, die Trendniveaus, einen intelligenten gleitenden Durchschnitt und optimierte Handelsperioden kombiniert, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Hier ist eine Aufschlüsselung seiner wichtigsten Funktionen: Multi-Timeframe-Analyse: Die Vielseitigk
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Präzision im Trading: Der Binary Hacker Indikator In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte zählt jede Sekunde und jede Entscheidung kann einen Trade ausmachen oder zerstören. Hier kommt der Binary Hacker Indicator ins Spiel - ein bahnbrechendes Tool, das die Art und Weise, wie Trader Preisbewegungen analysieren, von Grund auf verändern wird, eine Minute nach der anderen. Der Binary Hacker Indicator ist kein gewöhnliches Trading-Tool. Er fungiert als Echtzeit-Analysator, der jede Minute auf de
FXPivot Clicker EA
Metsa Kgatla
Experten
"Der FXPivot Clicker EA ist ein bahnbrechender automatischer Handelsroboter, der Ihr Devisenhandelserlebnis vereinfacht und verbessert. Angetrieben von fortschrittlichen Algorithmen und modernster Technologie, übernimmt dieser EA die ganze harte Arbeit für Sie und führt Trades mit Präzision und Effizienz aus. Mit dem FXPivot Clicker EA können Sie die Freiheit des automatisierten Handels mit allen Währungspaaren genießen. Egal, ob es sich um Haupt-, Neben- oder exotische Paare handelt, der EA is
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indikatoren
Yawabeh SD Pro - Professioneller Indikator für Angebot und Nachfrage Handeln Sie intelligenter mit volumenbestätigten Angebots-/Nachfrage-Zonen Unser institutioneller Algorithmus identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor der Preis reagiert, und verschafft Ihnen so einen Vorteil bei Devisen, Kryptowährungen und Aktien. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Bestätigung - Zeigen Sie die Trendstärke in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig an - Richten Sie Ihre Trades auf das Momentum in hö
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
BOA Burn Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: MACD & Stochastic Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Trade-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signalindikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strat
Veles Channel Wave
Gennady Mazur
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die aktuelle Marktsituation in Bezug auf den Preis-Volatilitäts-Kanal, seine externen und internen Grenzen, zeigt die letzte Richtung der Preisbewegung. Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, die Trendbewegung und ihre Grenzen zu erkennen. Bei einem breiten Kanal kann er zur Bestimmung der ersten Wellen der Preisbewegung verwendet werden. Er funktioniert auf jedem Instrument und jedem Zeitrahmen des Charts. Er arbeitet in 2 verschiedenen Modi: Der erste Modus zeigt a
Berserk
Andrey Kolmogorov
5 (2)
Experten
Auf dem Markt gibt es immer Bewegungen und Kursrückgänge. In der Regel erfolgt die Preisrückkehr nach einer ungewöhnlich großen Kerzengröße. Das Hauptziel des Berserkers ist es, damit Geld zu verdienen. In seiner Arbeit verwendet Berserker 3 Arten von Eröffnungsaufträgen: 1. Multi - ein Modus, bei dem 2 entgegengesetzte Aufträge gleichzeitig eröffnet werden; 2. Reverse - ein Modus, bei dem unmittelbar nach dem Schließen einer Order durch Stop Loss eine neue Order in der entgegengesetzten Richtun
RectangleInd
Aliakbar Mohseni Pour
Indikatoren
Eine der erfolgreichsten Strategien auf dem Forex-, Stock- und Metallmarkt ist das Rechteckmuster. Ein schwer zu findendes Muster in mehreren Zeitrahmen, aber, Wir haben es so sehr einfach für Sie. Sie können diesen Indikator in verschiedenen Währungspaaren mit verschiedenen Zeitrahmen einschalten und den Alarm auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon einstellen. Die Arbeit mit dieser Strategie ist einfach und macht Spaß. Telegramm: https: //t.me/triangleexpert Instagram: https://www.instagram.com/
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Forex Dead Line Lite
Mikhail Kontsevoy
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator kann Händlern helfen, die Anzahl der Lots, den Saldo und das Eigenkapital im Voraus zu bestimmen, wenn der Preis von den aktuellen Niveaus abweicht. Der Indikator ist für diejenigen nützlich, die nach dem Martingale-Prinzip handeln. Merkmale Der Indikator gehört zur Kategorie des Risikomanagements. Der Indikator hilft dabei, im Voraus die Kontoveränderung abzuschätzen, die im Falle einer möglichen Preisänderung vom aktuellen Wert bis zu einem Schwellenwert eintreten würde. Er bere
FREE
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Indikatoren
DTS ist ein täglicher Trendindikator, der Price Action, Dynamic Support und Resistances verwendet. Es ist so konzipiert, dass es von jedem verwendet werden kann, selbst der absolute Anfänger im Handel kann es verwenden. NIEMALS neu lackieren. Indikationen werden von nah zu nah gegeben. Für den alleinigen Gebrauch konzipiert, es sind keine weiteren Indikatoren erforderlich. Gibt Ihnen zu Beginn des Tages den Trend und den potenziellen Take-Profit. Wie funktioniert es DTS verwendet eine Breakou
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indikatoren
Manuskript ist ein bewährter Indikator, viele Tests wurden in seiner Verwendung durchgeführt, ich werde allen Käufern meine Empfehlungen zur Verwendung von Forex, Kryptowährung oder binären Optionen mitteilen Dieser Indikator gibt ein Signal genau am Ende der Kerze des ausgewählten Zeitraums Der Pfeil verschwindet nicht nach dem Signal, Sie können E-Mail-Benachrichtigungen einrichten Ich empfehle, ihn in den Perioden H1, H4 und täglich zu verwenden. Wenn Sie seine Funktionsweise kennen, werd
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
PriceDensity mt4
Andriy Sydoruk
Indikatoren
PriceDensity - Professioneller Preisdichte-Indikator zur präzisen Erkennung von Marktniveaus PriceDensity ist ein intelligenter, nicht volumenbasierter Indikator, der das historische Kursgeschehen analysiert, um die wichtigsten Kursniveaus mit der größten Häufigkeit zu bestimmen. Er erkennt automatisch, wo der Markt die meiste Zeit verbracht hat - und enthüllt so verborgene Bereiche der Unterstützung und des Widerstands, die auf dem tatsächlichen Marktverhalten und nicht auf subjektiven Zeichnun
Meraz V2
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, warten Sie darauf, dass die Kerze mit dem Signal geschlossen wird, und Sie gehen zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel ein. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einer langen gepunkteten Linie versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 100% non repaint Wor
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Entry Market Position
Kaijun Wang
Indikatoren
Dieser Indikator verfügt über ein einzigartiges Programm zur Berechnung von Unterstützung und Widerstand, das ein einzigartiges Handelssystem darstellt. Index Eigenschaften Stellen Sie sich vor, Sie können die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und -punkte für den Handel im Voraus genau bestimmen, wie wird sich Ihr Handel verbessern? Auf der Grundlage einer einzigartigen Berechnungsmethode analysiert der Indikator den Trend, analysiert die aktuellen Unterstützungs- und Widerstand
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator ist leistungsstark, sehr wahrscheinlich und basiert nicht auf öffentlich zugänglichen Algorithmen. Es ist eine Matrix von 10 verschiedenen Einträgen, von 10 anderen Paaren, bestimmt durch einen Algorithmus des maschinellen Lernens und Wellenanalyse (Fourier Series) über 2 Jahre. Es kann wichtige Kauf- und Verkaufssignale erkennen, sowie trendlose, enge Spanne, Stunden auf dem 30Minuten- und H1-Chart (für Scalping-Strategien während der in der Regel trendlosen asiatisch
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Indikatoren
Wie der Titel schon sagt, ist dies ein Indikator, der den aktuellen offenen Markt (Session) anzeigt. Es hat 4 Sitzungen mit anpassbaren Zeitplan: 1. Londoner Sitzung, 2. New Yorker Sitzung, 3. Tagung in Sydney, 4. Tokio-Sitzung. Indikator-Eingaben: - Die Farbe der einzelnen Sitzungen. - Die Eröffnungszeit und die Schlusszeit der Sitzungen. - Die Breite der Linie. Das Ziel des Indikators ist es, jede Sitzung zu verfolgen, zu beobachten, zu welchen Zeiten mehrere Sitzungen geöffnet sind, und so
FREE
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Der Binary Profit Maker, Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel. Ein lila Pfeil nach oben bedeutet Kaufen und ein lila Pfeil nach unten bedeutet Verkaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? How To
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Ein einfacher Indikator, der den Benutzer über RSI-Divergenzen informiert, indem er Nachrichten an ein mobiles Gerät und eine E-Mail sendet. Der Indikator zeichnet 2 vertikale Linien, die zwei RSI-Extrema markieren, die die Divergenz gebildet haben. Sie erhalten die Meldung, öffnen die Charts und treffen eine Entscheidung. Der Indikator zeigt keine früheren Divergenzen an, d.h. wenn Sie ihn zum ersten Mal mit einem Chart verbinden, sehen Sie nichts. Grafiken und Warnungen erscheinen, sobald Dive
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Pan PrizMA CD Phase ist ein Analogon des Indikators МetaТrader 5 und ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten . Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht ihnen Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstante ermöglicht die Einstellung der Verzögerung oder des Vorlaufs von Signalen. Der Wert des Parameters Phase - Wellenstatus (der in seiner Bedeutung der trigono
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
Indikatoren
Der Name Green Wall : Pfeile trifft eine Menge von TP, durch die Änderung der Idee der nicht mit SL als etwas Schlechtes, aber stattdessen verwenden kleine TP und eine Menge von freien Margin und Geduld. Verwenden Sie Mikro TP und eine Menge von Free Margin mit diesem Indikator auf Forex. Er kann auch mit Binären Optionen verwendet werden. Diese Strategie ist dafür gedacht, manuell gehandelt zu werden. Dieser Indikator läuft auf Open Bar, Pfeile werden gelöscht, wenn der Preis gegen sie sind. De
Golden Monowave
Ahmed Mohamed Ali
Indikatoren
Golden Monowave ist ein Monowellen-Indikator. Die Monowellen-Theorie ist eine der Elliott-Wellen-Ansätze und eine der kompliziertesten und genauesten Methoden. Golden Monowave kann viele wichtige Schritte zur Identifizierung und Beschreibung der Monowelle abkürzen. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Handelsinstrument, einschließlich Währungen, Indizes, Futures, etc. Eingabe-Parameter initial_Bars - legen Sie die anfängliche Anzahl der zu berechnenden Balken fest. wave_color - wä
King of Forex Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der King of Forex Trendindikator ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Dieser Indikator malt nicht neu. Die Hauptfunktion dieses Indikators ist es, die Hauptrichtung des Trends, den Beginn und das Ende des aktuellen Trends anzuzeigen. Ein Aufwärtstrend liegt vor, wenn der Indikator blau wird. Ein Abwärtstrend liegt vor, wenn sich der Indikator rosa färbt. Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Swing-Trading und Day-Trading Er funktioniert am besten auf de
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der King of Forex Trend Cloud Indicator ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Indikator ist dazu gedacht, sowohl den Beginn als auch das Ende eines Trends zu erfassen. Dieser Indikator kann verwendet werden, um sowohl kurz- als auch langfristige Markttrends vorherzusagen. Der King of Forex Trend Cloud kann in Kombination mit dem King of Forex Trend Indicator ein umfassendes Bild der Marktanalyse und -prognose liefern. Ich habe Bilder sowohl für die The king
Market Makers Trend Index
Elias Mtwenge
Indikatoren
Liebe Trader, hier ist mein anderes Tool, der "Market Makers Trend Index". Der Market Makers Trend Index wurde entwickelt, um der Mehrheit der Trader zu helfen, die Marktrichtung auf einfache Weise zu analysieren. Dieser Indikator ist für seriöse Trader gedacht, die ihr Handelsarsenal um weitere Instrumente erweitern möchten. Worauf warten Sie noch? Holen Sie sich noch heute Ihr Exemplar und machen Sie den Unterschied. WARUM DIESES WERKZEUG Dieser Indikator hilft Händlern, die Trendrichtung und
The Trend Monster
Elias Mtwenge
Indikatoren
Das Trendmonster ist ein trendfolgender, nicht nachzeichnender Indikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Als Händler wollen wir darauf achten, dass wir nicht gegen den Trend handeln. Wenn Sie sich als Händler den Chart ansehen, müssen Sie sich daher folgende Fragen stellen Befindet sich dieser Markt im Trend? Befindet sich der Markt in einem Seitwärtstrend? Ist dieser Markt bullish oder bearish? Worauf sollte ich achten, bevor ich einen Handel eingehe? Dies sind einige wichtige Frage
Super Bands Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
HINWEIS - Nach den ersten 10 Personen, die dieses Produkt für 1 Monat mieten, werde ich die 1-Monats-Mietoption entfernen und nur den unbegrenzten Preis belassen. Mieten Sie es also nicht zu spät. Vielen Dank für diejenigen, die bereits gemietet haben. Lassen Sie sich dieses Angebot nicht entgehen! Nur noch wenige Leute. Sonderangebot von 2500usd auf 200usd 24 Stunden Angebot! Einführung Super Bands Trend Indicator ist ein Indikator, der die Richtung des Markttrends aufzeigt. Der Indikator bas
Forex Scalpers Index FSI
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der Forex Scalpers Index (FSI) ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Zweck dieses Indikators ist es, für das Scalping aller Arten von Märkten ohne Einschränkungen verwendet zu werden. Der Indikator kann für alle Arten von Währungspaaren verwendet werden. Für diejenigen Scalper, die nach einem Indikator suchen, der ihre Handelsaktivitäten vereinfacht, empfehlen wir diesen Indikator, da er viele Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten bietet. Dieser Indikator ka
Perfect Trend Scanner
Elias Mtwenge
Indikatoren
Haftungsausschluss: Es gibt keine Rentabilitätsgarantie! Investieren Sie mit Bedacht. Der Perfect Trend Scanner ist ein Trendfolge-Indikator, der Ihnen die Richtung des aktuellen Trends anzeigen soll. Das Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, nicht gegen den Trend zu handeln. Wie er funktioniert. Der Indikator malt nicht neu. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitskalen. Die rosafarbenen Histogramme zeigen einen Abwärtstrend an , während die blauen Histogramme einen Aufwärtstrend bzw. Signa
Mane Flow Index MFI
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der Mane Flow Index soll Ihnen helfen zu erkennen, wohin die Marktaufträge fließen. Der Indikator basiert auf gleitenden Durchschnitten. Mit anderen Worten: Er zeigt Ihnen, wohin das Kapital der Anleger fließt. Bei unseren Handelsaktivitäten wollen wir wissen, wohin das Kapital fließt, damit wir aus der Richtung des in den Markt investierten Kapitals Kapital schlagen können. Wir wollen mit dem Trend handeln! Nicht gegen den Trend! Wie es funktioniert Es wird nicht nachgezeichnet. Es ist für alle
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Septermber ANGEBOT 85% OFF nächsten Preis für unbegrenzte Version wird 2500$ sein. Dies ist das einzige Mal, dass Sie diesen institutionellen und professionellen Indikator zu diesem Preis für eine unbegrenzte Version erhalten können. Wagen Sie es nicht, dies zu verpassen. Das Tool, das ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist aufgrund seiner Strategie und Genauigkeit bei der Vorhersage der nächsten Kursbewegung nicht mit anderen Tools zu vergleichen. Dieses Tool wurde für ernsthafte Händler entwic
The Trend Professor
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der Trend Professor ist ein auf dem gleitenden Durchschnitt basierender Indikator, der entwickelt wurde, um die Gemeinschaft der Händler bei der Analyse des Preistrends zu unterstützen. Der Indikator wird im Hauptchart angezeigt, wie auf dem Screenshot zu sehen ist. Wie er funktioniert Der Indikator verfügt über Linien gleitender Durchschnitte und farbige Histogramme, um die Trendrichtung darzustellen. An einigen Punkten gibt es eine schnelle Signallinie, die blau/gelb/rot gefärbt ist. Die rot/g
Maximum Directional Index
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der Maximum Directional Index (MDI) ist für zwei Zwecke konzipiert. 1. Er zeigt die Richtung des Trends an (die blau-gelbe Trendlinie) 2. Er zeigt die überkauften (Widerstand) und überverkauften (Unterstützung) Zonen an, damit ein Händler weiß, ob der Trend sich umkehren wird oder nicht. Es zeigt die maximale Richtung des Preistrends an. Wie es funktioniert 1. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen, aber aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehle ich Ihnen, ihn auf 5-Minuten-, 15-Minut
Smart Trend Indicator STI
Elias Mtwenge
Indikatoren
Informationen zu diesem Tool Im Allgemeinen: Der Smart Trend Indicator STI dient dazu, Ihnen die Richtung des Trends anzuzeigen. Wie er funktioniert Er basiert auf gleitenden Durchschnitten. Der Indikator funktioniert auf allen Arten von Märkten. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitskalen. Der Indikator funktioniert für alle Währungspaare. Dieser Indikator malt nicht neu. Die hellgrünen Histogramme stehen für einen Aufwärtstrend. Die grünen Histogramme stehen für schnelle Kaufsignale. Die
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der Omega Trend Oscillator ist ein Trendindikator, der auf gleitenden Durchschnitten und Bollinger Bändern basiert. Ich habe ihn für Sie entwickelt, damit Sie einen einfachen und sanften Ansatz für die Marktanalyse haben. Der Indikator kann für die folgenden Zwecke verwendet werden. 1. Für die Trendanalyse 2. Zur Bestimmung des überkauften und überverkauften Marktzustandes 3. Zum Erkennen von Verkaufs- und Kaufgelegenheiten am Markt. Bedeutung der Farben des Indikators FÜR BULLISH MARKET (Kau
The Account Flipper EA
Elias Mtwenge
Experten
ANGEBOT! ANGEBOT! Von 450usd auf 370usd dieses Angebot kann jederzeit von jetzt an enden! Verpassen Sie das nicht. Hallo Trader, ich habe diesen EA erstellt und ihn "The Account Flipper EA" genannt . Dieser EA ist sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Trader geeignet. Das erste Ziel mit diesem EA ist es, Ihr Kapital zu schützen und das zweite ist, Ihr Konto zu vergrößern. Daher keine riskanten Strategien wie Grid, Marti-Angle, Hedging oder andere gierige Handelsstrategien. Wir verwen
Infinity Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Hallo Trader, ich freue mich, Ihnen das Marktanalyse-Tool namens "Infinity Trend Indicator" vorstellen zu können . Das Hauptziel dieses Indikators ist es, Ihnen zu helfen, den Beginn eines neuen Trends und das Ende des aktuellen Trends herauszufinden. HINWEIS: DIESER INDIKATOR MALT NICHT NACH! Wie man diesen Indikator verwendet 1. Nur auf der Grundlage des Infinity-Trendindikators Wir versuchen zu kaufen, wenn die gelbe Linie nach einer starken Abwärtsbewegung nach oben zeigt oder sich krümmt. W
Infinity Oscillator Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Hinweis: Der Preis kann jederzeit erhöht werden! Hallo Trader, ich möchte Ihnen meinen neuen Indikator namens Infinity Oscillator Indicator vorstellen . Dieser Indikator ist sowohl für Neulinge als auch für professionelle Trader geeignet. Parameter Die Eingaben, die vom Benutzer geändert werden können, sind nur die Farben der Linien, um die ursprüngliche Handelsstrategie, die dieser Indikator verwendet, nicht zu stören. Der Indikator liefert keine Kauf- und Verkaufspfeil-Signale, sondern hilft
Trend Analyser Dashboard
Elias Mtwenge
5 (2)
Indikatoren
WICHTIG: Der Preis kann ab sofort jederzeit steigen! Verpassen Sie dieses Angebot nicht! Liebe Trader, ich freue mich, Ihnen mein neues Tool namens Trend Analyser Dashboard vorstellen zu können. Das Design, der Stil und die Einstellungen dieses Indikators wurden vereinfacht, damit seine Benutzer nicht zu viel Zeit für das Verständnis des Indikators selbst benötigen. Der Zweck ist es, Händlern bei der Analyse der Richtung des Haupttrends und des Status des Trends zu helfen, egal ob es sich um ein
Day Traders Master Board
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Zur Erinnerung: Nach dem Kauf der unbegrenzten Version dieses Indikators senden Sie mir den Nachweis und ich werde Sie zu meiner privaten Gruppe hinzufügen, damit Sie der Gemeinschaft beitreten und weiterhin mehr über dieses Tool lernen und zusammen mit anderen Händlern wachsen. Sie werden auch die Strategie lernen, die Ihre Trading-Geschichte verändern wird! Liebe Traderinnen und Trader, ich freue mich sehr, Ihnen mein Devisenhandelsprodukt "Day Traders Master Board" vorstellen zu können. Diese
Trend Shooter Index
Elias Mtwenge
Indikatoren
HINWEIS: DER NÄCHSTE PREIS WIRD 550$ SEIN Liebe Trader, ich hoffe, Sie haben sehnsüchtig gewartet und nach einem Werkzeug gesucht, um Ihr Trading zu verbessern. Ich freue mich, Ihnen mein neues Produkt, den Trend Shooter Index, vorstellen zu können. Das Hauptziel dieses Tools ist es, Tradern zu helfen, den Trend von unten oder oben zu treffen, um maximale Profitabilität zu erzielen. Wie ist der Indikator aufgebaut Dieses Tool ist so konzipiert, dass es Folgendes anzeigt Rote Pfeile, die bei Verk
Trend Hunters Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Hinweis: Der Preis kann jederzeit von jetzt auf gleich erhöht werden! VERPASSEN SIE NICHT DIESES BESTE ANGEBOT. Liebe Traderinnen und Trader, wieder einmal freue ich mich, Ihnen ein weiteres Trading-Tool namens "Trend Hunter Indicator" vorstellen zu können. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, den Trend vom Anfang oder Ende zu erfassen. Er ist einer der Indikatoren, die Ihnen bei kluger Anwendung helfen können Ihnen helfen kann, Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Ze
Super Powers Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
ANGEBOT! ANGEBOT! Der nächste Preis wird 650$ sein und die Mietoption wird danach entfernt werden. Verpassen Sie nicht das aktuelle Preisangebot, bevor es zu spät ist. Liebe Trader, ich freue mich sehr, Ihnen meinen Super Powers Indicator vorstellen zu können. Der Zweck dieses Trading-Tools ist es, ernsthaften Tradern zu helfen, die den Handel zu einer ihrer Haupteinnahmequellen machen wollen. Ich weiß, dass der Handel keine leichte Aufgabe ist, aber wenn Sie die richtigen Werkzeuge, das Wissen
Market Swing Scanner Board
Elias Mtwenge
Indikatoren
HINWEIS: DER PREIS WIRD SEHR BALD STEIGEN. LASSEN SIE SICH DIESES ANGEBOT NICHT ENTGEHEN! Liebe Trader ich freue mich, Ihnen den "Market Swing Scanner Board" Indikator vorstellen zu können. Dieser Indikator wurde hauptsächlich für die Verwendung in Kombination mit dem Market Swing Index Indikator entwickelt . Sie verwenden den "Market Swing Scanner Board" Indikator, um nach Handelsmöglichkeiten auf dem Market Swing Index Indikator zu suchen. Dieses Tool wurde für ernsthafte Trader entwickelt, di
Forex Sword Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
WARNUNG!! DIESES SCHWERT IST ZU SCHARF! NUR NOCH 10 EXEMPLARE FÜR DEN NÄCHSTEN PREIS VON 8.000$ FÜR DEN UNBEGRENZTEN PLAN. Liebe Trader, ich freue mich sehr, Ihnen wieder einmal mein anderes Tool namens "Forex Sword Indicator" vorstellen zu können . Kurz gesagt ist dieses Tool dazu gedacht, Ihnen einen Vorteil gegenüber dem Markt zu verschaffen, auf den Sie schon so lange gewartet haben. Nun, hier ist es. Es ist ein sehr einfaches Werkzeug, aber dennoch ein gefährliches Schwert. Ich nenne es ein
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Liebe Traderinnen und Trader, dies ist mein neues Tool namens "Swing Master Indicator ". Wie der Name schon sagt, wurde der Indikator entwickelt, um Ihnen beim Swing-Trading zu helfen, indem er die Tiefst- und Höchststände des Kurses erfasst. Sie können dieses Tool mit jeder Handelsstrategie und jedem Handelsstil verwenden, vom Scalping bis zum Positionshandel. Es wurde für alle Handelsstufen entwickelt, einschließlich Einsteiger und fortgeschrittene Händler, sogar für Prop-Firmen, Hedge-Fonds u
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Sehr geehrte Trader, ich freue mich, Ihnen mein Tool namens "Forex Sniper Indicator" vorstellen zu dürfen. Das Hauptziel dieses Tools ist es, seriösen Händlern und Investoren in allen Arten von Finanzmärkten zu helfen, die nächste Kursbewegung genau in dem Moment zu erkennen, in dem sich die Kursrichtung ändern wird. Dieses Tool kann verwendet werden, um die Preisrichtung sowohl in Abwärts- und Aufwärtstrends als auch in schwankenden Märkten zu erkennen. Dieses Tool kann als eigenständiges Tool
Forex Sniper Entries Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
WARNUNG: DER PREIS KANN JEDERZEIT STEIGEN. HOLEN SIE SICH IHR EXEMPLAR NOCH HEUTE, UM WEITERE KOSTEN ZU VERMEIDEN! Liebe Traderinnen und Trader, ich freue mich sehr, Ihnen mein anderes Tool, den Forex Sniper Entries Indicator, vorstellen zu können. Dieses Tool wurde entwickelt, um seriösen Händlern und Investoren zu helfen, große Bewegungen in den Währungskursen zu erfassen. Die Philosophie hinter diesem Tool ist es, große Gewinne zu erzielen und die Kursbewegung von Anfang an bis zum Höchststan
Atomic Power Entries
Elias Mtwenge
Indikatoren
ANGEBOT! ANGEBOT ! Nach 3 Wochen wird der unbegrenzte Preis 500$ sein und in der Zukunft werden Sie bereuen, warum Sie nicht zu diesem niedrigsten Preis gekauft haben. Liebe Trader, der Atomic Power Entries Indicator ist einer der Indikatoren, der Ihnen bei kluger und richtiger Anwendung helfen kann, einen Vorteil gegenüber dem Markt zu finden. Der Indikator funktioniert für alle Forex-Paare, alle Märkte und alle Zeitrahmen. Dennoch ist es Ihre Aufgabe, den für Sie effektivsten Zeitrahmen zu fin
Sweet Arrows Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
ANGEBOT! ANGEBOT! NUR NOCH 5 EXEMPLARE FÜR DEN NÄCHSTEN PREIS VON 360$ Liebe Trader, ich freue mich sehr, Ihnen den Sweet Arrows Indikator vorstellen zu können. Der Sweet Arrows Indikator wurde entwickelt, um ernsthaften Investoren zu helfen, mit Vertrauen zu handeln. Zusammenfassend kann ich sagen, dass dies eines der wertvollsten Werkzeuge ist, die Sie in Ihr Trading-Toolkit aufnehmen sollten. SOFORTIGES, SCHNELLES UND NICHT VERZÖGERTES SIGNAL Es handelt sich um ein Sofortsignal, d.h. Sie
Amazing Entries Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Dringende Erinnerung> Nur noch 13 Exemplare zum doppelten Preis für alle Verleihoptionen. Sichern Sie sich Ihr Exemplar noch heute! Einführung Liebe Traderinnen und Trader, ich arbeite immer daran, Tools zu entwickeln, die Ihnen helfen, ein besserer Trader und Investor zu werden. Aufgrund meiner Erfahrung in den Bereichen Handel, Marktanalyse und Entwicklung von Handelssoftware freue ich mich, Ihnen mein neues Tool namens "Amazing Entries Indicator " vorstellen zu können. Der Indikator ist so k
Confidence Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
DRINGENDE ERINNERUNG> Nur noch 5 Exemplare für den nächsten unbegrenzten Preis von 360$ (DIES IST EIN SONDERANGEBOT TOOL) Wenn Sie auf der Suche nach einem SCHNELLEN , ZUVERLÄSSIGEN und PROFITABELEN Indikator sind, der Ihnen hilft, einfache Trades zu machen, dann ist dies das richtige Tool für Sie. Der Handel ist sehr knifflig, frustrierend, verwirrend, peinlich und kann sogar dazu führen, dass Sie pleite gehen, wenn Sie den Markt mit einer Glücksspielmentalität, schlechten Ein- und Ausstiegsstr
