CQueue<T>

Die Klasse CQueue<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CQueue<T> ist eine dynamische Sammlung der Daten vom Typ T, realisiert als eine Warteschlange basierend auf dem Prinzip "First In — First Out" (FIFO).

Deklaration

template<typename T>

class CQueue : public ICollection<T>

Überschrift

#include <Generic\Queue.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection CQueue

Methoden der Klasse