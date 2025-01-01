CQueue<T>
Die Klasse CQueue<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CQueue<T> ist eine dynamische Sammlung der Daten vom Typ T, realisiert als eine Warteschlange basierend auf dem Prinzip "First In — First Out" (FIFO).
Deklaration
template<typename T>
Überschrift
#include <Generic\Queue.mqh>
Vererbungshierarchie
CQueue
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Fügt einer Warteschlange ein Element hinzu
Fügt einer Warteschlange ein Element hinzu
Gibt die Anzahl der Elemente in einer Warteschlange zurück
Bestimmt, ob die Warteschlange das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet
Reduziert die Kapazität einer Warteschlange auf die tatsächliche Anzahl der Elemente und setzt dadurch den ungenutzten Speicherplatz frei
Kopiert alle Elemente einer Warteschlange in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index
Löscht alle Elemente einer Warteschlange
Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus der Warteschlange
Gibt das Anfangselement zurück und löscht es aus der Warteschlange
Gibt das Anfangselement zurück, ohne es aus der Warteschlange zu löschen