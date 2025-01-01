DokumentationKategorien
CQueue<T>

Die Klasse CQueue<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CQueue<T> ist eine dynamische Sammlung der Daten vom Typ T, realisiert als eine Warteschlange basierend auf dem Prinzip "First In — First Out" (FIFO).

Deklaration

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Überschrift

   #include <Generic\Queue.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      CQueue

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einer Warteschlange ein Element hinzu

Enqueue

Fügt einer Warteschlange ein Element hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einer Warteschlange zurück

Contains

Bestimmt, ob die Warteschlange das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

TrimExcess

Reduziert die Kapazität einer Warteschlange auf die tatsächliche Anzahl der Elemente und setzt dadurch den ungenutzten Speicherplatz frei

CopyTo

Kopiert alle Elemente einer Warteschlange in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente einer Warteschlange

Remove

Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus der Warteschlange

Dequeue

Gibt das Anfangselement zurück und löscht es aus der Warteschlange

Peek

Gibt das Anfangselement zurück, ohne es aus der Warteschlange zu löschen
