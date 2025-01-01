CRedBlackTree<T>

Die Klasse CRedBlackTree<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CRedBlackTree<T> implementiert einen dynamischen Rot-Schwarz-Baum, in dessen Knoten die Daten vom Typ T gespeichert werden. Die Klasse bietet die grundlegenden Methoden für das Arbeiten mit Rot-Schwarz-Bäumen: Hinzufügen, Löschen, Suchen nach dem Höchst- bzw. Mindestwert usw.

Deklaration

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Überschrift

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection CRedBlackTree

Methoden der Klasse