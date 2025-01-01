DokumentationKategorien
Die Klasse CRedBlackTree<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CRedBlackTree<T> implementiert einen dynamischen Rot-Schwarz-Baum, in dessen Knoten die Daten vom Typ T gespeichert werden. Die Klasse bietet die grundlegenden Methoden für das Arbeiten mit Rot-Schwarz-Bäumen: Hinzufügen, Löschen, Suchen nach dem Höchst- bzw. Mindestwert usw.

Deklaration

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Überschrift

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      CRedBlackTree

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einem Rot-Schwarz-Baum ein Element hinzu

Root

Gibt einen Pointer zur Wurzel eines Rot-Schwarz-Baumes zurück

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einem Rot-Schwarz-Baum zurück

Contains

Stellt fest, ob der Rot-Schwarz-Baum das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

Comparer

Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, die für das Organisieren eines Rot-Schwarz-Baumes verwendet wird

TryGetMin

Erhält das kleinste Element eines Rot-Schwarz-Baumes

TryGetMax

Erhält das höchste Element eines Rot-Schwarz-Baumes

CopyTo

Kopiert alle Elemente eines Rot-Schwarz-Baumes in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente eines Rot-Schwarz-Baumes

Remove

Entfernt das Auftreten des angegebenen Elements aus einemRot-Schwarz-Baum

RemoveMin

Löscht das Element mit dem kleinsten Wert aus einem Rot-Schwarz-Baum

RemoveMax

Löscht das Element mit dem größten Wert aus einem Rot-Schwarz-Baum

Find

Sucht nach dem Auftreten des angegebenen Wertes in einem Rot-Schwarz-Baum

FindMax

Sucht nach dem Element mit dem höchsten Wert in einem Rot-Schwarz-Baum

FindMin

Sucht das Element mit dem kleinsten Wert in einem Rot-Schwarz-Baum
