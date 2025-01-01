CRedBlackTree<T>
Die Klasse CRedBlackTree<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CRedBlackTree<T> implementiert einen dynamischen Rot-Schwarz-Baum, in dessen Knoten die Daten vom Typ T gespeichert werden. Die Klasse bietet die grundlegenden Methoden für das Arbeiten mit Rot-Schwarz-Bäumen: Hinzufügen, Löschen, Suchen nach dem Höchst- bzw. Mindestwert usw.
Deklaration
template<typename T>
Überschrift
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Vererbungshierarchie
CRedBlackTree
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Fügt einem Rot-Schwarz-Baum ein Element hinzu
Gibt einen Pointer zur Wurzel eines Rot-Schwarz-Baumes zurück
Gibt die Anzahl der Elemente in einem Rot-Schwarz-Baum zurück
Stellt fest, ob der Rot-Schwarz-Baum das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet
Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, die für das Organisieren eines Rot-Schwarz-Baumes verwendet wird
Erhält das kleinste Element eines Rot-Schwarz-Baumes
Erhält das höchste Element eines Rot-Schwarz-Baumes
Kopiert alle Elemente eines Rot-Schwarz-Baumes in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index
Löscht alle Elemente eines Rot-Schwarz-Baumes
Entfernt das Auftreten des angegebenen Elements aus einemRot-Schwarz-Baum
Löscht das Element mit dem kleinsten Wert aus einem Rot-Schwarz-Baum
Löscht das Element mit dem größten Wert aus einem Rot-Schwarz-Baum
Sucht nach dem Auftreten des angegebenen Wertes in einem Rot-Schwarz-Baum
Sucht nach dem Element mit dem höchsten Wert in einem Rot-Schwarz-Baum
Sucht das Element mit dem kleinsten Wert in einem Rot-Schwarz-Baum