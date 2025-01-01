DokumentationKategorien
ArrayLastIndexOf

Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in einem eindimensionalem Array.

template<typename T>
int ArrayLastIndexOf(
   T&             array[],         // Array, in dem gesucht wird
   T          value,           // der gesuchte Wert
   const int  start_index,     // Anfangswert
   const int  count            // Suchbereich
   );

Parameter

&array[]

[out]  Array, in dem gesucht wird.

value

[in]  Gesuchter Wert.

start_index

[in]  Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.

count

[in]  Länge des Suchbereichs.

Rückgabewert

Gibt den Index des letzten gefundenen Elements zurück. Wenn kein Wert gefunden wurde, gibt -1 zurück.