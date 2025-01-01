DokumentationKategorien
CSortedMap<TKey,TValue>

Die Klasse CSortedMap<TKey,TValue> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey,TValue> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CSortedMap<TKey,TValue> ist eine Implementierung einer dynamischen Hashtabelle, deren Daten in Form von nach Schlüssel und unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit des Schlüssels sortierten Schlüssel-Wert-Paaren gespeichert werden. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit der Hashtabelle bereit: Zugriff auf den Wert nach Schlüssel, Suche und Entfernen eines Schlüssel-Wert-Paares und andere.

Deklaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Überschrift

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt der Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in der sortierten Hashtabelle zurück

Contains

Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar enthält

ContainsKey

Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel enthält

ContainsValue

Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert beinhaltet

Comparer

Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, der für die Gestaltung einer sortierten Hashtabelle verwendet wird

CopyTo

Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus der sortierten Hashtabelle in die angegebenen Arrays beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente der sortierten Hashtabelle

Remove

Entfernt das erste Auftreten des Schlüssel-Wert-Paares der sortierten Hashtabelle

TryGetValue

Erhält ein Element der sortierten Hashtabelle nach dem angegebenen Schlüssel

TrySetValue

Ändert den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares der sortierten Hashtabelle nach dem angegebenen Schlüssel
