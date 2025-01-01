CSortedMap<TKey,TValue>
Die Klasse CSortedMap<TKey,TValue> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey,TValue> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CSortedMap<TKey,TValue> ist eine Implementierung einer dynamischen Hashtabelle, deren Daten in Form von nach Schlüssel und unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit des Schlüssels sortierten Schlüssel-Wert-Paaren gespeichert werden. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit der Hashtabelle bereit: Zugriff auf den Wert nach Schlüssel, Suche und Entfernen eines Schlüssel-Wert-Paares und andere.
Deklaration
template<typename TKey, typename TValue>
Überschrift
#include <Generic\SortedMap.mqh>
Vererbungshierarchie
CSortedMap
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Fügt der Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar hinzu
Gibt die Anzahl der Elemente in der sortierten Hashtabelle zurück
Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar enthält
Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel enthält
Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert beinhaltet
Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, der für die Gestaltung einer sortierten Hashtabelle verwendet wird
Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus der sortierten Hashtabelle in die angegebenen Arrays beginnend mit einem bestimmten Index
Löscht alle Elemente der sortierten Hashtabelle
Entfernt das erste Auftreten des Schlüssel-Wert-Paares der sortierten Hashtabelle
Erhält ein Element der sortierten Hashtabelle nach dem angegebenen Schlüssel
Ändert den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares der sortierten Hashtabelle nach dem angegebenen Schlüssel