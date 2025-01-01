CSortedMap<TKey,TValue>

Die Klasse CSortedMap<TKey,TValue> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey,TValue> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CSortedMap<TKey,TValue> ist eine Implementierung einer dynamischen Hashtabelle, deren Daten in Form von nach Schlüssel und unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit des Schlüssels sortierten Schlüssel-Wert-Paaren gespeichert werden. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit der Hashtabelle bereit: Zugriff auf den Wert nach Schlüssel, Suche und Entfernen eines Schlüssel-Wert-Paares und andere.

Deklaration

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Überschrift

#include <Generic\SortedMap.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection IMap CSortedMap

Methoden der Klasse