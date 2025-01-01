DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIComparable<T> 

IComparable<T>

Die Schnittstelle IComparable<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleichen kann.

Beschreibung

Die Schnittstelle IComparable<T> definiert die Methode für den Vergleich des aktuellen Objekts mit einem anderen Objekt vom selben Typ, auf dessen Basis die Sammlung dieser Objekte sortiert werden kann.

Deklaration

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Vererbungshierarchie

  IEqualityComparable

      IComparable

Direkte Unterklassen

CKeyValuePair

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Compare

Vergleicht das aktuelle Objekt mit dem angegebenen Wert