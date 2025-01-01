IComparable<T>
Die Schnittstelle IComparable<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" vergleichen kann.
Beschreibung
Die Schnittstelle IComparable<T> definiert die Methode für den Vergleich des aktuellen Objekts mit einem anderen Objekt vom selben Typ, auf dessen Basis die Sammlung dieser Objekte sortiert werden kann.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IComparable
Direkte Unterklassen
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Vergleicht das aktuelle Objekt mit dem angegebenen Wert