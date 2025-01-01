DokumentationKategorien
Die Klasse CHashMap<TKey,TValue> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey,TValue> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CHashMap<TKey,TValue> ist eine Implementierung der Hashtabelle, deren Daten als nicht geordnete Schlüssel-Wert-Paare unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit des Schlüssels gespeichert werden. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit der Hashtabelle bereit: Zugriff auf den Wert nach Schlüssel, Suche und Entfernen eines Schlüssel-Wert-Paares und andere.

Deklaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Überschrift

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt der Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in der Hashtabelle hinzu

Comparer

Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück, der für eine Hashtabelle verwendet wird

Contains

Stellt fest, ob die Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar beinhaltet

ContainsKey

Stellt fest, ob die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel beinhaltet

ContainsValue

CopyTo

Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus der Hashtabelle in die angegebenen Arrays, beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente der Hashtabelle

Remove

Entfernt das erste Auftreten des Schlüssel-Wert-Paares der Hashtabelle

TryGetValue

Erhält ein Element nach dem angegebenen Schlüssel aus der Hashtabelle

TrySetValue

Ändert den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares der Hashtabelle nach dem angegebenen Schlüssel
Add