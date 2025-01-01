CHashMap<TKey,TValue>

Die Klasse CHashMap<TKey,TValue> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey,TValue> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CHashMap<TKey,TValue> ist eine Implementierung der Hashtabelle, deren Daten als nicht geordnete Schlüssel-Wert-Paare unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit des Schlüssels gespeichert werden. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit der Hashtabelle bereit: Zugriff auf den Wert nach Schlüssel, Suche und Entfernen eines Schlüssel-Wert-Paares und andere.

Deklaration

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Überschrift

#include <Generic\HashMap.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection IMap CHashMap

Methoden der Klasse