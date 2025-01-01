CHashMap<TKey,TValue>
Die Klasse CHashMap<TKey,TValue> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle IMap<TKey,TValue> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CHashMap<TKey,TValue> ist eine Implementierung der Hashtabelle, deren Daten als nicht geordnete Schlüssel-Wert-Paare unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit des Schlüssels gespeichert werden. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit der Hashtabelle bereit: Zugriff auf den Wert nach Schlüssel, Suche und Entfernen eines Schlüssel-Wert-Paares und andere.
Deklaration
|
template<typename TKey, typename TValue>
Überschrift
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CHashMap
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Fügt der Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar hinzu
|
Gibt die Anzahl der Elemente in der Hashtabelle hinzu
|
Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück, der für eine Hashtabelle verwendet wird
|
Stellt fest, ob die Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar beinhaltet
|
Stellt fest, ob die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel beinhaltet
|
|
Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus der Hashtabelle in die angegebenen Arrays, beginnend mit einem bestimmten Index
|
Löscht alle Elemente der Hashtabelle
|
Entfernt das erste Auftreten des Schlüssel-Wert-Paares der Hashtabelle
|
Erhält ein Element nach dem angegebenen Schlüssel aus der Hashtabelle
|
Ändert den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares der Hashtabelle nach dem angegebenen Schlüssel