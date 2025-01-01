DokumentationKategorien
Die Klasse CKeyValuePair<TKey,TValue> implementiert ein Schlüssel-Wert-Paar.

Beschreibung

Die Klasse CKeyValuePair<TKey,TValue> implementiert Methoden für die Arbeit mit dem Schlüssel und dem Wert eines Schlüssel-Wert-Paares.

Deklaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Überschrift

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Vererbungshierarchie

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Key

Gibt zurück und setzt den Schlüssel des Schlüssel-Wert-Paares

Value

Gibt zurück und setzt den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares

Clone

Erstellt ein neues Schlüssel-Wert-Paar, dessen Schlüssel und Wert den aktuellen gleich sind

Compare

Vergleicht das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Paar

Equals

Stellt fest, ob das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar dem angegebenen Paar gleich ist

HashCode

Berechnet den Wert des Hash-Codes basierend auf dem Schlüssel-Wert-Paar

Key