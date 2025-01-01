CKeyValuePair<TKey,TValue>
Die Klasse CKeyValuePair<TKey,TValue> implementiert ein Schlüssel-Wert-Paar.
Beschreibung
Die Klasse CKeyValuePair<TKey,TValue> implementiert Methoden für die Arbeit mit dem Schlüssel und dem Wert eines Schlüssel-Wert-Paares.
Deklaration
template<typename TKey, typename TValue>
Überschrift
#include <Generic\HashMap.mqh>
Vererbungshierarchie
CKeyValuePair
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Gibt zurück und setzt den Schlüssel des Schlüssel-Wert-Paares
Gibt zurück und setzt den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares
Erstellt ein neues Schlüssel-Wert-Paar, dessen Schlüssel und Wert den aktuellen gleich sind
Vergleicht das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Paar
Stellt fest, ob das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar dem angegebenen Paar gleich ist
Berechnet den Wert des Hash-Codes basierend auf dem Schlüssel-Wert-Paar