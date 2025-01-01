DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIComparer<T> 

IComparer<T>

Die Schnittstelle IComparer<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung einer universellen Klasse, die zwei Objekte vom Typ Т im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" miteinander vergleicht.

Beschreibung

Die Schnittstelle IComparable<T> definiert die Methode für den Vergleich zweier Objekte vom Typ T, auf dessen Basis die Sammlung dieser Objekte sortiert werden kann.

Deklaration

   template<typename T>
   interface IComparer

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Vererbungshierarchie

  IComparer

Direkte Unterklassen

CDefaultComparer

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Compare

Vergleicht zwei Werte vom Typ T