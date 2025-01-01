IComparer<T>

Die Schnittstelle IComparer<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung einer universellen Klasse, die zwei Objekte vom Typ Т im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" miteinander vergleicht.

Beschreibung

Die Schnittstelle IComparable<T> definiert die Methode für den Vergleich zweier Objekte vom Typ T, auf dessen Basis die Sammlung dieser Objekte sortiert werden kann.

Deklaration

template<typename T>

interface IComparer

Überschrift

#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Vererbungshierarchie IComparer Direkte Unterklassen CDefaultComparer

Methoden der Klasse