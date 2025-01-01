IComparer<T>
Die Schnittstelle IComparer<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung einer universellen Klasse, die zwei Objekte vom Typ Т im Sinne von "größer als, kleiner als oder gleich" miteinander vergleicht.
Beschreibung
Die Schnittstelle IComparable<T> definiert die Methode für den Vergleich zweier Objekte vom Typ T, auf dessen Basis die Sammlung dieser Objekte sortiert werden kann.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IComparer
Direkte Unterklassen
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Vergleicht zwei Werte vom Typ T