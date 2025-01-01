DokumentationKategorien
CDefaultEqualityComparer<T> 

CDefaultEqualityComparer<T>

Die Klasse CDefaultEqualityComparer<T> ist eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IEqualityComparer<T> basierend auf den globalen Methoden Equals<T> und GetHashCode implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CDefaultEqualityComparer<T> wird in Template-Sammlungen von Daten standardmäßig verwendet, sofern der Nutzer nicht eine andere Klasse explizit verwendet, die die Schnittstelle IEqualityComparer<T> implementiert.

Deklaration

   template<typename T>
   class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Überschrift

   #include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Vererbungshierarchie

  IEqualityComparer

      CDefaultEqualityComparer

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Equals

Vergleicht zwei Werte vom Typ T

HashCode

Berechnet den Wert des Hash-Codes von einem Objekt vom Typ T