Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
Die Klasse CDefaultEqualityComparer<T> ist eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IEqualityComparer<T> basierend auf den globalen Methoden Equals<T> und GetHashCode implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CDefaultEqualityComparer<T> wird in Template-Sammlungen von Daten standardmäßig verwendet, sofern der Nutzer nicht eine andere Klasse explizit verwendet, die die Schnittstelle IEqualityComparer<T> implementiert.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CDefaultEqualityComparer