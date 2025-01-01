CSortedSet<T>

Die Klasse CSortedSet<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CSortedSet<T> ist eine Implementierung einer sortierten dynamischen Menge von Daten des Typs T unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit jedes Wertes. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit und Operationen mit Datenmengen bereit: Vereinigung, Schnitt, Definieren strikter Teilmengen und andere.

Deklaration

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

Überschrift

#include <Generic\SortedSet.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection ISet CSortedSet

Methoden der Klasse