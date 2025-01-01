DokumentationKategorien
CSortedSet<T>

Die Klasse CSortedSet<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CSortedSet<T> ist eine Implementierung einer sortierten dynamischen Menge von Daten des Typs T unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit jedes Wertes. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit und Operationen mit Datenmengen bereit: Vereinigung, Schnitt, Definieren strikter Teilmengen und andere.

Deklaration

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Überschrift

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einer sortierten Menge ein Element hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einer sortierten Menge zurück

Contains

Stellt fest, ob die sortierte Menge das Element mit dem angegebenen Wert enthält.

Comparer

Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, die für das Organisieren einer sortierten Menge verwendet wird

TryGetMin

Erhält das kleinste Element aus der sortierten Menge

TryGetMax

Erhält das höchste Element aus einer sortierten Menge

CopyTo

Kopiert alle Elemente der sortierten Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einen bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente einer sortierten Menge

Remove

Entfernt das Auftreten des angegebenen Elements aus einer sortierten Menge

ExceptWith

Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IntersectWith

Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

SymmetricExceptWith

Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

UnionWith

Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IsProperSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsProperSupersetOf

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSupersetOf

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

Overlaps

Stellt fest, ob sich die aktuelle sortierte Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen.

SetEquals

Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays enthält

GetViewBetween

Erhält eine Untermenge von der aktuellen sortierten Menge, die durch den minimalen und maximalen Wert gesetzt wurde

GetReverse

Erhält eine Kopie der aktuellen sortierten Menge, in welcher sich alle Elemente in der umgekehrten Reihenfolge befinden
