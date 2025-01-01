- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
CSortedSet<T>
Die Klasse CSortedSet<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CSortedSet<T> ist eine Implementierung einer sortierten dynamischen Menge von Daten des Typs T unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit jedes Wertes. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für die Arbeit und Operationen mit Datenmengen bereit: Vereinigung, Schnitt, Definieren strikter Teilmengen und andere.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CSortedSet
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Fügt einer sortierten Menge ein Element hinzu
|
Gibt die Anzahl der Elemente in einer sortierten Menge zurück
|
Stellt fest, ob die sortierte Menge das Element mit dem angegebenen Wert enthält.
|
Gibt einen Pointer zur Schnittstelle IComparer<T> zurück, die für das Organisieren einer sortierten Menge verwendet wird
|
Erhält das kleinste Element aus der sortierten Menge
|
Erhält das höchste Element aus einer sortierten Menge
|
Kopiert alle Elemente der sortierten Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einen bestimmten Index
|
Löscht alle Elemente einer sortierten Menge
|
Entfernt das Auftreten des angegebenen Elements aus einer sortierten Menge
|
Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob sich die aktuelle sortierte Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen.
|
Stellt fest, ob die aktuelle sortierte Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays enthält
|
Erhält eine Untermenge von der aktuellen sortierten Menge, die durch den minimalen und maximalen Wert gesetzt wurde
|
Erhält eine Kopie der aktuellen sortierten Menge, in welcher sich alle Elemente in der umgekehrten Reihenfolge befinden